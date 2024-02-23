Французский полковник де Жонг: Украина не имеет права винить Запад в провале ВСУ в Авдеевке

Tекст: Вера Басилая

Французский полковник заявил, что не вина Запада в том, что глобальный контекст для украинцев вызывает беспокойство, не нужно говорить, что это наша вина. По его словам, союзники Украины считали, что Украина победит, и придерживались этой модели. Де Жонг напомнил, что полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Черном море, передает РИА «Новости».

Он считает, что ситуация в ВСУ связана с провалом контрнаступления, что привело к проблемам в рядах украинской армии, и амбициозным планам Киева в таком случае не суждено сбыться. По его словам, в этой сложной ситуации возвращаются трудности на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции фактически обвинил западные страны в том, что Россия взяла верх. Он заявил, что Запад создал для Украины «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения».