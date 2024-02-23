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    «Умение грамотно обращаться с оружием может спасти жизни»
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    США пригрозили главе ВТБ тюрьмой за нарушение антироссийских санкций
    Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна
    ВСУ потеряли под Авдеевкой редкую инженерную машину на базе Abrams
    Россия напомнила об обязательствах Литвы по калининградскому транзиту
    Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
    В ООН заявили о подготовке Западом «проукраинского шабаша» к годовщине СВО
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    31 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    23 февраля 2024, 13:32 • Новости дня

    Во Франции призвали Киев не перекладывать вину на Запад из-за Авдеевки

    Французский полковник де Жонг: Украина не имеет права винить Запад в провале ВСУ в Авдеевке

    Tекст: Вера Басилая

    Критическое положение ВСУ связано с провалом контрнаступления, что повлекло за собой череду проблем в рядах украинской армии, это не вина Запада, заявил в эфире телеканала LCI полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг.

    Французский полковник заявил, что не вина Запада в том, что глобальный контекст для украинцев вызывает беспокойство, не нужно говорить, что это наша вина. По его словам, союзники Украины считали, что Украина победит, и придерживались этой модели. Де Жонг напомнил, что полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Черном море, передает РИА «Новости».

    Он считает, что ситуация в ВСУ связана с провалом контрнаступления, что привело к проблемам в рядах украинской армии, и амбициозным планам Киева в таком случае не суждено сбыться. По его словам, в этой сложной ситуации возвращаются трудности на Украине.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции фактически обвинил западные страны в том, что Россия взяла верх. Он заявил, что Запад создал для Украины «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения».

    22 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве

    Немецкий журналист Швунг: В Киеве царит паника из-за продвижения Российской армии

    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве распространяется паника из-за успехов Российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил на канале Welt вернувшийся с Украины немецкий журналист Грегор Швунг.

    По его словам, на Украине уже понимают, что находятся в крайне трудной ситуации на фронте – в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, а русские оказывают давление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Швунг добавил, что украинцев очень волнует вопрос выделения Штатами нового пакета помощи Киеву, так как никто не представляет, что будет предпринято в случае отказа. В заключение журналист отметил, что у украинцев нет плана «Б», никто не знает, как все будет продолжаться.

    Ранее в Венгрии заявили, что никто в Европе не верит в победу Украины.

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    23 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине

    Нуланд выступила против мирных переговоров по Украине

    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас время для мирных переговоров по Украине еще не наступило, Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции», заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

    США против приостановки боевых действий или «фальшивого мира», сказала она. При этом Нуланд заверила, что США не навязывают Украине свою точку зрения и не будут «выбирать этот момент для Украины». Нуланд отметила, что конфликты «обычно заканчиваются какого-то рода переговорами», но Киев примет соответствующие решения сам, передает ТАСС.

    Нуланд полагает, что Россия «воспользовалась бы паузой для отдыха и восстановления», будь у Москвы такая возможность, но это «не в интересах Украины», которая «должна оказаться в более сильном положении».

    Как полагает Нуланд, Россия не собирается идти на уступки в случае возможных переговоров и планирует обсуждать лишь вероятные уступки с Киевом. США и их союзники хотят в долгосрочной перспективе обеспечить развитие украинских войск, чтобы «еще больше усложнить» ситуацию для России.

    Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    22 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    В Бундестаге проголосовали против передачи ракет Taurus Украине

    В Бундестаге проголосовали против резолюции с требованием поставить Украине ракеты Taurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германский Бундестаг проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который требовал поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Резолюцию поддержали 182 депутата, а против выступили – 480 при пяти воздержавшихся. Отмечается, что в документе прописан призыв к правительству ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой», ужесточив в отношении Москвы санкционный режим, передает ТАСС.

    В резолюции также говорится, что власти ФРГ должны поддержать Украину «незамедлительными поставками имеющихся в распоряжении Германии боевых систем, в том числе Taurus, а также боеприпасами», а кроме того взять на себя лидерство в Европе в этом вопросе.

    Ранее вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения». Она призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию – крылатые ракеты Taurus.

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    22 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине

    Глава МИД России Лавров заявил, что переговоры по Украине невозможны из-за высокомерия Запада

    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны не хотят серьезного разговора по Украине, потому что им не позволяет высокомерие и заряженность на русофобию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече по итогам заседания глав МИД G20.

