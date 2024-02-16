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    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    16 февраля 2024, 13:30 • Новости дня

    Экс-футболист Савин пригласил разыскивающих его полицейских на матч

    Экс-футболист Савин пригласил разыскивающих его полицейских на матч
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший футболист, блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин заявил, что ждет сотрудников МВД, которое объявило его в розыск, на предстоящем матче.

    Савин заявил, что игра пройдет в субботу, это будет самый важный матч в сезоне, и объявил, что для сотрудников МВД вход будет бесплатным, передает «Чемпионат».

    Напомним, МВД объявило в розыск Савина по уголовной статье.

    В феврале 2023 года его оштрафовали за дискредитацию ВС России. Проверка началась после его интервью Ксении Собчак. Тогда блогера предупредили о грозящем уголовном деле.

    15 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Макаревич устроил скандал из-за стейка в дорогом ресторане США
    Макаревич устроил скандал из-за стейка в дорогом ресторане США
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) сообщил, что ему не понравилось, какой прожарки был принесенный стейк в одном из дорогих ресторанов в США.

    Певец рассказал в соцсетях, что посетил ресторан в Сан-Диего в ходе своего американского гастрольного тура, но заказанный им стейк был приготовлен плохо, передает РИА «Новости».

    «Очень прошу приготовить medium-rare, причем more rare than medium – по опыту знаю, что в восьми случаях из десяти этого не происходит. Здесь то же самое – приносят огромный кусок мяса, но, увы, передержанный», – отметил Макаревич.

    Свои претензии по поводу стейка он высказал одному из руководителей ресторана, чем вызвал «приступ искреннего горя». Исполнителю предложили заменить мясо, но он отказался, так как уже «доел эту глыбу».

    После чего к нему «пригнали шефа с кухни», который, «плакал, заламывая руки, просил прощения». В итоге исполнителю принесли в качестве извинения «какой-то немыслимый десерт».

    Напомним, 2 сентября Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. Он критиковал спецоперацию на Украине. В марте музыкант уехал в Израиль. В ноябре Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом.

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    15 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки

    WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени

    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени, пишет Washington Post (WP).

    «Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».

    По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.

    В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

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    15 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Назван принимающий в США решения по Украине человек

    WP: За принятием решений по Украине стоит спикер Палаты представителей Джонсон

    Назван принимающий в США решения по Украине человек
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самые важные решения по Украине принимаются не в Киеве и не «телевизионным комиком, ставшим лидером военного времени» – Владимиром Зеленским, пишут американские СМИ. Они назвали человека, от которого реально зависит будущее Украины.

    Этот человек – малоизвестный ранее юрист из Луизианы, пишет Зовут его Майк Джонсон и он недавно совсем неожиданно для всех занял должность спикера Палаты представителей Конгресса США, пишут «Известия» со ссылкой на The Washington Post.

    Спикер, как отмечает WP, готов использовать свои силы и связи, чтобы повлиять на внешнюю политику Вашингтона на украинском направлении.

    Накануне Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить Палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву.

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    15 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Взятые в плен украинские военнослужащие помогли эвакуировать тяжело раненного российского офицера под Новомихайловкой, сообщают СМИ.

    Все произошло, когда подразделение морпехов Тихоокеанского флота «Шторм» во главе с командиром с позывным «Хищник» штурмовали позиции ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Командир штурмовиков получил тяжелое ранение, у него были перебиты кости рук и повреждены ноги, но еще четыре дня он продолжал руководить своим подразделением, которое оставалось на позициях. Только после изменения погодных условий, когда ВСУ уже не могли осуществлять разведку с воздуха и применять дроны-камикадзе, стала возможной эвакуация раненого офицера.

    В эвакуации принимали участие в том числе украинские военные, которые в ходе штурма подразделением «Хищника» были взяты в плен. По информации канала, сейчас офицер находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное, жизни ничто не угрожает.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.

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    15 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Такер Карлсон сравнил цены на продукты в Москве и США

    Такер Карлсон пришел в восторг от похода в продуктовый магазин в Москве

    Такер Карлсон сравнил цены на продукты в Москве и США
    @ REUTERS/Caitlin O’Hara

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, приезжавший в Москву для интервью с российским лидером Владимиром Путиным, восхитился ценами на продукты в столице и богатым ассортиментом товаров.

    Карлсон опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) ролик, который посвятил походу в продуктовый магазин. По его словам, он и его коллеги не смотрели на цены и покупали все, что им бы потребовалось на неделю.

    «Вышло 104 американских доллара (9 тыс. 481 рубль – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

    Журналист отметил, что такой набор продуктов в США обошелся бы ему примерно в четыре раза дороже.

    Также он пришел в восторг от того, что в российских магазинах есть западные товары. Карлсон считает, что никакого эффекта на наличие продуктов в супермаркетах санкции не оказали.

    Ранее Карлсон опубликовал ролик о московском метрополитене.

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    15 февраля 2024, 16:33 • Новости дня
    Житель Авдеевки расплакался при виде российских военных
    Житель Авдеевки расплакался при виде российских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки рассказал, что не смог сдержать слезы, когда увидел в городе военнослужащих с российскими флагами.

    Фрагмент беседы с Петром Михайловичем в своих соцсетях опубликовал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, передает «Российская газета».

    «Они пришли, я как увидел российские флаги, заплакал. Наши пришли, родненькие!» – рассказывает мужчина. По его словам, в последний момент в городе оставалось четыре дома, где жили люди, но за одну ночь в результате обстрелов оказались разрушены и они.

