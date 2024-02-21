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    Вместе с Эквадором Россия поставила на место Украину и США
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    3 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    6 комментариев
    21 февраля 2024, 00:15 • Новости дня

    ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

    В результате десяти обстрелов ВСУ территории ДНР за сутки один человек погиб, десять получили ранение

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины десять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    По данным представительства ДНР, ВСУ выпустило по ДНР 45 различных боеприпасов, в результате чего один человек погиб, десять получили ранения, передает ТАСС.

    Отмечается, что от украинских снарядов повреждены шесть жилых домов, шесть транспортных средств и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

    19 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат

    МО: Против российских войск в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей

    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские позиции в зоне спецоперации в конце января были атакованы токсичным химикатом, запрещенным в странах Евросоюза, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия заявил, что действие химиката, примененного 31 января против российских войск, привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте.

    Было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек, приводятся слова Кириллова в сообщении Минобороны России.

    Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что в странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.

    США, как отметил генерал, передавали нелетальное химическое оружие в третьи страны, в частности в Ирак, Афганистан и на Украину. Так, в 2018 году на его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования Минобороны США было направлено 10 млн долларов.

    Начальник войск РХБЗ сообщил, что в ходе СВО были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов со стороны ВСУ. Так, 28 декабря 2023 года произошел случай, когда с украинского БПЛА по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс». «Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», – пояснил Кириллов.

    Кроме того, как отметил Кириллов, США объявляли о том, что располагают отравляющими веществами, они могут относиться к семейству «Новичок», высокотоксичные реакционные массы незаконно хранятся в Кентукки и Колорадо.

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    19 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальная военная операция (СВО) России на Украине должна была пойти по классическим канонам военных действий прошлых лет, однако беспилотники все изменили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в СВО.

    Медведев подчеркнул, что мир изменился, технологии изменились, дроны на удивление военных стратегов «неожиданно заняли такое место, что они причиняют непоправимый ущерб», передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье Медведев прилетел в Грозный. Ранее он сообщил о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию в спецоперации.

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    20 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    В Испании подтвердили убийство угнавшего вертолет на Украину Кузьминова

    В Испании подтвердили убийство Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет

    В Испании подтвердили убийство угнавшего вертолет на Украину Кузьминова
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Максим Кузьминов, который угнал в 2023 году российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, был убит в испанской провинции Аликанте, подтвердили источники в правоохранительных органах страны.

    Речь идет о мужичине, тело которого было обнаружено с огнестрельными ранениями 13 февраля, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

    Отмечается, что изначально гражданская гвардия, расследующая дело, заявила, что речь идет о 33-летнем украинце, но затем в МВД признали, что личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

    Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании не смогла подтвердить информацию о возможной смерти Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет из России.

    До этого итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров.

    Испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    Позже официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Кузьминова.


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    19 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Минобороны показало взятый под контроль авдеевский «Коксохим»

    Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке

    Минобороны показало взятый под контроль авдеевский «Коксохим»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство обороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который перешел под полный контроль военнослужащих группировки «Центр».

    В сообщении на сайте ведомства говорится, что на административных зданиях завода водружены российские флаги.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что освобождение Авдеевки войдет в историю современных войн.

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    20 февраля 2024, 06:58 • Новости дня
    ВСУ на Херсонском направлении почти полностью перешли на оружие НАТО

    ВСУ на Херсонском направлении почти полностью перешли на оружие НАТО, рассказал российский разведчик

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский разведчик из группировки войск «Днепр» с позывным Заря сообщил, что украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО.

    «Нас обстреливали со всего натовского. То есть советского практически ничего не было... Арта, там, минометы – все натовское», – приводит РИА «Новости» рассказ разведчика.

    Он добавил, что исключением является стрелковое вооружение, которое по-прежнему советского образца, однако и они постепенно заменяются на западные автоматы и винтовки.

    Заря предположил, что все советское вооружение и боекомплекты к нему у киевского режима закончились.



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    20 февраля 2024, 05:29 • Новости дня
    Пленный командир роты «Азова» из Авдеевки рассказал о канадских наемниках в ВСУ

    Пленный командир роты «Азова» из Авдеевки рассказал о канадских наемниках на стороне ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Командир роты батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), взятый в плен российскими военным в Авдеевке, рассказал, что на стороне ВСУ воюют канадские и грузинские наемники, сообщает Минобороны России.

    «По допросу командира роты азовского батальона, их было порядка десяти человек, канадцев, и были еще грузины – это наемные войска», – передает ТАСС слова российского военнослужащего.

    Отмечается, что боец ВСУ был взят в плен в ходе отступления и бегства украинских войск из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    18 февраля 2024, 08:16 • Новости дня
    Минобороны запатентовало способ скрытого наведения перехватчиков на цель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Минобороны России запатентовала способ скрытого наведения пары перехватчиков на воздушную цель для повышения эффективности постановки помех, сообщил Федеральный институт промышленной собственности (входит в Роспатент).

    Как говорится в реферате к изобретению, оно может быть использовано для повышения эффективности постановки помех при обеспечении скрытого наведения перехватчиков на воздушную цель, а результатом применения станет увеличение продолжительности скрытого наведения за счет последовательного управления пространственным положением перехватчика – носителя станции активных помех и ее мощностью, передает ТАСС.

