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    У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

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    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

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    18 февраля 2024, 18:52 • Новости дня

    США начали разрабатывать план ответа на якобы запуск Россией оружия в космос

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны, заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.

    Тернер заявил, что план противостояние угрозе России в космосе начали разрабатывать на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает ТАСС.

    Конгрессмен не подтвердил и не опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о том, что опасения Вашингтона связаны с ядерным оружием, добавив лишь, что «угроза очень серьезная».

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

    Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.

    17 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    Эксперты CNN назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия
    @ АО "Конструкторское бюро "Арсенал"

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский канал CNN со ссылкой на трех источников, знакомых с разведданными США о разработке Россией космического ядерного оружия, сообщил, что в случае применения этого оружия могут выйти из строя отвечающие за мобильную и интернет-связь спутники.

    Источник телеканала сообщил, что появившаяся в СМИ информация о разведданных была «чрезвычайно разрушительной», так как источник этих данных был «невероятно секретным», сообщает «Коммерсант».

    Источники CNN сообщили, что разрабатываемое оружие в случае применения создаст электромагнитную волну, которая выведет из строя частные спутники – например Starlink компании SpaceX.

    Ранее эксперт разъяснил, что космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который разрабатывается в России, не имеет отношения к ядерному оружию.

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    16 февраля 2024, 21:48 • Новости дня
    Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности

    Бывший врач Обамы направил в Белый дом письмо с требованием сдачи Байденом когнитивного теста

    Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Законодатель от Республиканской партии Ронни Джексон направил в Белый дом письмо, в котором потребовал, чтобы президент США Джо Байден прошел тест на умственные способности.

    Письмо подписали 83 члена Палаты представителей Конгресса США. В случае отказа Байдена проходить тест кабинету необходимо инициировать процесс применения 25-й поправки к Конституции США. Тогда обязанность главы государства будет исполнять вице-президент, передает ТАСС.

    «Как бывший врач трех президентов США, проработавший с ними более 14 лет, я знаю, что требуется от президента как в умственном, так и в физическом плане», – сказал Джексон телеканалу Fox News. Как отмечается, Джексон ранее был лечащим врачом Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

    Джексон заявил, что работа президента – чрезвычайно ответственная работа, если человек не в лучшей форме, то он может поставить под угрозу безопасность страны.

    Ранее Джексон заявил, что Байден по когнитивным способностям не подходит на роль президента США.

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    15 февраля 2024, 22:42 • Новости дня
    Байден поручил наладить контакт с Россией по противоспутниковому оружию
    Байден поручил наладить контакт с Россией по противоспутниковому оружию
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией в связи с якобы разрабатываемым противоспутниковым оружием, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

    «Это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», – заявил Кирби на брифинге в четверг, 15 февраля, передает РИА «Новости»,

    Он подчеркнул, что речь идет о «еще не действующих технологиях», которые «не введены в строй».

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    17 февраля 2024, 18:16 • Новости дня
    В США сравнили со сказками заявления Нуланд о «сюрпризах Путину»

    American Conservative: Заявления Нуланд о «сюрпризах Путину» равноценны сказкам

    В США сравнили со сказками заявления Нуланд о «сюрпризах Путину»
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что по мере укрепления обороны Украины президент России Владимир Путин якобы получит «приятные сюрпризы» на поле боя, не имеют ничего общего с реальностью, пишет American Conservative.

    Как говорится в публикации American Conservative, заявления Нуланд равноценны счастливым сказкам на ночь, которые власти «рассказывают себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что ситуация на поле боя складывается в пользу России, и это невозможно игнорировать.

    «Если нам лгут о ходе боевых действий, <…> как вы думаете, какова вероятность того, что нам лгут и о причинах?», – заключается в публикации.

    Ранее в Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя».

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    16 февраля 2024, 10:40 • Новости дня
    Минюст США хочет привлечь к суду американских делегатов Всемирного фестиваля молодежи в РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Троих американских граждан, которые планировали принять участие во Всемирном фестивале молодежи, могут приговорить к 15 годам тюремного заключения за сотрудничество с Россией, заявил глава неправительственной организации (НПО) «Центр политических инноваций» и координатор американской молодежной делегации на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта, Калеб Маупин.

