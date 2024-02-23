  • Новость часаБлинкен: Госдеп ввел санкции против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО
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    Найти Кузьминова помогла характерная для предателей слабость
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    3 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    33 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    12 комментариев
    23 февраля 2024, 23:57 • Новости дня

    Блинкен: Госдеп ввел санкции против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО

    Блинкен объявил о введении Госдепом санкций против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США внес в свои санкционные списки 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и технологий для ведения СВО, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

    «Среди наших целей – те, кто участвует в обходе наших экономических ограничений против России, а также те, кто отвечает за наращивание будущих производственных мощностей в энергетическом, металлообрабатывающем и горнодобывающем секторах России», – приводит слова Блинкена ТАСС.

    Отмечается, что ограничения дублируют санкции, который ранее в пятницу ввел Минфин.

    Ранее Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории. Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

    23 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине

    Нуланд выступила против мирных переговоров по Украине

    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас время для мирных переговоров по Украине еще не наступило, Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции», заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

    США против приостановки боевых действий или «фальшивого мира», сказала она. При этом Нуланд заверила, что США не навязывают Украине свою точку зрения и не будут «выбирать этот момент для Украины». Нуланд отметила, что конфликты «обычно заканчиваются какого-то рода переговорами», но Киев примет соответствующие решения сам, передает ТАСС.

    Нуланд полагает, что Россия «воспользовалась бы паузой для отдыха и восстановления», будь у Москвы такая возможность, но это «не в интересах Украины», которая «должна оказаться в более сильном положении».

    Как полагает Нуланд, Россия не собирается идти на уступки в случае возможных переговоров и планирует обсуждать лишь вероятные уступки с Киевом. США и их союзники хотят в долгосрочной перспективе обеспечить развитие украинских войск, чтобы «еще больше усложнить» ситуацию для России.

    Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

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    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    23 февраля 2024, 00:58 • Новости дня
    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России

    Нуланд заявила о намерении США представить «сокрушительный пакет санкций» против России

    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В «ближайшие пару дней» США представят «сокрушительный пакет санкций» против России, в который войдут «сотни, сотни и сотни» рестрикций, сообщила замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд заявила, что о санкциях объявит Белый дом. По ее словам, со временем США могут ввести дополнительные санкции против Москвы. Часть санкций, как пояснила Нуланд, введут против лиц, которых США считают причастными к смерти Алексея Навального.

    Большая часть санкций будет направлена на устранение «бреши в санкционном режиме», которая позволяет обходить ограничения. Нуланд заявила, что США хотят «задушить усилия России по обходу ограничительных мер», передает ТАСС.

    Замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщил Reuters, что санкции будут направлены против «более чем 500 целей», включая ОПК России и компании в третьих странах, которые «помогают облегчить России доступ к нужным ей товарам».

    Напомним, в Сан-Франциско прошла встреча президента США Джо Байдена со вдовой и дочерью Навального. Байдена заявил, что США объявят о крупном пакете антироссийских санкций «в ответ на смерть Навального» и в связи с украинским кризисом.

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    22 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине

    Глава МИД России Лавров заявил, что переговоры по Украине невозможны из-за высокомерия Запада

    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны не хотят серьезного разговора по Украине, потому что им не позволяет высокомерие и заряженность на русофобию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече по итогам заседания глав МИД G20.

    Лавров заявил, что высокомерная позиция «у немцев особенно проскальзывает», а у англичан она «всегда была и никуда не исчезнет, это неизлечимо». Глава МИД России усомнился возможности переговоров в такой ситуации, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия подтвердила свои слова о готовности к переговорам два года назад в Стамбуле, а также обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он не видит условий для начала переговоров. Лавров подчеркнул, что «западные коллеги» сами должны объяснить, почему они выступают против серьезного диалога по проблемам, которые сами создали на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку ВСУ.

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    23 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    Появилось видео уничтожения американского ЗРК Patriot

    Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot опубликовало в пятницу Министерство обороны России.

    Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.

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    22 февраля 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

    Политолог Ткаченко: США поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО за лояльность Вашингтону

    Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Итоговое решение по кандидатуре на пост генсека НАТО принимают США. И поддержка Байденом Рютте указывает на то, что Вашингтон уже сделал свой выбор. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о поддержке президентом США Джо Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

    «Вашингтон поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, потому что тот считается достаточно опытным и эффективным политиком, долгие годы руководившим Нидерландами. Кроме того, премьер является хорошим оратором, что также делает его привлекательной кандидатурой для публичной дипломатии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Для Штатов также важно, что Амстердам под руководством Рютте показал высокую лояльность США. Он поддержал антироссийские санкции, активно поставляет оружие и деньги для Украины, а также пополняет бюджет НАТО. Кроме того, через порты Нидерландов осуществляется логистика американской военной техники», – подчеркивает собеседник.

