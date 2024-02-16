Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Раскрыты подробности задержания планировавших теракты в России украинцев
КГБ Белоруссии раскрыло подробности задержания планировавших теракты в России украинцев
У задержанных на белорусской территории диверсантов нашли взрывные устройства и другие средства поражения, сообщили в Комитете государственной безопасности страны.
Подозреваемых заметили в Лельчицком районе в ночь с 14 на 15 февраля, группа граждан нарушила границу Белоруссии со стороны Украины, заявили в ведомстве, передает БелТА.
У них нашли взрывные устройства и «иные средства поражения», добавили в КГБ страны. В районе ввели режим контртеррористической операции, его блокировали. Среди задержанных было несколько украинских граждан и граждан Белоруссии.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что на границе с Украиной задержали диверсантов, которые планировали теракты в Белоруссии и в России. Одним из задержанных оказался белорусский гражданин.