Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?2 комментария
В ДНР вынесли 21 пожизненный приговор военнослужащим ВСУ
Верховный суд ДНР вынес 21 пожизненный приговор в отношении военнослужащих ВСУ, сообщил прокурор региона Андрей Спивак.
По его словам, на сегодня вынесен 21 приговор в отношении 25 военнослужащих ВСУ, в производстве находится еще 41 уголовное дело, и эта цифра растет, так как дела продолжают поступать в суд, передает ТАСС.
Спивак уточнил, что среди осужденных как представители регулярной украинской армии, так и боевики «Азова» (признана террористической, запрещена в РФ).
В 2023 году прокуратура ДНР поддержала гособвинение по 118 уголовным делам в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений против жизни и здоровья мирных граждан и военнопленных, а также против мира и безопасности человечества. Прокурор добавил, что военнослужащие ВСУ, совершившие в Мариуполе умышленные убийства мирных граждан, признаны виновными и приговорены к срокам от 25 лет до пожизненного лишения свободы.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Сергея Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе.