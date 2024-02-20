В ДНР вынесли 21 пожизненный приговор военнослужащим ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на сегодня вынесен 21 приговор в отношении 25 военнослужащих ВСУ, в производстве находится еще 41 уголовное дело, и эта цифра растет, так как дела продолжают поступать в суд, передает ТАСС.

Спивак уточнил, что среди осужденных как представители регулярной украинской армии, так и боевики «Азова» (признана террористической, запрещена в РФ).

В 2023 году прокуратура ДНР поддержала гособвинение по 118 уголовным делам в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений против жизни и здоровья мирных граждан и военнопленных, а также против мира и безопасности человечества. Прокурор добавил, что военнослужащие ВСУ, совершившие в Мариуполе умышленные убийства мирных граждан, признаны виновными и приговорены к срокам от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Сергея Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе.