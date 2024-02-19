Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!2 комментария
Дипломат: Правовую оценку действиям киевского режима должен дать суд
Посол Мирошник: Правовую оценку действиям киевского режима должен дать суд
Справедливая оценка действиям киевского режима будет дана, но для этого нужна еще большая и консолидированная работа, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Тема военных преступлений Киева нашими дипломатами постоянно выносится на заседания Совета Безопасности ООН. Только за последние полтора месяца по инициативе России созывалось заседание СБ ООН по фактам преступлений Киева - по обстрелу Белгорода, Донецка, Лисичанска, сбитого Ил-76 с украинскими военными, которых доставляли к месту обмена», – приводит его слова Луганский информационный центр.
«Еженедельно наша делегация поднимает этот вопрос на форуме по безопасности ОБСЕ, десятки посольств России за рубежом ведут диалог с правительствами стран пребывания, стремясь к формированию адекватных оценок преступных действий киевского режима», – указал Мирошник.
Дипломат также отметил, что эффективными могли бы быть шаги по признанию преступными и террористическими отдельных украинских структур и организаций, которые создавали бы условия для их эффективного преследования. «А правовую оценку действиям киевского режима должен будет вынести суд», – считает он.
«Западники этому очень активно сопротивляются, стремясь деградировать любые международные экспертные площадки до пропагандистских и свести их работу не к эффективному оцениванию преступлений и попыткам урегулирования, а к тотальной безосновательной травле России», – подчеркнул Мирошник.