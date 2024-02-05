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    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 13:35 • Новости дня

    Песков: Запад понимает, какие последствия будут из-за изъятия активов России

    Представитель Кремля Песков: Запад понимает, что изъятие активов России подорвет основы экономической системы

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки Запада изъять российские активы являются посягательством на частную собственность, Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы, в том числе экономической системы тех, кто реализует подобные решения, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что принимающие подобные решения стороны прекрасно понимают, какие последуют неизбежные последствия.

    «Мы будем внимательно наблюдать», – заверил представитель Кремля.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

    Напомним, сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    3 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине

    Politico: Орбан дал согласие на помощь Украине после уговоров Макрона и Мелони

    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение ЕС помощи Украине в размере 50 млрд евро после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджей Мелони, пишет Politico.

    Газета пишет, что Макрон встречался с Орбаном в январе в Париже за обедом, где они обсуждали интеграцию восточных стран Европы.

    Источники Politico заявили, что во время встречи президент Франции, сделал все, чтобы не «антагонизировать», и уговорил венгерского премьера, передает канал «360».

    Источники издания в Риме заявили, что Мелони общалась с Орбаном о помощи для Украины еще в декабре, а также поговорила с ним по телефону в январе перед голосованием в ЕС. В итоге после уговоров Макрона и Мелони премьер Венгрии согласился на выделение помощи Украине, считает издание.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    5 февраля 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

    Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Такер Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина, а затем опубликует его на своем канале в соцсетях, это станет шоком, в том числе для Белого дома. Среди прочего стоит ожидать роста антивоенных настроений в США. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов. Ранее в Москве заметили бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

    «Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

    При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

    «А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

    «Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

    «Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

    «Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

    «В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

    «Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

    «Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

    Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

    Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».

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    2 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС

    В Австрии заявили о невозможности «сдержать» Россию за счет евроинтеграции Украины

    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа помогает Украине, чтобы «сдержать Россию» и не допустить ее к своим границам. Но вступление Украины в ЕС как раз создаст эту ситуацию, заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

    Кикль заявил, что Брюссель поддерживает евроинтеграцию Украины якобы для сдерживания России, но такая политика возымеет обратный эффект, передает ТАСС.

    Он также указал на то, что ЕС объясняет военную помощь Киеву тем, что Украина «непременно должна победить, иначе Россия будет стоять прямо у границ ЕС», и назвал эти аргументы нелепыми.

    «Ведь если бы они (европейские политики) всерьез задумались об этом (абсурдности идеи о членстве Украины) или продумали все до конца, они бы даже не допустили мысли о вступлении Украины в ЕС. Ведь это создало бы ту самую ситуацию, предотвращение которой выдвигается в качестве якобы главной причины миллиардных выплат и поставок оружия на Украину», – сказал Кикль.

    По мнению политика, ЕС необходимо выступать за мирные переговоры, а Австрия должна выступать в качестве мирного посредника.

    Ранее в Еврокомиссии не смогли назвать следующие шаги по вступлению Украины в ЕС.

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    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    СМИ: Нуланд помчалась в Киев, чтобы Залужный не развернул армию против Зеленского

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    3 февраля 2024, 07:25 • Новости дня
    Порошенко потребовал у Европы «все необходимое вооружение»

    Порошенко потребовал от европейцев предоставить ВСУ «все необходимое вооружение»

    Порошенко потребовал у Европы «все необходимое вооружение»
    @ Petro Poroshenko/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейцы должны дать вооруженным силам Украины все необходимое вооружение без каких-либо условий, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    Порошенко пожаловался на «огромную проблему» – у ВСУ заканчиваются снаряды, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    При этом он упрекнул действующие власти Украины в том, что правительство «надело на людей розовые очки». По словам Порошенко, население Украины «заставляют поверить», что ВСУ «хорошо справляются со своей задачей» и что «в конце лета» украинцы «будут пить чай в Крыму».

    Однако, как подчеркнул Порошенко, «в реальности ситуация совсем другая», из-за этого население не осознает необходимость мобилизации. «Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны», – сказал Порошенко.

    Напомним, в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных.

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    3 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    В Бельгии придумали способ изымать замороженные активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель презентовал представителям западных стран и Группы семи (G7) план изъятия замороженных российских активов, пишет британская газета Financial Times (FT).

    Бельгийское правительство выступило с инициативой выпуска долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, пишет FT, передает ТАСС.

    По задумке, коалиция, поддерживающая Киев, будет требовать от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам и в случае отказа будет изымать замороженные активы, пишет издание.

    «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога», – приводит газета слова источника, знакомого с ходом переговоров.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

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    3 февраля 2024, 10:04 • Новости дня
    Володин предрек смену власти в ЕС из-за помощи Украине

    Володин заявил, решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро, обрекло страны Европы на большие проблемы

    Володин предрек смену власти в ЕС из-за помощи Украине
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 млрд евро, нажали на спусковой крючок, который запустит политические процессы и приведет к власти новых лидеров, которые будут бороться за благополучие европейцев, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем, считает Володин. Он напомнил, что в большинстве европейских стран сложилась тяжелая ситуация в сельском хозяйстве: из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий тысячи фермеров проводят забастовки и протесты.

