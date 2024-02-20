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    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Авдеевка так важна

    Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

    4 комментария
    20 февраля 2024, 09:35 • Новости дня

    В ДНР вынесли 21 пожизненный приговор военнослужащим ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР вынес 21 пожизненный приговор в отношении военнослужащих ВСУ, сообщил прокурор региона Андрей Спивак.

    По его словам, на сегодня вынесен 21 приговор в отношении 25 военнослужащих ВСУ, в производстве находится еще 41 уголовное дело, и эта цифра растет, так как дела продолжают поступать в суд, передает ТАСС.

    Спивак уточнил, что среди осужденных как представители регулярной украинской армии, так и боевики «Азова» (признана террористической, запрещена в РФ).

    В 2023 году прокуратура ДНР поддержала гособвинение по 118 уголовным делам в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений против жизни и здоровья мирных граждан и военнопленных, а также против мира и безопасности человечества. Прокурор добавил, что военнослужащие ВСУ, совершившие в Мариуполе умышленные убийства мирных граждан, признаны виновными и приговорены к срокам от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

    Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Сергея Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе.

    19 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

    Пленный представился Александром Карнагой и рассказал, что раньше служил в 111-й ТРО на границе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Карнага перевели в 3-ю бригаду около двух недель назад.

    «Командир был очень напуган, видимо, опасаясь, что его собираются расстрелять», – сообщается в публикации.

    «Азовец» разрыдался после вопроса о том, убивал ли он кого-нибудь. «Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю», – сказал он.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.

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    19 февраля 2024, 18:30 • Новости дня
    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска

    Депутат Госдумы Водолацкий: Высший офицерский состав ВСУ покинул Купянск из-за продвижения ВС России

    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Высший офицерский состав украинской армии и местные чиновники покинули город Купянск Харьковской области из-за наступления российских военнослужащих, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Как указал Водолацкий, ВС России перемалывают укрепрайоны и продвигаются там вперед, ничто не может остановить российские вооруженные силы для того, чтобы Купянск тоже вернулся в состав России. По его словам, из Купянска уже убежали все высшие украинские офицеры, которые находились в штабах, и теперь все штабы переместились за Купянск.

    «И те чиновники, которые прибыли из Киева и Западной Украины для управления Купянском и районом, тоже, нагрузив машины награбленным имуществом, убежали из Купянска», - сказал он, передает ТАСС.

    Депутат уточнил, что оставление Купянска украинскими офицерами и чиновниками является сигналом для военных ВСУ, продолжающих находиться в городе, поэтому для них самым верным решением будет сдаться в плен. Водолацкий добавил, что продвижение российских сил на упомянутом участке фронта уменьшит количество обстрелов со стороны украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ на Купянском направлении уничтожили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

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    19 февраля 2024, 21:19 • Новости дня
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России, сообщает издание «Страна».

    Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».

    По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.

    Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    19 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат

    МО: Против российских войск в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей

    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские позиции в зоне спецоперации в конце января были атакованы токсичным химикатом, запрещенным в странах Евросоюза, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия заявил, что действие химиката, примененного 31 января против российских войск, привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте.

    Было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек, приводятся слова Кириллова в сообщении Минобороны России.

    Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что в странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.

    США, как отметил генерал, передавали нелетальное химическое оружие в третьи страны, в частности в Ирак, Афганистан и на Украину. Так, в 2018 году на его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования Минобороны США было направлено 10 млн долларов.

    Начальник войск РХБЗ сообщил, что в ходе СВО были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов со стороны ВСУ. Так, 28 декабря 2023 года произошел случай, когда с украинского БПЛА по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс». «Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», – пояснил Кириллов.

    Кроме того, как отметил Кириллов, США объявляли о том, что располагают отравляющими веществами, они могут относиться к семейству «Новичок», высокотоксичные реакционные массы незаконно хранятся в Кентукки и Колорадо.

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    19 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Москаленко.

    Он сообщил, что судно «Хабаровск» стало «Мариуполем», судно «Звенигород» – «Севастополем», а «Иваново» переименовали в «Геническ». По словам Москаленко, таким образом в пароходстве избавились от «деятелей коммунистического режима и российских городов», пишут «Известия».

    Стоит отметить, что Мариуполь находится в ДНР, Геническ – в Херсонской области, а Севастополь – в Крыму. Все они входят в состав Российской Федерации.

    Ранее в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.

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    19 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальная военная операция (СВО) России на Украине должна была пойти по классическим канонам военных действий прошлых лет, однако беспилотники все изменили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в СВО.