    В документе уточняется, способ заключается в том, что два перехватчика оснащают станциями активных помех, а их бортовые РЛС объединяют в систему с каналами обмена информацией, после чего определяется атакующий перехватчик с работающей на излучение бортовой радиолокационной системой и перехватчик прикрытия со станцией активных помех. При этом перехватчик прикрытия целенаправленно сближается с атакующим истребителем в процессе его наведения, чем обеспечивается максимальная эффективность прикрытия.

    Ранее Минобороны запатентовало противопехотную мину нелетального действия с увеличенной площадью поражения.

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    20 февраля 2024, 04:34 • Новости дня
    На Украине женщин решили привлечь к допризывной подготовке

    Украинских женщин решили привлечь к допризывной подготовке

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Украины начало подготовку процедуры привлечения женщин к допризывной подготовке.

    Отмечается, что разрабатываются изменения в «Положение о допризывной подготовке», которое было утверждено украинским кабмином 30 ноября 2000 года.

    В нем также будут «уточнены категорий лиц, назначаемых преподавателями», передает ТАСС.

    Поправки в документ Минобороны Украины должно разработать до июня 2024 года.

    Ранее сообщалось, что в Раде заявили об отсутствии необходимости мобилизовывать женщин. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс.

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    20 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда была категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

    Между тем США начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны. Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, являются очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    20 февраля 2024, 03:13 • Новости дня
    Украинский суд продлил арест экс-президента «Мотор сич» Богуслаева до 18 апреля

    Экс-президенту украинского производителя авиадвигателей для вертолетов «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву продлили арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Киеве продлил арест бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в продаже России авиадвигаателей через третьи страны, без права внесения залога до 18 апреля, сообщил его адвокат Руслан Волынец.

    «Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, причем динамично», – сказал Волынец украинским СМИ, передает ТАСС.

    Обвинение 84-летному Богуслаеву было предъявлено 23 октября 2022 года с формулировкой «коллаборационизме» и «работа на Россию». Позже Богуслаева обвинили еще по двум статьям – за содействие деятельности террористической организации и за препятствия деятельности Вооруженных сил Украины.

    Украинское следствие утверждает, что Богуслаев наладил транснациональные каналы для поставки авиадвигателей российским предприятиям.

    «Мотор сич» производит двигатели для самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226 и промышленных газотурбинных установок.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву новое обвинение в препятствовании деятельности ВСУ: по утверждению спецслужбы, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

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    19 февраля 2024, 10:59 • Новости дня
    В ДНР оценили возможности ПВО против западных реактивных снарядов GLSDB

    Пушилин: ПВО России справится с поставляемыми Украине снарядами GLSDB

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские системы противовоздушной обороны смогут справиться с высокоточными управляемыми реактивными снарядами GLSDB, которые Запад поставляет для нужд ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что некоторые из этих «умных» снарядов уже были нейтрализованы, передает ТАСС.

    При этом в плане обеспечения безопасности поставки таких вооружений «ничего хорошего не несут», добавил глава республики.

    В конце января Пентагон подтвердил, что собирается передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые представляют из себя адаптированные к выстрелам из РСЗО авиабомбы.

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    19 февраля 2024, 18:23 • Новости дня
    Мишустин поручил ускорить процесс модернизации применяемых в СВО боевых систем

    Мишустин поручил ускорить процесс модернизации боевых систем, применяемых в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо максимально активизировать процесс модернизации боевых систем, применяемых в СВО, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.

    Глава правительства уточнил, что процесс модернизации боевых систем, применяемых в СВО, необходимо активизировать, в том числе за счет расширения их функциональных возможностей, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о кратном росте производства вооружений и боеприпасов благодаря модернизации и расширению производственных мощностей предприятий ОПК.

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    20 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Путин отметил героизм 25-го полка РХБЗ и 288-й артиллерийской бригады

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» командование и состав 25-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригады.

    Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в сообщениях.

    По словам Путина, он убежден, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.

    Президент пожелал составу полка и бригады крепкого здоровья и успехов.

    Ранее Путин подписал указы о присвоении почетных наименований «гвардейский» 25-му полку РХБЗ и 288-й артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригаде.

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    20 февраля 2024, 02:49 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит в Брянской области

    Силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    Он отметил, что аппарат был сбит над территорией Погарского района области.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА», – подчеркнул Богомаз, передает ТАСС.

    При этом глава региона подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате украинской атаки нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

    Ранее сообщалось, что над Брянском были уничтожены два беспилотника ВСУ.

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    20 февраля 2024, 13:33 • Новости дня
    В Индии запущена программа модернизации истребителей Су-30МКИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия приступила к реализации программы модернизации истребителей Су-30МКИ ВВС республики стоимостью 7,5 млрд долларов с широким привлечением частного сектора, сообщила газета The Economic Times.

    Комплексная модернизация основного парка истребителей Су-30МКИ» проводится индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) при содействии Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), передает ТАСС. Вначале примерно на 90 истребителей поставят новую авионику и более мощные радары, после чего внимание будет уделено системам управления полетами, информирует издание. Газета уточняет, что на первом этапе самолеты оснастят индийскими инфракрасными системами поиска и сопровождения, которые значительно расширят возможности поражения целей «воздух – воздух» и «воздух – земля» новой системой радиоэлектронной борьбы.

    Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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