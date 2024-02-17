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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    28 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    17 февраля 2024, 06:47 • Новости дня

    Открытое горение на производственном здании в Ижевске ликвидировано

    Tекст: Денис Тельманов

    Открытое горение в производственном здании в Ижевске на улице Орджоникидзе, ликвидировано, пожарные разбирают и проливают конструкции, сообщили в МЧС России.

    «На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади 3,5 тыс. кв. м.

    Первоначально площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.


    15 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки

    WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени

    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени, пишет Washington Post (WP).

    «Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».

    По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.

    В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

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    15 февраля 2024, 22:35 • Новости дня
    Высокоскоростные поезда между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 15 минут

    Савельев заявил, что высокоскоростные поезда между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут

    Tекст: Денис Тельманов

    Поезда по высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будут отправляться каждые 10-15 минут, заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании по развитию железнодорожного сообщения с участием президента России Владимира Путина.

    Заявление Савельева передает РИА «Новости».

    Он добавил, что время движения поезда из Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа  15 минут, до Твери – 39 минут, из Санкт-Петербурга до Великого Новгорода – 29 минут.

    Савельев подчеркнул, что движение будет осуществлять компания «ВСМ две столицы», которую создадут на основе государственно-частного партнерства. Со стороны государства в ней будет участвовать Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России.

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    15 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород

    Сенатор Долгов: Удар ВСУ по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств

    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар ВСУ по Белгороду лежит за гранью добра и зла. Обстрел мирных жителей с военной точки зрения лишен всякого здравого смысла. Это ужасное и бесчеловечное преступление, за которое всем виновным придется понести заслуженное наказание. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее мирные кварталы Белгорода подверглись обстрелу со стороны украинских военных.

    «По вине военного руководства Украины в Белгороде произошла ужасающая трагедия. В этих условиях характеристика «преступные» в отношении действий офиса Зеленского кажется недостаточной. Удары по мирным кварталам, умышленно нанесенные по наиболее многолюдным местам, представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Мы не можем оставить произошедшее без ответа. Виновные в трагедии должны предстать перед судом. Однако смыть ответственность за этот поступок просто сроком в тюрьме будет крайне непросто», – подчеркивает собеседник.

    «Замечу, что удар по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств. США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», – уточняет он.

    «Каким образом – успеем решить. Важно, чтобы противник не чувствовал вседозволенность. Обстрелы Белгорода еще раз показали, что мы не просто так начали и проводим СВО. Москва борется с беспринципным злом, которое готово пойти на любые зверства ради достижения непонятных иллюзорных целей», – резюмирует Долгов.

    В четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в котором расположен магазин «Магнит» и аптека. Обстрел был совершен около 12:30 мск. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, отчиталось ведомство.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара по городу погибли пять граждан, в том числе один ребенок. При этом 18 человек получили ранения, пятеро из них – дети.


    «В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Руководитель Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он. Губернатор выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.

    Также Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Напомним, 30 декабря 2023 года был совершен самый крупный по числу жертв, пострадавших и разрушений налет ВСУ на территорию России. В Белгороде в результате взрывов ракет погибло около 20 человек, больше 100 получили ранения. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с теми, кто спасал детей, обустраивал бомбоубежища и восстанавливал город.

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    14 февраля 2024, 17:14 • Новости дня
    Луговой: В иностранные посольства шли работать готовые предать Родину люди

    Депутат Луговой: Западные диппредставительства намеренно трудоустраивали оппозиционно настроенных граждан РФ

    Луговой: В иностранные посольства шли работать готовые предать Родину люди
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные дипведомства часто вербовали российских сотрудников для дальнейшей агентурной деятельности. Лишение их статуса работодателя не ущемит прав представительств, однако укрепит безопасность РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Андрей Луговой. Ранее в России призвали лишить загранпредставителей статуса работодателя на законодательном уровне.

    «В советские времена все сотрудники иностранных диппредставительств набирались исключительно через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК). Руководство страны предоставляло зарубежным консулам даже рабочий персонал, например, горничных, сантехников или электриков», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    «Оплата труда советских граждан также происходила через ГлавУпДК. Посольство или консульство переводило деньги данному ведомству, которое уже и выдавало необходимые суммы сотрудниками иностранных диппредставительств. Эта практика обеспечивала прозрачность поступившего в СССР капитала и сводила на нет любые теневые схемы», – подчеркивает собеседник.