    Лавров заявил, что высокомерная позиция «у немцев особенно проскальзывает», а у англичан она «всегда была и никуда не исчезнет, это неизлечимо». Глава МИД России усомнился возможности переговоров в такой ситуации, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия подтвердила свои слова о готовности к переговорам два года назад в Стамбуле, а также обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он не видит условий для начала переговоров. Лавров подчеркнул, что «западные коллеги» сами должны объяснить, почему они выступают против серьезного диалога по проблемам, которые сами создали на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку ВСУ.

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    22 февраля 2024, 15:36 • Новости дня
    Украина призвала Запад отдать ей все вооружения

    Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад отдать Киеву весь арсенал вооружений

    Украина призвала Запад отдать ей все вооружения
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал западные страны отдать Киеву все вооружение и технику.

    По его словам, техника уже не будет нужна Европе для следующего конфликта. В пример Данилов привел Данию, которая передала Киеву «всю артиллерию, потому что поняла», что конфликты «будут совсем другие, что это все станет металлоломом, который будет абсолютно не нужен», передает ТАСС.

    По словам Данилова, «Украина лучше понимает, как использовать эти вещи».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.

    Коментарии (33)
    23 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Мыши перегрызли провода на западных боевых машинах на Украине

    Figaro: Провода на западных боевых машинах на Украине съели мыши

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мыши уничтожили экологичные провода из кукурузного волокна на боевых машинах, поставленных на Украину странами Запада, сообщила газета Figaro.

    Издание отмечает, что техника, произведенная по экологичным стандартам оказалась непригодна для применения в боевых условиях, передает РИА «Новости».

    По данным газеты, на некоторых машинах грызуны перегрызли «кукурузные» провода, обездвижив технику.

    Ранее стало известно, что в окопах украинских солдат произошло нашествие мышей, они грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink.

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    22 февраля 2024, 18:55 • Новости дня
    На американском военном полигоне сменили афганскую обстановку на украинскую
    На американском военном полигоне сменили афганскую обстановку на украинскую
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военный полигон для тренировок в Калифорнии изменили так, что обстановка там теперь больше напоминает Украину, а не Ирак и Афганистан, утверждает Washington Post.

    Полигон расположен в Форт-Ирвине в Калифорнии, ранее там воспроизводилось то, с чем американские военные могли столкнуться в Ираке и Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Теперь же траншеи пересекают позиции, воспроизводящие «пространства боевых действий на Украине».

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    22 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Качиньский: Украина разорит сельское хозяйство Польши

    Качиньский заявил, что открытие границ для украинского зерна разорит сельское хозяйство Польши

    Качиньский: Украина разорит сельское хозяйство Польши
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Трудности киевского режима не должны ускорять разорение сельского хозяйства Польши, заявил глава самой большой польской оппозиционной парти «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

    Ситуация, в которой находится украинское государство, не означает, что Польша может себе позволить доводить до «глубокой дестабилизации» и до разорения эту важную часть экономики, сказал Качиньский, передает РИА «Новости».

    В апреле 2023 года польское руководство решило действовать в противоречие правилам ЕС, вводя эмбарго на четыре вида украинского зерна, поскольку «не было иного выхода». Варшава пообещала Киеву, что после окончания конфликта на украинской территории заключит «некий базовый польско-украинский трактат», обеспечивающий интересы польского сельскохозяйственного сектора.

    При полном открытии границы сельское хозяйство Польши «попросту перестанет существовать», сказал Качиньский. Оно не способно выдержать конкуренцию с украинским сельским хозяйством.

    Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране в знак протеста против решения ЕК о продлении беспошлинной торговли с Украиной и зеленую политику ЕС. Один из протестующих фермеров призвал президента России Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем».

    В МИД Польши заявили, что «восхваляющие» российского президента лозунги на протестах фермеров выглядят как попытка «пропутинских агентов» захватить отрасль.

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    23 февраля 2024, 07:29 • Новости дня
    Эквадор признал правоту России в споре о передаче США советских вооружений

    Президент Эквадора Нобоа признал правоту России в споре о передаче Вашингтону советских вооружений для Украины

    Эквадор признал правоту России в споре о передаче США советских вооружений
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эквадор не станет передавать вооружения третьей стороне, если те окажутся на Украине, заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа, комментируя желание США получить советскую военную технику.

