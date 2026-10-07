Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
Гринспан стала лидером пятого голосования на пост генсека ООН
Глава ЮНКТАД Гринспан стала лидером пятого голосования на пост генсека ООН
Экс-вице-президент Коста-Рики и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан удерживает лидерство после пятого предварительного голосования на пост генерального секретаря ООН.
Кандидатуру Гринспан поддержали девять членов Совета Безопасности ООН, против высказались шесть, воздержавшихся не было, передает РИА «Новости». «Она по-прежнему лидирует в гонке за пост генсека ООН», – сообщил источник.
Ранее Гринспан заявляла о готовности сотрудничать с Россией, назвав диалог с Москвой ключевым для организации, а также обещала работать над достижением мира на Украине в случае избрания.
На пост генерального секретаря ООН претендуют семь кандидатов. Второй и последний срок нынешнего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замглавы МИД Сергей Вершинин заявил об отсутствии у России фаворита на выборах генсека ООН.
В сентябре эксперт спрогнозировал позицию Гринспан в случае назначения на пост генерального секретаря.
В тот же день СМИ назвали Гринспан фаворитом в борьбе за эту должность.