    «Однако в 1990-е данный подход, к сожалению, канул в небытие. Посольства и консульства получили возможность самостоятельного найма сотрудников. Зачастую в ведомства западных государств трудоустраивались нелояльные к действующему руководству РФ граждане. Фактически создавалась благоприятная почва для потенциальной вербовки агентов», – уточняет депутат.

    «С помощью небольшого количества людей, готовых предать Родину ради призрачной возможности перебраться за границу, проводилось немало опасных операций. Формально такой сотрудник дипведомства является полноправным гражданином России. Соответственно, он может свободно передвигаться на территориях, которые недоступны даже зарубежному послу», – акцентирует он.

    «Поэтому решение о лишении статуса работодателя дипломатических учреждений крайне важно. В нем нет никакого ущемления: мы не отказываем иностранным государствам в возможности найма персонала, просто согласовать трудоустройство россиян необходимо с местным руководством. Ничего в этом страшного нет», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, дипломатам РФ не стоит опасаться ответной реакции со стороны западных государств. Мы в этом плане всегда действовали аккуратно. Все сотрудники иностранных ведомств, принадлежащих России, – граждане нашей страны», – резюмирует Луговой.

    Ранее в России призвали лишить загранпредставителей статуса работодателя на законодательном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Комментируя инициативу депутата от ЛДПР Андрея Лугового о возобновлении практики трудоустройства через ГлавУпДК, он подчеркнул, что возрождение данной процедуры стало бы «абсолютно естественным и логичным ходом».

    «Это позволит, во-первых, удовлетворять легитимные запросы на предоставление трудовых услуг. Во-вторых, позволит не допустить, чтобы здесь были какие-то злоупотребления», – уточнил глава дипведомства. По его словам, этот процесс «не просто продвигается», но и постепенно переходит к осуществлению на практике.

    «Мы уже соответствующим образом поставили посольство Британии в РФ и британское генконсульство в Екатеринбурге в рамки необходимости не самостоятельно бегать на рынки труда, а договариваться с ГлавУпДК», – подчеркнул Лавров. Между тем пересмотр принципов работы иностранных представительств происходит в России не первый год.

    Еще до начала СВО посольствам и консульствам США было запрещено нанимать граждан РФ. Кроме того, были введены ограничения и на осуществление «краткосрочных командировок». С 2021 года визиты по данному направлению могут совершать лишь девять человек в год на основе взаимности.

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    14 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Опубликовано видео поражения британского наемника бойцом ВС России
    Опубликовано видео поражения британского наемника бойцом ВС России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилась видеозапись неудачной миссии подразделения наемников «Избранная рота», в ходе которой российский пулеметчик тяжело ранил британца Александра Мосса.

    Схватка состоялась в августе прошлого года, но кадры были опубликованы лишь недавно, передает «Российская газета». На видео видно, как боец ВС России «срезал» Мосса в ходе окопной схватки, как только он выглянул из-за угла.

    По данным Telegram-канала TrackANaziMerc, Мосс выжил, но получил тяжелые ранения шеи и живота.

    В ноябре сообщалось, что российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой.

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    16 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Экономист оценил перспективы строительства ВСМ от Москвы до Минска

    Экономист Лизан: ВСМ сулит преимущества как для Минска, так и для Москвы

    Экономист оценил перспективы строительства ВСМ от Москвы до Минска
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сейчас из Москвы до Минска можно добраться за семь часов. Но когда будет запущена ВСМ, время в пути серьезно сократится. Это позитивно скажется на контактах между странами, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин сообщил, что Александр Лукашенко поддержал создание ВСМ между Россией и Белоруссией.

    «Продление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Минск в очередной раз подтверждает приверженность курсу на сближение стран. Россия и Белоруссия реализуют программы сотрудничества в различных сферах экономики и управления. ВСМ станет шагом к углублению интеграции в транспортном секторе», – отметил экономист Иван Лизан.  

    По его мнению, Лукашенко поддерживает идею с магистралью, в том числе и потому, что «Белоруссия выступает за любую стройку». Впрочем, высокоскоростная магистраль сулит определенные преимущества как для Минска, так и для Москвы.

    «В первую очередь стоит ожидать повышения взаимного туристического потока. Расстояние между столицами Белоруссии и России составляет почти 700 км. Уже сейчас из одного пункта в другой можно добраться за семь часов. С запуском ВСМ время в пути серьезно сократится. Конечно, такой маршрут будет пользоваться спросом как среди белорусов, так и среди россиян», – пояснил собеседник. 

    «Во-вторых, ВСМ положительно скажется на бизнес-контактах между Россией и Белоруссией», – добавил Лизан. Он предположил, что поезда, которые будут курсировать между Москвой и Минском, станут «Сапсанами» на максималках». По подсчетам экономиста, строительство ВСМ из Москвы до Минска может обойтись довольно дорого, при этом рассуждать о том, как скоро дорога может окупиться, пока преждевременно.

    Ранее Владимир Путин подтвердил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может в будущем связать Москву и Минск. Как сообщил президент России, его белорусский коллега Александр Лукашенко поддерживает эту идею.

    Во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области Путин заявил, что пилотный проект по строительству ветки ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом станет лишь первым этапом масштабной программы. Он рассказал, что в перспективе рассматривается организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии.

    «Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», – приводит слова Путина Кремль. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют скоростные поезда «Ласточка». Из Москвы в Минск можно добраться всего за 6 часов 50 минут.

    По мнению российского лидера, высокоскоростные маршруты позволят нарастить пропускную способность железных дорог и разгрузить аэропорты, а также поспособствуют росту деловой активности и внутреннего туризма. При этом готовность браться за такие комплексные проекты и реализовывать их – это интегральный показатель возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала России, указал Путин. «Это новые компетенции, и мы, судя по всему, подошли к тому, чтобы их реализовывать», – подчеркнул он.

    О планах по созданию сети высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) Владимир Путин заявил в декабре 2023 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что требуется для реализации проекта и почему он важен для страны.

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    15 февраля 2024, 22:16 • Новости дня
    Лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте, сообщили в Следственном комитете России.

    Коментарии (3)
    17 февраля 2024, 01:06 • Новости дня
    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники

    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники после снятия запрета на поставку бананов в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Эквадор отменил свое решение о поставке российской техники в США, сообщил посол России Владимир Спринчан после встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа.

    «Позиция Эквадора – не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», – сказал Спринчан РИА «Новости»

    Он подчеркнул, что с эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне.

    Посол и президент подробно обсудили «текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами». При этом он отметил, что формально об отмене решения о поставках российского вооружения в США будет объявлено в начале следующей недели.

    Ранее сообщалось, что поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, допустивших больше всего нарушений, снова разрешены в Россию под гарантию эквадорской службы.

    При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику. Она напомнила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».



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    15 февраля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме наладить производство высокоскоростных поездов.

    Об этом президент заявил на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    «На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов», - отметил глава государства.

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.

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    15 февраля 2024, 23:18 • Новости дня
    Патрушев обсудил с коллегой из Ирана безопасность на Ближнем Востоке и в Азии

    Николай Патрушев обсудил с коллегой из Ирана тему безопасности на Ближнем Востоке и в центре Азии

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в четверг в Бишкеке, сообщила пресс-служба Совбеза.

    Темой для обсуждения стали также перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности обоих государств, передает РИА «Новости» со ссылкой сообщение пресс-службы.

    Отмечается, что в ходе встречи состоялся «обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, с акцентом на стратегических приоритетах Российской Федерации и Исламской Республики Иран».

    Кроме того, был рассмотрен «ход практической реализации договоренностей на высшем уровне».

    Переговоры состоялись в Бишкеке накануне многосторонней встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике, отмечает агентство.

    Ранее Патрушев предупредил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    14 февраля 2024, 17:41 • Новости дня
    В России отвергли обвинения Киева в продаже украденной на Украине картины Айвазовского
    В России отвергли обвинения Киева в продаже украденной на Украине картины Айвазовского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления бывшего заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова о том, что в России выставили на аукцион украденную картину Ивана Айвазовского «Лунная ночь», не соответствуют действительности, заявили в Аукционном холдинге.

