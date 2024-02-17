Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересыпредставляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
Украинские пограничники стали отпугивать беглых уклонистов стаями волков
Украинские пограничники заявили о стаях волков и призвали «избегать незаконных путешествий»
В Одесской области Украины у границы с Молдавией замечены стаи волков, сообщила государственная пограничная служба Украины, призвав «избегать незаконных путешествий».
В сообщении говорится, что волков заметили «с помощью технических средств». Ведомство опубликовало видеозапись с передвижением волков. «Обычно хищники передвигаются не поодиночке, а стаями», – предупреждает госпогранслужба Украины. Ведомство призвало «не подвергаться опасности», сообщают украинские СМИ.
Напомним, украинские СМИ сообщали, что мужчины призывного возраста, которые пытаются сбежать с Украины от мобилизации, стали маскироваться под животных для пересечения границы.