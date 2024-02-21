С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
В результате десяти обстрелов ВСУ территории ДНР за сутки один человек погиб, десять получили ранение
Вооруженные силы Украины десять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По данным представительства ДНР, ВСУ выпустило по ДНР 45 различных боеприпасов, в результате чего один человек погиб, десять получили ранения, передает ТАСС.
Отмечается, что от украинских снарядов повреждены шесть жилых домов, шесть транспортных средств и шесть объектов гражданской инфраструктуры.