    «Министерство юстиции США предъявило обвинения Джесси Невелу, Пенни Хессу, Омали Ешителе. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Суд назначен на сентябрь», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на пресс-конференции в ООН.

    «Администрация Байдена обвиняет их в том, что мы собираемся сделать – в участии в международной конференции в России. <...> Это совершенно возмутительно. Это атака на свободу собраний, свободу путешествий, свободу слова», – подчеркнул Маупин.

    По его словам, их задержали в связи с тем, что в 2014 году они участвовали в конференции в России. Затем им предъявили обвинения в «распространении российский пропаганды», сказал он.

    В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. участников – это молодые лидеры в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников.

    В апреле прошлого года американские власти обвинили четырех соотечественников и трех россиян в якобы проведении информационной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах в интересах Москвы. Обвинения предъявлены россиянам Александру Ионову, Алексею Суходолову и Егору Попову, а также американцам Омали Ешителе, Пенни Хессу, Джесси Невелу и Огустусу Ромейну. Всем инкриминировалось участие в сговоре с целью привлечь американских граждан к действиям в качестве «незаконных агентов правительства России в США».

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    18 февраля 2024, 12:13 • Новости дня
    Киселев направил запрос на интервью с Байденом

    Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Байденом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после исторического интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Киселев добавил, что запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Как говорится в письме, России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга, а президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя. В документе указано, что интервью планирует проводить генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, на самом популярном телеканале страны «Россия 1».

    Интервью планируют перевести на иностранные языки и распространить на многочисленных медиаплатформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.

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    16 февраля 2024, 11:34 • Новости дня
    На Западе раскрыли возможности ядерного комплекса по «ослеплению» спутников

    Reuters: Устройства на ядерной энергии могут глушить или ослеплять спутники

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия приступила к разработке устройства, способного влиять на спутники на космической орбите, сообщили западные СМИ.

    Аналитики Reuters полагают, что речь идет о некоем глушителе сигналов, который будет способен вывести из строя всю электронику в определенной области, сообщает канал «360».

    Как считает бывший сотрудник разведки, аналитик Дэрил Кимбалл, российская сторона, предположительно, разрабатывает систему, работающую от ядерного источника и обладающую всеми возможностями радиоэлектронной борьбы. Такая версия, по его оценке, более вероятна, чем доставка ядерной боеголовки на космическую орбиту, о которой ранее сообщалось в СМИ.

    Специалист считает, что эта система сможет вывести из строя коммерческую и военную связь.

    Фактор спутников, по словам Кимбалла, является преимуществом США и одновременно главной уязвимостью.

    В Кремле ранее заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома, чтобы «правдами или неправдами» убедить Конгресс США проголосовать по законопроекту о выделении денег Украине.

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    17 февраля 2024, 01:51 • Новости дня
    Илон Маск обвинил власти США в цензуре

    Илон Маск обвинил власти США в преследовании из-за отмены цензуры в его соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск обвинил власти США в мощной цензуре и преследовании его за отмену цензуры в принадлежащей ему соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    «Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» – написал Маск в ответ на пост американского предпринимателя Дэвида Сакса о свободе слова и свободе от политических преследований в США, передает ТАСС.

    Ранее Маск согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев. Маск добавил, что вопрос о принадлежности новых территорий России состоит лишь в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают.

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    16 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    В США подготовили альтернативный законопроект о помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Конгрессмены США составили альтернативный законопроект о помощи Киеву, Израилю и Тайваню на сумму более 66 млрд долларов, он предусматривает ужесточение охраны границы, сообщило издание Punchbowl.

    Законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, а также обяжет сотрудников миграционной службы задерживать и немедленно высылать тех, кто находится в стране незаконно, передает РИА «Новости».

    Действие законопроекта распространяется на один год. В его рамках 47,69 млрд долларов будет выделено Украине, 10,4 млрд долларов получит Израиль.

    «При этом 5,4 млрд долларов будут потрачены на Индо-Тихоокеанский регион, а 2,4 млрд долларов – на поддержку американских операций на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон стал тем, кто принимает главные решения по Украине.

