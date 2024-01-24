Сенатский комитет в США поддержал передачу российских активов Украине

Эксперт объяснил возможное назначение посла Украины в США Маркаровой премьер-министром

Политолог Скачко: Назначение Маркаровой премьером закрепит превращение Украины в придаток Запада

Tекст: Анастасия Куликова

«Оксана Маркарова – типичное порождение международных финансовых кругов, близких к Джорджу Соросу и прочим транснациональным финансово-инвестиционным корпорациям. Одно время она даже занимала должность министра финансов», – отметил киевский политолог Владимир Скачко.

«Тогда она справилась с поставленной перед ней задачей – финансовой колонизацией Украины. Западные кураторы Маркаровой в благодарность продвинули ее назначение послом в Вашингтоне. Впрочем, это было выгодно и Зеленскому, – добавил собеседник. – У него появился представитель, узнаваемый на Западе и имеющий доверие со стороны США».

Возможное назначение Маркаровой премьером Скачко называет «возвращением антикризисного менеджера в публичный дом, в котором идет пожар во время наводнения». Он объясняет обсуждаемые перестановки в украинском кабмине двумя процессами. «Первое – полное раскулачивание олигархов, в том числе и самого богатого человека Украины Рината Ахметова», – обозначил политолог.

Скачко напомнил, что действующий премьер Денис Шмыгаль был ставленником Ахметова и выполнял оперативную связь между Зеленским и бизнесменом. «Но я бы не ожидал превращения Шмыгаля после отставки в подобие Алексея Арестовича (внесен в перечень экстремистов и террористов). Он типичный наемник: куда поставят – там и работает», – пояснил собеседник.

«Второй процесс – это окончательное превращение Украины в подконтрольное Западу государство», – продолжил Скачко. Он указал на обсуждаемую в украинских СМИ информацию о якобы возможных перестановках и в руководстве ВСУ. Согласно этим данным, главкома Валерия Залужного может заменить глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который известен связями в частности с MI6. «Все это – составные части одного процесса. Украина окончательно отказывается от любой демократии и переходит под контроль Запада», – акцентировал собеседник.

По мнению спикера, главной задачей Маркаровой на новой для нее должности станет завершение процесса превращения Украины в финансово-экономический придаток Запада. «При этом вероятность реализации замыслов США крайне высока. В пользу назначения Маркаровой премьером говорит то, что сейчас, когда в Конгрессе идут склоки о военной помощи Украине, Киеву не выгодно ругаться с США. Поэтому Зеленский пойдет на уступки в этом вопросе», – прогнозирует Скачко.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». По данным Службы внешней разведки (СВР) России, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Примечательно то, что она получала образование в Индианском университете в Блумингтоне.



Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Он отметил, что колониальная администрация будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам.

По словам директора СВР, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».