    Медведев подчеркнул, что мир изменился, технологии изменились, дроны на удивление военных стратегов «неожиданно заняли такое место, что они причиняют непоправимый ущерб», передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье Медведев прилетел в Грозный. Ранее он сообщил о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию в спецоперации.

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    19 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области

    На Украине сообщили о подрыве неизвестными железной дороги в Винницкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области Украины, приостановлено движение поездов, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, при этом состав поезда не пострадал из-за того, что машинист успел экстренно затормозить. По данным газеты, в двух вагонах из 11 были мука и гипсовые плиты, остальные были пустые, передает РИА «Новости».

    Источник издания сообщает, что СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии. На месте происшествия были найдены провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны.

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    19 февраля 2024, 14:29 • Новости дня
    Священник рассказал о чуде с иконами в день освобождения Авдеевки

    Священник: В день освобождения Авдеевки в ЛНР замироточили иконы Георгия Победоносца и Александра Невского

    Tекст: Вера Басилая

    Иконы Георгия Победоносца и Александра Невского замироточили во время крестного хода вокруг монастыря под Лисичанском (ЛНР) в день, когда российские военные окончательно освободили Авдеевку, рассказал главный военный священник РПЦ в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков.

    Крестный ход совершался вокруг монастыря 17 февраля, в это время российские войска пошли на штурм Авдеевки окончательно и бесповоротно, и вдруг замироточили иконы, передает ТАСС.

    Протиерей отметил, что сейчас в обители в без воды и отопления живут пять пожилых монахинь, которые молятся за русских воинов, и каждый день ходят крестным ходом вокруг монастыря.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как военная математика предсказала падение Авдеевки.

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    19 февраля 2024, 12:00 • Новости дня
    Военный аналитик: Успехи в районе Вербового и Работино напрямую связаны с освобождением Авдеевки

    Военный аналитик Онуфриенко: Успех в Авдеевке помог России продвинуться на Запорожском направлении

    Военный аналитик: Успехи в районе Вербового и Работино напрямую связаны с освобождением Авдеевки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия продвигается в районе Вербового и Работино, на окраинах последнего уже ведутся бои. Эти успехи напрямую связаны с переброской сил противника с Запорожского направления под Авдеевку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска смогли продвинуться около сел Вербовое и Работино.

    «На Запорожском направлении российская армия имеет успехи в районе Вербового. Кроме того, мы зашли на южные окраины Работино и ведем там бои. По некоторым данным, на западе этого населенного пункта также есть наши войска», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «На других участках Запорожского направления сейчас ведутся бои местного значения. Мы обстреливаем позиции противника в районе Пятихаток. Также российские войска сражаются в окрестностях Времевского выступа, однако пока значительного продвижения там нет», – отмечает собеседник.

    «Успехи в районе Работино и Вербового напрямую связаны с достижениями наших войск в Авдеевке. Дело в том, что Запорожское направление в последнее время было достаточно стабильным, и противник снимал оттуда подразделения, чтобы перевести их на более горячие участки фронта. Российская армия воспользовалась этим и перешла в наступление», – подчеркивает он.

    «Следует ожидать, что в конечном счете ВС России освободят Работино и вернут себе те позиции, которые противник смог занять во время летнего контрнаступления. Однако я не думаю, что Орехов станет основным направлением для нашей атаки. В частности, на это указывает тот факт, что мы не задействуем значительных сил для продвижения в этом районе», – пояснил эксперт.

    Ранее российские силы продвинулись на расстояние от 100 метров до 1,5 км на участке линии соприкосновения около Вербового и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что перед ВСУ встала угроза потери так называемого Работинского выступа между Нестерянкой и Новопокровкой Запорожской области.

    Военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале рассказал, что российские войска уже зашли в Работино. Он отметил, что армия была на окраинах населенного пункта еще в субботу, однако для развития успеха пришлось дождаться поддерживающего удара со стороны Вербового.

    Минобороны России в своем Telegram-канале отмечало, что подразделения группировки войск «Днепр» решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.

    Напомним, ранее Владимир Рогов заявлял об активизации боевых действий на Запорожском направлении, отметив, что инициатива находится в руках Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что артиллерия, РСЗО, ТОС «Солнцепек» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники ВСУ.

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    19 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    Кимаковский: В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе зачистки освобожденной Авдеевки обнаружили тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сказал ТАСС, что тела были брошены украинскими вооруженными формированиями.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил ранее, что в Авдеевке зафиксировано множество военных преступлений ВСУ по отношению к мирным жителям.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему руководство Польши заняло стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте.

