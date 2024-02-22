Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.14 комментариев
Путин прилетел в Чувашию
Путин из Татарстана прилетел в Чувашию
Президент России Владимир Путин прибыл в Чебоксары из Казани, где он пробыл два рабочих дня.
Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую Республику, где проведет ряд встреч, передает ТАСС.
Ранее президент два рабочих дня провел в Татарстане. Он принял участие в открытии Игр будущего.
Кроме того, совершил полет на бомбардировщике Ту-160М, а за рулем «КамАЗа» прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью.