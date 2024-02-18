США начали разрабатывать план ответа на якобы запуск Россией оружия в космос

Tекст: Вера Басилая

Тернер заявил, что план противостояние угрозе России в космосе начали разрабатывать на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает ТАСС.

Конгрессмен не подтвердил и не опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о том, что опасения Вашингтона связаны с ядерным оружием, добавив лишь, что «угроза очень серьезная».

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.