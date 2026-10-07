Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги
В Киеве в очередной раз прогремел взрыв на фоне объявленной в городе и области воздушной тревоги.
Украинские СМИ сообщили, что очередной взрыв произошел в украинской столице во время действия сирен, передает РИА «Новости».
Ранее в среду уже несколько раз сообщалось о взрывах в городе.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мэр Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений в Киеве.
В Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов.
Также в Киеве возникли перебои в работе интернета из-за аварийных отключений электроэнергии.