Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Экс-глава ЦРУ: Россия завладела инициативой в конфликте на Украине
The Washington Post: Бывший глава ЦРУ признал, что Россия завладела инициативой
Россия на данный момент владеет инициативой в украинском конфликте, заявил бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона США Роберт Гейтс в интервью The Washington Post.
Он считает, что на фронте «русские набрали обороты» и ситуация больше не является тупиковой, передает ТАСС.
Гейтс рассказал, что часто читает о том, что русские переходят в наступление на том или ином участке фронта длиной в 600 миль (около 960 км).
По его словам, освобождение Авдеевки позволит Вооруженным силам РФ продвинуться дальше на восток.
Ранее российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки.