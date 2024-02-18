Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам

Премьер Эстонии Каллас признала законными требования России по замороженным активам

Tекст: Вера Басилая

Каллас заявила, что у России есть легитимные требования по отношению к замороженным активам на Западе, также как и Украины есть претензии к Москве, передает ТАСС.

По ее словам, важно найти такое решение, чтобы налогоплательщики в Европе «не платили за ущерб, который нанесла Россия», в то же время «Россия нести ответственность за свои действия и заплатить».

Каллас призвала найти нетрадиционные решения при вводе новых санкций против России. По ее словам, Москва боится использования замороженных активов, но в Эстонии разработан закон, как можно это сделать.

Она считает, что Запад должен сосредоточиться сейчас на том, чтобы полностью соблюдались уже действующие санкции.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.

Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.