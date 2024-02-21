  • Новость часаПутин дал старт Играм будущего в Казани
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    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    14 комментариев
    21 февраля 2024, 20:12 • Новости дня

    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет любимым досугом россиян

    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом россиян

    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет любимым досугом россиян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом в России, об этом он сказал на церемонии открытия «Игр будущего» в Казани.

    «Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр будущего», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

    21 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    Полянский: Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор в Организации Объединенных Наций, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский RTVI.

    «Интерес – это мягко сказано», – сказал он, отвечая на вопрос об эффекте от интервью.

    По слова Полянского, вопросы по поводу беседы Путина и Карлсона задают не только дипломаты, но даже техперсонал ООН, передает ТАСС.

    «Останавливаются и говорят: «О-о, слушайте, такое было интервью, господин посол, вообще замечательное! А вот как он такое сказал? А почему он сказал? Мы такого никогда не слышали», – рассказал Полянский.

    Настоящий фурор, произведенный в ООН интервью, чувствуется, констатировал дипломат.

    При этом Полянский отметил, что западные коллеги делают вид, будто ничего не произошло, в то же время многие другие страны понимают, насколько важен этот информационный прорыв.

    «Западный мир давно уже окружил себя таким пузырем лжи, за который очень трудно пробиться», – указал он. В таких условиях альтернативные источники информации типа соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), журналисты типа Такера Карлсона пробивают эту защиту.

    По мнению Полянского, последствия от интервью еще проявят себя.

    Первый заместитель постпреда России обратил внимание на удивление многих от того, что президент может на протяжении двух часов держать такую дискуссию «в прямом эфире без какой-либо перезаписи и без каких-либо бумажек, с цифрами и фактами на руках».

    Он указал, что есть некоторые лидеры, которые, наверное, уже имя своего не помнят.

    «Во-вторых, конечно же, многие с трудом себе представляют реальную ситуацию, реальное отношение россиян к украинцам, украинцев к россиянам, не представляют себе генезис вот этого кризиса, не представляют ту роль, которую Запад сыграл в генезисе этого кризиса. И для них это очень важно – особенно сказанное из первых уст», – заключил Полянский.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    21 февраля 2024, 13:36 • Новости дня
    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М
    @ Искандер Асабаев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

    Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады России, передает ТАСС.

    В кабину одного из самолетов – за штурвал – Путин поднялся лично. Там он провел около десяти минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. «[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых.


    Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Напомним, Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России. Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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    21 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО

    Путин: ВС России добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС

    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент Владимир Путин.

    «Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

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    21 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин встретился с главой Республики Сербской

    Путин встретился в Казани с главой Республики Сербской Додиком

    Путин встретился с главой Республики Сербской
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком в международном выставочном центре «Казань Экспо».

    Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений между странами, передает ТАСС.

    «Представители руководства Республики Сербской у нас регулярно. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений», – подчеркнул российский президент.

    Перед визитом в Казань президент Республики Сербской находился с рабочим визитом в Белоруссии, где провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко.

    Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской исключил вступление в НАТО.

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    21 февраля 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Такое предложение озвучил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Российского государства. «Супер», – отреагировал Путин на эту идею, передает ТАСС.

    Встреча глав России и Казахстана прошла в Казани, где сегодня открывается первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

    «Я много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников (на Играх будущего) из более чем 100 стран, из 104 стран приехали, с разных континентов», – сказал Путин.

    Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Коментарии (6)
    21 февраля 2024, 12:57 • Новости дня
    Путин прилетел в Казань
    Путин прилетел в Казань
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Перед этим глава государства также проведет ряд двусторонних встреч с коллегами. Кроме того, в программе Путина – посещение Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова, передает ТАСС.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России.

    Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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    20 февраля 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин потребовал достойно содержать пленных из Авдеевки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия должна достойно содержать взятых в плен в Авдеевке в соответствии с международными конвенциями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

    «Что касается пленных, я знаю, всегда это у нас так было во время специальной военной операции, и сейчас тоже мы должны эту практику продолжать: с нашими пленными мы должны действовать в строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями. Я знаю, мы их содержали достойно, прошу и в этой части тоже придерживаться такой же практики», – поручил Путин Шойгу, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта.

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    20 февраля 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность школ

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти на всех уровнях должны уделять предельное внимание безопасности школ, в том числе в вопросе экстренной связи с полицией, заявил президент России Владимир Путин на совещании по программе капремонта школ.

    «Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдением, оповещением, наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что все больницы, учебные заведения и соцучреждения должны отвечать современным требованиям безопасности и находиться под постоянным контролем МЧС.

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    20 февраля 2024, 21:38 • Новости дня
    Эксперт: Трансформацию России ускорили запущенные два года назад процессы

    Политолог Федорова рассказала о произошедших принципиальных изменениях в России

    Эксперт: Трансформацию России ускорили запущенные два года назад процессы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если посмотреть на нынешнюю ситуацию в России, то видны принципиальные изменения к лучшему. Это стало результатом активной работы по достижению суверенитета в экономике, технологиях, промышленности, политике, культуре, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Во вторник президент Владимир Путин выступил на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Безусловно, нынешние вызовы создали в России и новые возможности, определив еще более стремительные изменения, улучшения во всех сферах деятельности. За последние 20 лет Россия переживает глубинную качественную трансформацию, которую ускорили процессы, запущенные буквально полтора – два года назад», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований.