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    16 февраля 2024, 12:47 • Новости дня
    Лавров назвал Украину «международной попрошайкой»

    Глава МИД Лавров: Украина превратилась в «международного попрошайку»

    Лавров назвал Украину «международной попрошайкой»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Утратившая финансовую самостоятельность Украина превратилась в «международного попрошайку», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Запад использует Украину во всех смыслах, для того чтобы сдерживать Россию, для того чтобы «нанести России стратегическое поражение», то есть не позволить ей играть роль на мировой арене, которая ей положена по праву, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что в результате Украина, получившая от Cоветского Cоюза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы.

    «… в территорию вымирающую, без преувеличения, а киевские власти – всеми признанный международный попрошайка», – заключил министр.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Украина стала токсичным проектом для президента США Джо Байдена.

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    16 февраля 2024, 02:49 • Новости дня
    Палата представителей США отложила голосование по помощи Киеву до 28 февраля

    Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, не проголосовав по вопросам помощи Украине, Израилю и Тайваню

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

    Несмотря на то, что Сенат конгресса при поддержке ряда республиканцев принял вариант законопроекта, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, из которых 60 млрд должен получить Киев, Палата представителей Конгресса ушла на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав за этот документ, передает ТАСС.

    Отмечается, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон указал, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис – «наиболее серьезную проблему», стоящую перед США.

    Кроме того, Джонсон назвал выработанный сенаторами вариант законопроекта «заведомо непроходным» в Палате представителей.

    Ранее сообщалось, что Киев начал разрабатывать план действий на случай прекращения помощи США в надежде на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

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    16 февраля 2024, 09:45 • Новости дня
    Патрушев назвал причину беспрецедентного обострения ситуации в мире

    Патрушев: Обстановка в мире обострилась из-за попыток Запада удержать доминирование

    Tекст: Ольга Никитина

    Международная обстановка беспрецедентно обострилась, поскольку Запад стремится любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    В Вашингтоне, отметил он, уверены в том, что в условиях всеобщего хаоса удерживать глобальное доминирование удобнее. «Для достижения своих целей западники готовы идти на все», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад, как подчеркнул Патрушев, стремится любой ценой нанести России стратегическое поражение на Украине, однако у него ничего не получается.

    Глава МИД России Сергей Лавров говорил ранее, что одной из причин того, что «мир продолжает штормить», является провоцирование странами Запада кризисов за тысячи километров от их границ.

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    16 февраля 2024, 00:47 • Новости дня
    Белый дом: У США нет планов нарушить соглашение о ядерном оружии в космосе

    В Белый доме заявили, что у США нет планов нарушить соглашение о ядерном оружии в космосе

    Tекст: Денис Тельманов

    США не намерены нарушать международное соглашение о запрете на размещение оружия в космосе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Мы относимся к своим обязательствам по данному соглашению очень серьезно, и у нас нет намерения его нарушать», – сказал Кирби на брифинге, комментируя международное соглашение о неразмещении оружия в космосе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что перед этим американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о «размещении ядерного оружия в космосе» для использования против спутников.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома, чтобы «правдами или неправдами» убедить Конгресс США проголосовать по законопроекту о выделении денег Украине.

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    16 февраля 2024, 08:46 • Новости дня
    Hill: Джонсон запрашивал встречу с Байденом по якобы угрозе США

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что еще в конце января запрашивал встречу с президентом страны Джо Байденом по якобы имеющейся угрозе нацбезопасности США.

    Джонсон сообщил, что об «угрозе» властям известно уже несколько недель, передает ТАСС со ссылкой на The Hill.

    Он уточнил, что запрос на встречу с Байденом направлял 31 января.

    Об этом спикер сообщил после закрытого брифинга с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

    В Кремле ранее заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома, чтобы «правдами или неправдами» убедить Конгресс США проголосовать по законопроекту о выделении денег Украине.

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    18 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Блинкен призвал Китай отговорить Россию от «запуска ядерного оружия» в космос

    New York Times: Блинкен призвал руководство КНР и Индии отговорить Россию от «запуска оружия в космос»

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия, сообщило издание New York Times.

    По информации издания, госсекретарь США попросил Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от шага, «который может обернуться катастрофой», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Блинкен якобы предупредил собеседников, что ядерный взрыв в космосе выведет из строя не только спутники США, но и индийские и китайские аппараты, и повлечет полный отказ систем коммуникаций и крах Starlink.

    Американские СМИ ранее писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    Ранее в Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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