Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?40 комментариев
Кличко переехал из Киева в загородный особняк
Кличко переехал из центра Киева в загородный особняк с бункером
Мэр Киева Виталий Кличко переехал из центра города в «загородное шале с бункером у Киевского моря» (Киевского водохранилища), сообщили украинские СМИ.
Украинские СМИ сообщают, что особняк находится на закрытой территории на берегу водохранилища. На территории есть пляж, причал для катеров, вертолетная площадка и бункер, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале февраля Министерство энергетики Украины сообщало, что Киеве был частично обесточен из-за повреждений, полученных в результате российских ударов.