    Как пояснили в Аукционном холдинге, Мамедов перепутал два произведения Айвазовского с одним названием, написанные с разницей в четыре года, передает РИА «Новости».

    На торги в России выставлено полотно, законно приобретенное в 2008 году на аукционе в Швеции, добавили там.

    Ранее крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине.

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    17 февраля 2024, 00:50 • Новости дня
    В Ижевске начался пожар на площади 2,8 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    МЧС России сообщило о крупном пожаре, который начался в Ижевске на площади 2,8 тыс. кв. метров.

    «Пожар в здании в Удмуртии – на 2 800 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет», – передает сообщение МЧС ТАСС.

    При этом назначение здания и обстоятельства возникновения пожара не приводятся.

    Ранее жительница Ижевска рассказала о взрывах на заводе рядом с городом. По ее словам, на Воткинском машиностроительном заводе регулярно слышны звуки от детонаций, это не пугает местных жителей, поскольку их причиной являются  плановые испытания.

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    16 февраля 2024, 03:45 • Новости дня
    В Бундестаге выступили за ускорение поставок боеприпасов Украине

    В Бундестаге выступили за ускорение поставок Украине боеприпасов, в том числе дальнобойных крылатых ракет Taurus

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер выступил за ускорение поставок Киеву боеприпасов и призвал поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    «Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. По этой причине мы должны закупать боеприпасы для Украины по всему миру и в то же время быстро наращивать собственное производство», – сказал Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

    По его словам, в противном случае Украина рискует уступить позиции на отдельных участках фронта «из-за численного превосходства российской стороны».

    Ранее сообщалось, что Киев начал разрабатывать план действий на случай прекращения помощи США.


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    16 февраля 2024, 00:05 • Новости дня
    Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта

    Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, включив в нее 40 страниц изменений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

    В стратегию вносится около 40 страниц различных изменений и дополнений, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Среди изменений новые вызовы для Российской Федерации, среди которых нехватка вычислительных мощностей, недостаточное развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта, дефицит высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в области ИИ, низкий уровень внедрения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, нормативные барьеры, необходимость обеспечения защиты персональных при создании и обучении моделей ИИ.

    Кроме того, упомянуто и «ограничение доступа к технологиям искусственного интеллекта в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны недружественных иностранных государств».

    Также указывается на «дополнительные международные барьеры, препятствующие развитию искусственного интеллекта в России».

    Обновлены основные принципы развития и использования технологий ИИ, которые должны обязательно соблюдаться. В их числе заявлена прозрачность и объяснимость работы ИИ, недискриминационный доступ пользователей к информации об алгоритмах.

    Ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти с 12 млрд руб. в 2022 году до не менее чем 60 млрд рублей к 2030 году.

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    16 февраля 2024, 00:39 • Новости дня
    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов

    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и другим профильным ведомствам заняться выстраиванием логистических цепочек и кооперации для производства в России высокоскоростных поездов.

    «Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом», – сказал Путин на совещании в Верхней Пышме.

    По его словам, в программе развития высокоскоростного сообщения должны принять «десятки, если не сотни» предприятий и научных институтов по всей стране. Именно поэтому «уже сейчас надо заниматься вопросами тесной кооперации, выстраивания эффективных производственных цепочек», подчеркнул президент.

    Ранее Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. По его словам, для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.



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    Японская экономика зашла в социальный тупик

    Япония впервые за долгое время перестала быть третьей по величине экономикой в мире. Ее место заняла Германия. На японскую экономику сильно влияет специфическое устройство местного общества с его стареющим населением, а также серьезная зависимость от импорта США и Китая. Власти так и не смогли нащупать новую модель, которая помогла бы перезапустить экономику. Что мешает Японии стать страной с восходящей экономикой? Подробности

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    Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России

    В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности

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    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

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    Как сын пожарного стал в США главным по Украине

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назван человеком, который принимает главные решения по Украине. Он стал таким благодаря выдающемуся упрямству и блестящей репутации. Однако обвал фронтов ВСУ и банкротство Киева, к чему грозят привести действия Джонсона, нужны не ему, а другому американскому политику. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Договор между Зеленским и Шольцем

      Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина.

    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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