В Запорожской области создадут добровольческий батальон из пленных солдат ВСУ

Власти Запорожской области намерены создать добровольческий батальон из пленных солдат ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, запорожское подразделение может стать аналогом батальона им. Богдана Хмельницкого, сформированного в ДНР из бывших украинских военнослужащих.

«В ближайшее время выйдем с инициативой по поводу того, как правильно использовать людей, которые добровольно сложили оружие или даже были взяты с оружием – мы разбираем каждую ситуацию индивидуально», – приводит слова Балицкого ТАСС.



По словам губернатора, в последнее время в Запорожской области все чаще фиксируются случаи перехода военнослужащих ВСУ на российскую сторону, а общее количество украинских пленных в регионе достигло к началу зимы 15 тыс. человек.

«Сейчас эта цифра растет. И это даже не те люди, которых берут в плен именно с оружием, это те, кто сдаются путями, которые можно назвать гражданскими. То есть из госпиталя переводят в больницу, и там человек пытается сбежать и уйти на нашу территорию», – подчеркнул Балицкий.