    «Очень важную роль в выборе США сыграло и то, что партия Рютте недавно проиграла парламентские выборы у себя в стране. Вашингтон старается не расставаться с членами трансатлантической команды и дает им возможность проявить себя на других должностях. Скорее всего, так произойдет и с премьером Нидерландов», – отмечает он.

    «В целом поддержка кандидатуры американцами практически однозначно говорит о том, что он станет генсеком НАТО. По сути, именно США назначают людей на эту должность. В истории были случаи, когда европейцы согласовывали на этот пост одного человека, но в результате все равно побеждал ставленник Вашингтона», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее Politico сообщило о поддержке президентом США Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО. Кроме того, издание отмечает, что две трети стран альянса также остановили свой выбор на этом политике. Напомним, для назначения нового генсека организации требуется единогласное решение всех ее членов.

    В ноябре минувшего года Bloomberg отмечало, что самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО является именно премьер Нидерландов Марк Рютте. По сообщениям агентства, большинство входящих в НАТО государств уже согласились с тем, что Йенса Столтенберга на посту генсека должен заменить именно он.

    Между тем на должность претендуют и ряд других политиков. Так, в ноябре прошлого года премьер-министр Эстонии Кая Каллас на организованном изданием Politico мероприятии Politico Defense утвердительно ответила на вопрос о желании занять пост генерального секретаря НАТО.

    Минувшим летом The Daily Telegraph также писала, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Отмечалось, что за последние годы между ними возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО. Он считает, что ее чрезмерно критическое отношение к России может повлечь проблемы в долгосрочной перспективе. Кандидатура экс-главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, которого также прочили на эту должность, не устроила США, указывала в июне The Daily Telegraph.

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    21 февраля 2024, 00:55 • Новости дня
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российских военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп США.

    Ранее стало известно о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве».

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    23 февраля 2024, 07:29 • Новости дня
    Эквадор признал правоту России в споре о передаче США советских вооружений

    Президент Эквадора Нобоа признал правоту России в споре о передаче Вашингтону советских вооружений для Украины

    Эквадор признал правоту России в споре о передаче США советских вооружений
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эквадор не станет передавать вооружения третьей стороне, если те окажутся на Украине, заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа, комментируя желание США получить советскую военную технику.

    Нобоа утверждает, что был не в курсе планов Вашингтона передать вооружения Киеву. По его словам, Эквадор оказался «удивлен», когда США «публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине». «Мы не хотим быть частью этого», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Нобоа отметил, что Россия – третий по объему торговый партнер Эквадора. Как заявил Нобоа, «в этом конкретном случае» Россия «была бы права», ведь Эквадор «стал бы участником схемы по передаче вооружений» Украине. Нобоа заверил, что Эквадор «этого делать не будет», передает ТАСС.

    По словам Нобоа, соглашение о передаче США техники было подписано правительством экс-президента Гильермо Лассо, причем ожидалось, что Вашингтону передадут «металлолом, не нарушая никаких международных соглашений, а потом США его перераспределят».

    В конце января Нобоа заявил, что Эквадор передаст Соединенным Штатам старую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а металлоломом. Российский МИД заявил о нарушении Эквадором своих международных обязательств. Позднее Россельхознадзор попросил  «приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров». В результате Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США.

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    22 февраля 2024, 18:55 • Новости дня
    На американском военном полигоне сменили афганскую обстановку на украинскую
    На американском военном полигоне сменили афганскую обстановку на украинскую
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военный полигон для тренировок в Калифорнии изменили так, что обстановка там теперь больше напоминает Украину, а не Ирак и Афганистан, утверждает Washington Post.

    Полигон расположен в Форт-Ирвине в Калифорнии, ранее там воспроизводилось то, с чем американские военные могли столкнуться в Ираке и Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Теперь же траншеи пересекают позиции, воспроизводящие «пространства боевых действий на Украине».

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    23 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные антироссийские санкции со стороны США – самый крупный список рестрикций, введенный Вашингтоном против Москвы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.

    Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

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    23 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол России в Вашингтоне Антонов: США хоронят все возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Белый дом пытается демонстрировать «решимость и лидерство», при нанесении ударов по России он хочет решить внутренние задачи, заявил Антонов, передает ТАСС.

    Американская администрация хочет заставить Конгресс согласиться выделением миллиардов долларов на поддержку киевского режима даже вопреки осознанию его развала.

