Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
В ЛНР задержали двух шпионов СБУ
Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали двух жителей поселка Новоайдар за шпионаж и передачу данных о российских военнослужащих Службе безопасности Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в пресс-службе, двое жителей Новоайдара с начала 2022 года собирали и передавали СБУ посредством интернет-мессенджеров данные о местах дислокации и маршрутах перемещения ВС России, задействованных в проведении спецоперации, передает ТАСС.
Фигуранты задержаны. Следователи республиканского УФСБ возбудили дело по статье о шпионаже.
Ранее ФСБ задержала в ЛНР женщину за передачу Киеву данных о ВС России.