    Нобоа утверждает, что был не в курсе планов Вашингтона передать вооружения Киеву. По его словам, Эквадор оказался «удивлен», когда США «публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине». «Мы не хотим быть частью этого», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Нобоа отметил, что Россия – третий по объему торговый партнер Эквадора. Как заявил Нобоа, «в этом конкретном случае» Россия «была бы права», ведь Эквадор «стал бы участником схемы по передаче вооружений» Украине. Нобоа заверил, что Эквадор «этого делать не будет», передает ТАСС.

    По словам Нобоа, соглашение о передаче США техники было подписано правительством экс-президента Гильермо Лассо, причем ожидалось, что Вашингтону передадут «металлолом, не нарушая никаких международных соглашений, а потом США его перераспределят».

    В конце января Нобоа заявил, что Эквадор передаст Соединенным Штатам старую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а металлоломом. Российский МИД заявил о нарушении Эквадором своих международных обязательств. Позднее Россельхознадзор попросил  «приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров». В результате Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США.

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    22 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Арахамия: Часть бригад ВСУ укомплектована лишь на 40%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть подразделений ВСУ укомплектована менее чем наполовину, заявил глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    По его словам, у Украины нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию, потому что в ВСУ большой некомплект в бригадах, есть части, где комплект вообще 40%, передает ТАСС.

    Арахамия добавил, можно вообще не проводить мобилизацию, но тогда прорвется фронт, и тогда уже «хоть миллион людей пошлете, будет уже поздно.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек.

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    23 февраля 2024, 04:29 • Новости дня
    Зеленский заявил о нежелании «повторять Минские соглашения»

    Зеленский отверг возможность «повторить Минские соглашения» и раскритиковал обещания Трампа

    Зеленский заявил о нежелании «повторять Минские соглашения»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Киев не хочет «повторять минские соглашения, но о другой части территории». «Ответ – это не только о территориях, это о нашей безопасности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Кроме того, Зеленский сказал, что «не может понять, как возможно» обещанное экс-президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта вокруг Украины за 24–48 часов. Зеленский заявил, что Трамп с ним «не сможет решить эту проблему, эту трагедию».

    При этом он пригласил Трампа на Украину: «Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию».

    Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

    Коментарии (18)
    23 февраля 2024, 10:30 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на беспрерывную атаку российской армии

    Sky News: Российская армия безостановочно штурмует позиции ВСУ вдоль линии фронта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы безостановочно штурмуют позиции ВСУ с использованием разнообразного вооружения, сообщает Sky News со ссылкой на представителей украинских войск.

    По словам украинского солдата, ВС России прорывают колючую проволоку, чтобы пройти через нее, передает РИА «Новости».

    Военный рассказал, что российские силы беспрерывно атакуют и обстреливают ВСУ множеством артиллерийских снарядов.

    ВС России применяют все вооружение вдоль линии фронта: самолеты, вертолеты, бомбы с лазерным наведением, «Грады».

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Российские войска готовят «клещи» для ВСУ под Угледаром.

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    23 февраля 2024, 10:46 • Новости дня
    В США спрогнозировали взятие Россией новых украинских территорий

    Профессор Миршаймер: Россия возьмет контроль над еще большим количеством территорий Украины

    В США спрогнозировали взятие Россией новых украинских территорий
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times.

    Он предположил, что боевые действия не продляться до 2025 года, а перед перемирием Россия возьмет под контроль новые украинские территории, передает РИА «Новости».

    По словам Миршаймера, Запад не перестанет провоцировать Россию даже в случае мирного урегулирования конфликта и будет пытаться дестабилизировать ситуацию в новых российских регионах.

    Ранее корреспондент NBC News Ричард Энгл заявил, что после потери Авдеевки Украина может резко потерять и другие территории.

    Коментарии (10)
    22 февраля 2024, 23:53 • Новости дня
    Байден обсудил со вдовой Навального его «наследие»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сан-Франциско прошла встреча президента США Джо Байдена со вдовой и дочерью Алексея Навального, сообщил Белый дом.

    Президент США заявил, что наследие Навального «продолжит жить», а США объявят о крупном пакете антироссийских санкций «в ответ на смерть Навального» и в связи с украинским кризисом, передает ТАСС.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии. О смерти Навального ФСИН сообщила 16 февраля. Российская несистемная оппозиция уже решила, что место Навального займет его вдова Юлия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «лучшим способом» почтить память Навального является достижение «победы Украины», а не России.

    Коментарии (13)
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