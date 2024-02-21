Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет любимым досугом россиян
Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом россиян
Президент России Владимир Путин убежден, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом в России, об этом он сказал на церемонии открытия «Игр будущего» в Казани.
«Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр будущего», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.