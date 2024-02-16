Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Экс-футболист Савин пригласил разыскивающих его полицейских на матч
Бывший футболист, блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин заявил, что ждет сотрудников МВД, которое объявило его в розыск, на предстоящем матче.
Савин заявил, что игра пройдет в субботу, это будет самый важный матч в сезоне, и объявил, что для сотрудников МВД вход будет бесплатным, передает «Чемпионат».
Напомним, МВД объявило в розыск Савина по уголовной статье.
В феврале 2023 года его оштрафовали за дискредитацию ВС России. Проверка началась после его интервью Ксении Собчак. Тогда блогера предупредили о грозящем уголовном деле.