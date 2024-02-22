Минпросвещения решило увеличить число уроков истории в школах

Tекст: Вера Басилая

Документ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. Из него следует, что общее число часов, рекомендованных для изучения истории – 476, в 5-8-х классах по три часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9-м классе по два часа в неделю.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года в случае принятия приказа. Согласно действующей федеральной программе, в 5-9-х классах на историю сейчас должно отводиться 340 часов: по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.

Также Минпросвещения России предложило исключить обществознание из программы 6-8-х классов, оставив один урок в неделю в 9-м классе. Общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. Эта норма также вступит в действие с 1 сентября 2025 года в случае принятия приказа.

Ранее генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова заявила, что после развала СССР в России было издано более 200 учебников по истории, при этом каждое издание трактовало исторические события на свой лад.