Шойгу: Освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ

Политолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине

Политолог Шеслер: «Убийство» перебежчика Кузьминова – это постановка западных или украинских спецслужб

Tекст: Илья Абрамов

«Я допускаю, что убийство перебежчика Кузьминова – это постановка, за которой стоят западные или украинские спецслужбы. Это могло потребоваться для сокрытия предателя от российских правоохранительных органов», – говорит политолог Лариса Шеслер.

«Дело в том, что Кузьминов может понадобиться Украине для того, чтобы через него попробовать выйти на других наших летчиков и также склонить их к предательству. Кроме того, операция по имитации убийства и смене личности будет стоить дешевле, чем охрана», – подчеркивает она.

«Тем не менее не исключено, что его реально могли попытаться устранить. Если Украина получила от Кузьминова все, что могла, то он больше не нужен Киеву. Зачем тратить деньги на содержание перебежчика, когда выгоднее его просто ликвидировать?» – риторически задается вопросом спикер.

«Кроме того, убийство летчика помогло бы Киеву скрыть информацию, которой он владел – место допроса, а также люди на Украине и Западе, которые курировали этот процесс. В случае если Москва сможет поймать предателя, все эти данные окажутся у нас, и в офисе Зеленского этого могут опасаться», – заключила Шеслер.

Ранее в Испании было найдено тело предположительно летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину в прошлом году. Сообщается, что его застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

Власти Испании сначала не могли подтвердить смерть Кузьминова. Сотрудница Гражданской гвардии, комментируя сообщения об этом убийстве, отметила, что на данный момент у Мадрида нет подтверждения этой информации. Позднее правоохранительные органы страны отметили, что несмотря на все несостыковки, найденное тело могло принадлежать перебежчику. В МВД заявили, что первоначально личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Максима Кузьминова. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов отметил, что власти предлагали перебежчику остаться на Украине. В таком случае, по мнению Данилова, летчик был бы защищен от потенциальных угроз.

Испанское агентство EFE сообщает, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, что хотя документы, найденные на теле в Вильяхойосе, не принадлежат 33-летнему гражданину Украины, на самом деле был убит именно Кузьминов. При этом представители гражданской гвардии Испании сначала не смогли подтвердить факт смерти летчика, а позднее допустили, что тело действительно принадлежит Кузьминову.

Газета The Guardian уже сообщает, что если факт смерти летчика подтвердится, то виновата в убийстве будет Россия. Кроме того, издание проводит параллели со кончиной Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), Александра Литвиненко, а также отравлением Сергея Скрипаля.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что украл вертолет для вооруженных сил Украины. На борту машины, помимо перебежчика, находились двое военнослужащих, которые погибли.