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    19 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Военкор оценил моральный эффект бегства украинских военных из Авдеевки

    Военкор Громов: Бегство ВСУ из Авдеевки стало позором украинского командования

    Военкор оценил моральный эффект бегства украинских военных из Авдеевки
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние дни освобождения Авдеевки в рядах украинской армии наблюдалась настоящая паника. К тому, что бойцы трусливо бежали со своих позиций, привела нерешительность и медлительность военного командования ВСУ. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военкор Федор Громов. Ранее ВС РФ эвакуировали более 20 раненых и брошенных бойцов ВСУ в Авдеевке.

    «Бегство украинских военных из Авдеевки стало результатом просчета военного руководства Киева. Этот позор целиком и полностью ляжет на их плечи», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что приказ об отступлении ВСУ из города был отдан главкомом Александром Сырским уже после того, как некоторые подразделения экстренно стали покидать свои позиции. «В рядах украинской армии произошла паника. Это, в свою очередь, привело к потере управляемости и возможности координации подразделений», – добавил собеседник.

    «Украинские военнослужащие пытались спасти сами себя. Поэтому они бросали раненых и убитых сослуживцев и даже технику», – пояснил Громов. Военкор указал, что даже переброска 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ не смогла исправить положение противника в Авдеевке. «В Киеве, вероятно, предполагали с помощью боевиков из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) совершить контрудар с севера Авдеевки, но эти планы были сорваны российскими военными», – уточнил собеседник.

    По мнению Громова, факт позорного бегства военных в моменте вряд ли скажется на моральном духе других солдат, но однозначно будет иметь накопительный эффект. При этом состояние ВСУ уже сейчас оставляет желать лучшего. «Во-первых, украинская артиллерия практически молчит. Основа обороны противника – это дроны. Во-вторых, украинская армия испытывает проблемы с пополнением личного состава. Та же 3-я ОШБр, по некоторым данным, была не полностью укомплектована. Если уж там сложилась такая ситуация, то можно представить, что происходит в менее обласканных Киевом подразделениях», – акцентировал военкор.

    Ранее стало известно о хаотичном бегстве подразделений ВСУ из Авдеевки. Такими кадрами поделилось Минобороны РФ. «По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих вэсэушников», – отметили в ведомстве.

    По данным Минобороны, лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть город. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику. Но самое главное – украинские военные бросили своих раненых. В результате «эвакуировать и спасать» брошенных сослуживцами украинцев приходится российским войскам. Как сообщили в оперативных службах ДНР, вывезено уже свыше 20 раненых бойцов ВСУ.

    Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, а потери ВСУ за последние сутки – более 1,5 тыс. солдат, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение этого населенного пункта войдет в историю современных войн.

    Коментарии (5)
    19 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении

    Рогов: Ожесточенные бои идут около Вербового и Работино

    Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области на линии фронта наиболее ожесточенные бои идут в районе Вербового и Работино, сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, наиболее ожесточенные бои идут на участках Ореховского направления, где ВС России наносят удары по противнику из Новопрокоповки, Вербового, а также западнее Работино и теснят украинские войска поблизости от Вербового и Работино, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что ВСУ несут потери как в военной технике, так и в личном составе.

    Ранее Рогов заявил, что российские силы продвинулись на расстояние от 100 метров до 1,5 км на участке линии соприкосновения около Вербового и Работино.

    Коментарии (2)
    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


    Коментарии (18)
    19 февраля 2024, 11:21 • Новости дня
    Пушилин сообщил о большом количестве сдавшихся в плен в Авдеевке солдат ВСУ

    Глава ДНР Пушилин сообщил о большом количестве сдавшихся в плен в Авдеевке украинских солдат

    Пушилин сообщил о большом количестве сдавшихся в плен в Авдеевке солдат ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные взяли в плен большое количество украинских солдат в Авдеевке, сообщил на канале «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, довольно большое количество пленных сдались в Авдеевке – противник «был вынужден сдаваться», чтобы сохранить жизнь, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который перешел под полный контроль военнослужащих группировки «Центр».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что освобождение Авдеевки войдет в историю современных войн.

    Коментарии (2)
    19 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    СМИ: В Испании найден мертвым, предположительно, угнавший российский вертолет летчик
    СМИ: В Испании найден мертвым, предположительно, угнавший российский вертолет летчик
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Его застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте, сообщили испанские СМИ.

    По данным газеты ABC, тело с несколькими пулевыми ранениями 33-летнего мужчины было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса. Предположительно убитым оказался летчик-предатель Максим Кузьминов. Издание Eureka news со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании пишет, что у погибшего были проблемы с алкоголем и наркотиками, передает ТАСС.

    Соседи рассказывали, что иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни.

    Как сообщает Daily Information, труп был обнаружен соседом в прошлый вторник, а в соседнем городе Эль-Кампельо была найдена сгоревшая машина, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца.

    В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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