    По его словам, уничтожение экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона, поскольку закрывающиеся европейские предприятия переезжают в США.

    «По данным соцопросов, 76% немцев недовольны работой правительства Шольца. Во Франции рейтинг Макрона упал до 24% – самого низкого уровня поддержки. Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам», – пишет Володин. Он считает, что приход к власти новых лидеров, ориентированных на решение внутренних проблем Европы, неизбежен.

    Ранее газета Financial Times писала, что выделение ЕС помощи Киеву в размере 50 млрд евро вызвало неоднозначную реакцию в Европарламенте.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    Коментарии (9)
    5 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

    На видео, которое, по информации СМИ, было снято в одном из столичных отелей, Карлсон сказал, что любит Москву и считает этот город красивым.

    Он рассказал, что хотел посмотреть на Россию, о которой так много читал, пообщаться с людьми и посмотреть, «как все устроено». «И здесь все очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером Карлсон улыбнулся, пожал плечами и ответил: «Посмотрим».

    При этом американские СМИ, которые бурно отреагировали на визит журналиста в Москву, Карлсон назвал «реально сумасшедшими».

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля.

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    4 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины

    Белый дом выступил против выделения 17,6 млдр помощи Израилю без новых средств для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США выступила против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, который предусматривает выделения финансовой помощи Израилю в размере 17,6 млрд долларов без включения в эту сумму дополнительных средств на поддержку Украины, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры», – приводит сообщение Жан-Пьер ТАСС.

    Она подчеркнула, что над договоренностями в сфере национальной безопасности, при которых «обеспечивается охрана нашей границы и предоставляется поддержка жителям Украины и Израиля» администрация работала с двухпартийной группой сенаторов на протяжении «месяцев», а республиканцы создали альтернативное предложение «ак раз в свете предстоящей публикации текста законопроекта».

    Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на выделение средств для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на общую сумму 106 млдр долларов. Целый ряд республиканцев выступили против продлжения финансовой помощи Украине.

    Ранее сообщалось, что группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине.

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    3 февраля 2024, 12:55 • Новости дня
    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе

    Медведев предложил поддержать несистемных оппозиционных политиков на Западе

    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    России следует поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, их приход к власти способен радикально оздоровить политический ландшафт, поэтому их и боится нынешняя элита в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале сравнил омерзительных российских «несистемщиков» и куда «более разумную и благопристойную оппозицию на Западе, которая не желает гибели своему Отечеству, как «беглые российские отщепенцы».

    «Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока ещё иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах», – считает Медведев.

    По его словам, приход к государственному управлению оппозиционных политиков способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире. Он отметил, что оппозицию на Западе боятся старые политические силы в Европе и за океаном, а также «бесполые радужные слюнтяи», сегодня стоящие у руля многих западных стран.

    «И недаром боятся. Ведь еще Лао Дзы сказал, что «гибкое и слабое одолевает твердое и сильное», – подчеркнул политик.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек смену власти в ЕС из-за помощи Украине.

    Коментарии (17)
    3 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение президента США Джо Байдена приостановить процедуру одобрения новых контрактов на экспорт СПГ пойдет на пользу Москве, его можно считать «субсидией» президенту России Владимиру Путину, заявил американский сенатор Тед Круз.

    Он отметил, что Байден заблокировал будущий экспорт американского СПГ, поэтому Европе придется покупать его у России, а не у США, передает ТАСС.

    «От этого страдают рабочие места в США, но это помогает Путину», – сказал он в эфире телеканала Fox News.

    Ранее в Конгрессе назвали провалом решение Байдена по экспорту СПГ.

    Коментарии (3)
    2 февраля 2024, 14:54 • Новости дня
    Американист: В США не смогут принять единый бюджет по Украине и защите южных границ

    Американист Дудаков: США придется выделять финансирование ВСУ в отдельный законопроект

    Американист: В США не смогут принять единый бюджет по Украине и защите южных границ
    @ Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Нижняя палата во главе с республиканцем Майком Джонсоном не пойдет на одобрение единого бюджета для защиты южных границ США и поддержки Украины. Инициативы примут, но отдельными законопроектами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Напомним, на следующей неделе в Сенате США должно состояться голосование по законопроекту о финансировании Украины.

    «Сенаторы-республиканцы не против одобрения законопроекта, который регулирует как вопрос поддержки Украины, так и укрепление южных границ страны. Скорее всего, верхняя палата Конгресса США все-таки утвердит инициативу. Однако ждать воплощения в жизнь этой идеи все же не стоит», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Дело в том, что любой законопроект должен быть согласован обеими палатами. В нижней главой республиканцев является Майк Джонсон – человек с принципиальной позицией по вопросам миграции. К предлагаемому компромиссу он не готов, а значит, правительству США придется искать иной путь согласования бюджета», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, республиканцы через Сенат продемонстрируют готовность оказывать поддержку Украине. Однако при помощи нижней палаты Конгресса, они намекнут администрации Байдена на важность раздельного рассмотрения этих вопросов. Именно в формате двух независимых законопроектов данные инициативы и будут приняты», – подчеркивает собеседник.

