Экс-глава ЦРУ: Россия завладела инициативой в конфликте на Украине

The Washington Post: Бывший глава ЦРУ признал, что Россия завладела инициативой

Tекст: Елизавета Шишкова

Он считает, что на фронте «русские набрали обороты» и ситуация больше не является тупиковой, передает ТАСС.

Гейтс рассказал, что часто читает о том, что русские переходят в наступление на том или ином участке фронта длиной в 600 миль (около 960 км).

По его словам, освобождение Авдеевки позволит Вооруженным силам РФ продвинуться дальше на восток.

Ранее российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки.