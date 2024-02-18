У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
США начали разрабатывать план ответа на якобы запуск Россией оружия в космос
Соединенные Штаты начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны, заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.
Тернер заявил, что план противостояние угрозе России в космосе начали разрабатывать на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает ТАСС.
Конгрессмен не подтвердил и не опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о том, что опасения Вашингтона связаны с ядерным оружием, добавив лишь, что «угроза очень серьезная».
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.
Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.
В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.