    «В сложившейся ситуации Белый дом не может игнорировать события в Техасе. Обстановка накалена до предела. Но в какой именно пропорции согласуют бюджет на Украину и на укрепление южных границ, пока остается неясным. Вокруг точных сумм в ближайшее время и будут разгораться основные трения», – уточняет Межуев.

    Многие республиканцы недовольны компромиссным договором с демократами по проблеме миграционного кризиса, отмечает американист Малек Дудаков. «Напомню, что речь идет о потенциальном разрешении на въезд в страну около пяти тыс. беженцев ежедневно. Майк Джонсон точно не пойдет на принятие данных договоренностей», – сказал он.

    «Миграционный вопрос не будет решен вплоть до президентских выборов США. Хоть какую-то ясность в ситуацию сможет внести лишь Дональд Трамп, но только в случае победы в предстоящей кампании. С Украиной все еще труднее. Скорее всего, финансирование ВСУ рано или поздно отделят от бюджета на укрепление южных границ», – подчеркивает эксперт.

    «Уже сейчас видно, что Штаты пытаются переложить основное бремя расходов на Евросоюз. Однако переводы по военной линии Вашингтон оставит за собой. Суммы будут постепенно снижаться. Речь будет идти о небольших ежемесячных выплатах, в районе около одного млрд долларов. На большее офис Зеленского рассчитывать не может», – резюмирует Дудаков.

    Напомним, на следующей неделе в Сенате США должно состояться голосование по законопроекту о финансировании Украины. Об этом сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер. Примечательно, что данная инициатива помимо денег на поддержку офиса Зеленского включает в себя и бюджет на ужесточение контроля над южными границами Штатов.

    Он подчеркнул, что «завершающая стадия дебатов» может быть запущена в понедельник, а первое голосование по ним пройдет «не позднее среды». До конца нынешней недели планируется представить полный текст законопроекта. Между тем, на юге США зреет серьезное недовольство миграционной политикой Джо Байдена.

    «Если бы только президент Байден занимался настоящими внутренними проблемами и не пытался бы играть с Путиным, у которого ему сначала нужно поучиться работать в интересах своей страны – тогда все было бы иначе», – подчеркнул глава штата Грег Эббот.

    Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны. Главы регионов считают, что действующий президент и его администрация сделали страну «полностью уязвимой для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов».

    Власти штата Техас перешли к жестким действиям в обход федерального правительства. Так, руководство региона закрыло доступ пограничной службе к городу Игл-Пасс, решив самостоятельно заняться охраной указанного участка. Позже вице-губернатор Дэн Патрик заявил, что власти намерены разместить колючую проволоку по территориям Техаса, соседствующими с Мексикой.

    Накануне на саммите ЕС в Брюсселе утвердили выделение Украине 50 млрд евро. Об этом сообщил глава объединения Шарль Мишель. Издание The New York Times отмечает, что согласование договоренностей было омрачено «несколькими неделями противостояния» лидеров ЕС и Виктора Орбана.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, помогут ли выделенные суммы закрыть дыры в украинском бюджете.

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    3 февраля 2024, 19:40 • Новости дня
    Встреча глав МИД ЕС по поставкам оружия Украине не принесла результата

    Боррель: Встреча глав МИД ЕС в Брюсселе по поставкам оружия Украине не принесла результата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в ходе неформальной встречи в Брюсселе не приняли решение касательно поставок оружия Киеву, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    По словам Борреля, главы МИД ЕС обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в ближайшее время, однако конечного решения принято не было, передает ТАСС.

    «Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас», – подчеркнул он. Боррель добавил, что продолжение дискуссии планируется на министерской встрече 19 февраля.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Будапешт готов помогать Украине военным снаряжением вместо оружия.

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    3 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    В ЕС назвали критической ситуацию на Ближнем Востоке после ударов США

    Боррель заявил, что Евросоюз опасается выхода из- под контроля ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз после ударов США по Сирии и Ираку опасается выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке и призывает к деэскалации, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель назвал Ближний Восток котлом, который может взорваться в любой момент, поскольку ситуация там критическая, передает ТАСС.

    Глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб призвала сделать все возможное, чтобы избежать распространения конфликта на весь регион.

    Ранее в субботу США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним формированиям.

    Позже СМИ сообщили, что американская база на месторождении газа «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу.

    В Минобороны Сирии заявили, что после атаки США погибли мирные жители и военные, разрушены объекты.

    Между тем, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал президента США Джо Байдена вывести американские войска из стран Ближнего Востока.

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