Блинкен призвал Китай отговорить Россию от «запуска ядерного оружия» в космос

New York Times: Блинкен призвал руководство КНР и Индии отговорить Россию от «запуска оружия в космос»

Tекст: Вера Басилая

По информации издания, госсекретарь США попросил Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от шага, «который может обернуться катастрофой», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

Блинкен якобы предупредил собеседников, что ядерный взрыв в космосе выведет из строя не только спутники США, но и индийские и китайские аппараты, и повлечет полный отказ систем коммуникаций и крах Starlink.

Американские СМИ ранее писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

Ранее в Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.