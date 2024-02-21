Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.3 комментария
Экспертиза уточнила сумму недоимки по делу Блиновской
Сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей
Экономическая экспертиза установила сумму недоимки со стороны блогера Елены Блиновской в размере более 906 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщает ТАСС, изначально следственным органом сумма недоимки по делу Блиновской была установлена в размере около 918 млн рублей, а после дополнительной проверки – 907 млн рублей. Теперь экономическая экспертиза установила сумму недоимки чуть более 906 млн рублей.
Напомним, Блиновской предъявили обвинение по неправомерному обороту средств платежей. В январе ее отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.