    Своими действиями администрация «хоронит все те крупицы», на которые можно было надеяться на гипотетическую стабилизацию отношений России и США.

    Санкции Вашингтона против Москвы представляют собой «циничную попытку вмешаться во внутренние дела» России, заставить ее отказаться от защиты «коренных национальных интересов», и внести раскол в российское общество.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.

    Коментарии (17)
    22 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Депутат связал распространение борщевика в России с США

    Депутат Госдумы Бурматов связал распространение борщевика в России с США

    Депутат связал распространение борщевика в России с США
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Борщевик распространился по российской территории из-за развала сельского хозяйства, которое произошло в угоду «ножкам Буша и прочим импортным радостям», заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

    Борщевик вывели в СССР как кормовую культуру в качестве сельскохозяйственного эксперимента, но эксперимент не дал нужного результата, сказал Бурматов «Газете.Ru».

    Растение оказалось устойчиво к морозам, засухам, оно смогло расти там, где его не предполагалось распространять. Также оно ядовито, может нанести вред животным, человеку и даже привести к летальному исходу.

    Из-за этого от растения отказались, в 1990-е годы произошел его неконтролируемый взрывной рост, это был тот период, когда вся страна находилась «под очень сильным влиянием этих вот иностранных «товарищей».

    Сельское хозяйство, борьбу с растениями-вредителями «загнали в угол», в этом поспособствовали советники, которые «спокойно ходили по Белому дому».

    «Целое десятилетие борьба с борщевиком вообще никакая не велась. Сотни тысяч гектаров сельхозземель зарастали борщевиком, приходили в упадок и уничтожались», – пояснил парламентарий.

    Сельское хозяйство в 1990-е уничтожалось по всем фронтам «в угоду «ножкам Буша», канадской пшенице и «прочим импортным радостям». По его словам, теперь уже не узнать, было ли это целенаправленной тактикой или делалось подспудно.

    «Убивая наше сельское хозяйство, в том числе наши тогда «заклятые иностранные друзья» привели к тому, что из некой относительно локальной проблемы ряда регионов России эта гадость накрыла фактически треть страны», – отметил он.

    Ранее депутат и специалист по выживанию Тимофей Баженов предположил, что распространение борщевика в России было «частью бактериологической войны» со стороны США

    Коментарии (18)
    21 февраля 2024, 01:45 • Новости дня
    Маск предложил легализовать фентанил в США, чтобы избежать передозировок

    Tекст: Денис Тельманов

    Легализация фентанила или введение драконовских наказаний за хранение этого наркотика может быть одним из решений проблемы с наркоманами в США, заявил американский миллиардер Илон Маск.

    «Нам нужно либо легализовать фентанил, чтобы наркоманы случайно не принимали смертельные дозы, либо ввести драконовские наказания за хранение фентанила. Если власти откажутся сделать последнее, мы должны по крайней мере попробовать первое, чтобы увидеть, будет ли происходить меньше трагедий», – написал Маск в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Фентанил – ситетический опиоидный анальгетик, который завозится в США с территории Мексики. С 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки фентонилом в США вырос в четыре раза, опиоидная эпидемия уносит ежегодно жизни около 100 тыс. американцев.

    Экс-президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркодилеров, так как, по его мнению, другие меры не решат проблему распространения наркотиков.

    Коментарии (8)
    22 февраля 2024, 09:24 • Новости дня
    Западные юристы признали «законной» конфискацию российских активов

    Bloomberg: Юристы из Франции, Германии, США признали законной конфискацию российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к экспертному заключению, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, юристы из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Британии и США признали конфискацию «законной» на том основании, что Россия якобы «нарушила фундаментальные основы международного права», передает «Коммерсант».

    «Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», – указано в заключении.

    Кроме того, эксперты порекомендовали государствам, где были заморожены российские активы, передать их международному механизму под их юрисдикцией.

    Тем временем Банк России в среду отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» (QIWI Банк). Этот бизнес используется в том числе для вывода активов из России и проведения незаконных операций.

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    За что бригада «Ветераны» удостоилась особых слов президента

    «Мужики там воюют как следует». Эти слова Верховного главнокомандующего стали высочайшей оценкой действий добровольческой бригады «Ветераны» – одного из подразделений, участвовавших в освобождении Авдеевки. Как формировалось это теперь уже легендарное соединение и в чем его уникальность? Подробности

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    Найти Кузьминова помогла характерная для предателей слабость

    В Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова. В частности, звучат заявления о том, что «убийство Кузьминова организовала российская спецслужба». Однако в любом случае сначала Кузьминова, имевшего паспорт на чужое имя, нужно было найти. Как это удалось? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

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      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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