    «Если посмотреть на нынешнюю ситуацию в России, то видны принципиальные изменения к лучшему. Это стало результатом активной работы по достижению суверенитета в экономике, технологиях, промышленности, политике, культуре. Возьмем для примера потребрынок. Когда от нас стали уходить западные бренды одежды, у обывателя была некоторая растерянность. Сейчас же появляются новые бренды, магазины. Российские предприниматели воспользовались открытыми окнами возможностей. Логистические цепочки также перестроились», – указала она.

    «Что касается форума АСИ, то известно, что особо ценные идеи будут учтены и в послании президента Федеральному собранию, и в программе развития страны на ближайшую шестилетку. И это отнюдь не декларативная история, а самая что ни на есть реальность. Это далеко не единичный случай, а распространенная практика. При подготовке таких масштабных документов всегда учитываются общественные запросы. Можно сказать, что в этом случае мяч на стороне общества, потому что, если ты не скажешь, то тебя и не услышат», – отметила спикер.

    По ее словам, люди в России на всех уровнях уже привыкли высказывать свое мнение и формулировать запросы к власти и общественным институтам. «У нас много разнообразных кадровых конкурсов, у нас проходят прямые линии с губернаторами и другими региональными руководителями. У нас очень много форматов, где людям предлагается высказывать свое мнение. И потому обращения не пропадают ни на уровне субъектов, ни – тем более – на федеральном уровне», – резюмировала аналитик.


    В вторник президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании четвертого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» НКО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». «Сильные идеи для нового времени именно сегодня – это прямо в точку. Потому что сегодня мы переживаем особое время. И эта новизна заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач для того, чтобы, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития», – сказал глава государства.

    По его словам, Россия, несмотря на вызовы, стремительно развивается и в обеспечении безопасности, и в области экономического суверенитета, и в решении социальных задач. «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России», – добавил Путин.

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    21 февраля 2024, 18:31 • Новости дня
    Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
    Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия имеет все шансы стать лидером по развитию креативных видов спорта, которые сегодня очень популярны у молодежи, заявил российский лидер Владимир Путин, обсуждая с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проведение Игр будущего.

    Глава государства обратил внимание на то, сколь представительная делегация приехала на турнир из Казахстана. «Ваши ребята, спортсмены, приехали сюда и будут выступать по 13 дисциплинам. Такая команда серьезная у вас, много креативных молодых людей. Для меня даже было неожиданно, что такая представительная делегация из Казахстана», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Игры будущего пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

    Ранее Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Напомним, в среду российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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    20 февраля 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин поручил провести высокоскоростной интернет во все школы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по реализации программы капремонта школ поручил обеспечить доступ всех школ страны к высокоскоростному интернету.

    Глава государства подчеркнул, что соответствующие работы должны быть оперативно завершены, передает РИА «Новости».

    «Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во Всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», – сказал Путин.

    Ранее Путин призвал обеспечить контролем МЧС школы и больницы.

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    21 февраля 2024, 11:17 • Новости дня
    Путин начал вручение госнаград воинским частям ВКС России

    Президент Владимир Путин начал вручать госнаграды воинским частям ВКС России

    Путин начал вручение госнаград воинским частям ВКС России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин вручает государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС) России. В мероприятии также принимают участие глава Минобороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов.

    Глава государства поздравил воинские части с государственными наградами, передает ТАСС.

    В частности, главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоен ордена Суворова.

    Награду присудили за успешные действия против сил противника на суше и в воздухе, за выполнение боевых задач в условиях превосходства противника по численности войск, вооружению или технике, а также за достижение и закрепление военного успеха при сохранении боеспособности воинских частей.

    Орден Жукова получила бригада армейской авиации за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и в контртеррористических операциях, а также за мужество и самоотверженность и высокие показатели в боевой подготовке.

    Орден Кутузова получил отдельный вертолетный полк. Им награждают за заслуги войсковых соединений и частей в военных операциях, результатом которых стало достижение поставленных целей и задач.

    Путин прикрепил на боевые знамена ордена и орденские ленты. После этого подразделения продемонстрировали знамена и прошли с ними торжественным маршем.

    Ранее замглавы Минобороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    20 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    Путин призвал создать современную образовательную базу в ходе капремонта школ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призвал в ходе капитального ремонта школ не просто перекрашивать стены и обновлять фасады зданий, а создавать современное школьное пространство для юных россиян.

    «В ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены, хотя и это важно, это, что называется, базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь о том, чтобы создавать современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, причем во всех регионах, в городах и на селе», – приводит ТАСС слова Путина.

    Президент сообщил, что планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года.

    Ранее Путин на встрече с жителями Анадыря допустил возможность включения детсадов в федеральную программу ремонта.

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    21 февраля 2024, 11:44 • Новости дня
    Путин назвал День защитника Отечества народным праздником

    Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником

    Путин назвал День защитника Отечества народным праздником
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) России с предстоящим Днем защитника Отечества.

    «Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным», – цитирует его ТАСС.

    Также глава государства отметил проявленные военнослужащими ВКС России в ходе спецоперации мужество и отвагу.

    «Личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», – подчеркнул он.

    Напомним, в среду Путин вручает госнаграды воинским частям ВКС России.

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    21 февраля 2024, 15:48 • Новости дня
    Названо время начала послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля в полдень, сообщил источник в парламенте.

    «Послание (состоится) в 12.00 мск в Гостином дворе», – сообщил источник РИА «Новости». Накануне мероприятия участвующим в нем законодателям предстоит сдать ПЦР-тесты, сказал он.

    Другой источник агентства уточнил, что депутаты и сенаторы отправятся на выступление главы государства с посланием централизованно – в 10.30 мск.

    Ранее сообщалось, что Путин в ходе послания Федеральному собранию обозначит задачи на ближайшие шесть лет.

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      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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