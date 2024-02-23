Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
The Telegraph: В Британии 15 тыс. украинских беженцев стали бездомными
Порядка 15 тыс. украинских граждан в Британии лишились крова с июня 2022 года, утверждает The Telegraph.
С июня 2022 года по меньшей мере каждый 14-й украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами, пишет The Telegraph, передает РИА «Новости».
Из 200 тыс. беженцев на улице оказались минимум 15 тыс. человек. В стране наблюдается нехватка жилья для них, а граждане страны не обязаны оставлять их в своих домах на бессрочной основе.