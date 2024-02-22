Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.14 комментариев
Путин посетил сельский фельдшерский пункт в Чувашии
Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Чувашскую Республику осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино.
Медучреждение обслуживает жителей Рындино и расположенной по соседству Новой деревни, оно открыло свои двери для пациентов в декабре прошлого года и стало заменой старому ветхому фельдшерскому пункту, передает ТАСС.
Медпункт построен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ». На его создание было выделено порядка 7 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Чебоксары из Казани, где он пробыл два рабочих дня.