    «Когда начали бомбить, я еще дома был, а потом я в погреб убежал. А утром встал – ни дома, ни кухни, ни гаража, ничего нет. Одна кошечка моя любимая, слава Богу, живая осталась. И меня, Бог миловал, не ранило», – говорит Петр Михайлович. Мужчина также рассказал о том, что украинские военнослужащие стреляли по мирным людям, покидающим город.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

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    15 февраля 2024, 16:33 • Новости дня
    Стало известно о конфликте бойца ММА из Чечни с дочерью главы Федерации бокса ДНР

    Стрельба в центре Москвы произошла из-за конфликта бойца ММА из Чечни с дочерью почетного президента Федерации бокса ДНР

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате стрельбы в центре Москвы, которая произошла в среду после ДТП, пострадал 29-летний боец ММА из Чечни Расул Очаев.

    Вечером в среду Расул Очаев Расул в качестве пассажира находился в автомобиле Lexus, который попал в ДТП у отеля «Золотое кольцо». Автомобиль столкнулся с внедорожником Mercedes Gelandewagen, в котором находилась дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян.  

    После ДТП возник конфликт, и на место происшествия в поддержку Саркисян на Toyota Land Cruiser приехали еще два человека, сообщает ТАСС. Конфликт между четырьмя мужчинами перерос в перестрелку. В результате трое пострадали и были госпитализированы. Еще три человека, включая Саркисян, были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Примечательно, что все произошло в нескольких десятках метраов от здания ГИБДД на улице Плющиха.

    «По предварительным данным, первым в конфликте открыл стрельбу Расул Очаев, который находился в Lexus, в настоящее время он остается в больнице», - приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. Также пострадали два охранника.

    Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

    «29-летнего фигуранта» следователи собираются допросить после того, как будет получено разрешение от врачей. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

    В ГУ МВД России уточнили, что конфликт произошел между четырьмя гражданами во время оформления незначительного ДТП. При этом, по информации полиции, обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения.

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    15 февраля 2024, 20:30 • Новости дня
    В Италии русская и украинская эскортницы подрались на вызове у клиента

    La Stampa: В Италии украинскую эскортницу задержали за избиение коллеги из России

    В Италии русская и украинская эскортницы подрались на вызове у клиента
    @ Egon Bomsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две девушки с Украины и из России, оказывающие эскорт-услуги, подрались на вызове в Италии.

    Девушки были на вызове у 57-летнего клиента, когда между ними возник конфликт. Словесная перепалка закончилась дракой: украинка избила русскую, после чего похитила у нее кошелек, в котором лежали 440 евро, пишут украинские СМИ со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

    Пострадавшей потребовалась помощь медиков, а украинку ждет суд, говорится в сообщении.

    Ранее проживающая во французском Довиле россиянка рассказала о нападении компании украинцев на ее семью.

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    15 февраля 2024, 20:39 • Новости дня
    В Варшаве заговорили о российских репарациях Польше за Вторую мировую войну

    В МИД Польши считают, что требовать репарации за Вторую мировую нужно от России, а не от Германии

    В Варшаве заговорили о российских репарациях Польше за Вторую мировую войну
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) должна была требовать репарации не от Германии, а от России, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.

    Он рассказал, что экс-заместитель министра иностранных дел Польши Анна Фотыга признала, что Польше уже выделялись репарации. По словам Сикорского, это произошло «в Потсдаме, в трактате, в конце Второй мировой войны». Он уточнил, что «это 15% того, что полагалось Советскому Союзу», передает ТАСС.

    Сикорский также заявил, что Советский Союз эти репарации Польше не отдал. «Мне хотелось бы знать, почему правительство «Права и справедливости» не обратилось к России, как к правопреемнику Советского Союза, за этими репарациями», – сказал министр.

    Ранее Сикорский заявил, что Варшава считает закрытым вопрос получения репараций от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

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    16 февраля 2024, 10:22 • Новости дня
    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Военкор Поддубный: ВС России уничтожили обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие в ходе разведки обнаружили и впоследствии уничтожили расчет РСЗО Vampire, накануне атаковавший Белгород, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг около 21.00 мск российские ракетчики нанесли удар с использованием ОТРК в районе населенного пункта Липцы, уничтожив боевую машину, которая в тот день атаковала Белгород.

    Среди личного состава расчета есть убитые и раненые, уточнил Поддубный.

    Он отметил, что российские военные продолжают персональную охоту на террористов ВСУ.

    Поддубный напомнил, что по Белгороду противником было выпущено 18 реактивных снарядов, 14 из которых расчетам ПВО удалось перехватить. «Если бы не действия подразделений армии России, жертв было бы значительно больше», – подчеркнул военкор.

    Он добавил, что киевский режим, осуществляя теракты на российской территории, мстит за провалы на фронте. «Армия противника – это армия трусов и детоубийц», – заключил Поддубный.

    Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли семь человек, еще 19 человек пострадали.

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    16 февраля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка
    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся отвести ряд своих подразделений от Донецка, эти попытки приводят к большим потерям живой силы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ несут очень большие потери в попытках вывести ряд подразделений из огневого мешка, в котором сами и оказались, передает ТАСС.

    В пятницу утром стало известно, что группировка «Восток» обстреляла из «Градов» позиции ВСУ под Донецком.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК «Стрела-10», три британские гаубицы FH70, а также польская самоходная артустановка Krab.

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    15 февраля 2024, 14:53 • Новости дня
    Украинские штурмовики рассказали об «авдеевском аде»
    Украинские штурмовики рассказали об «авдеевском аде»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

    Командование ВСУ срочно перебросило 3-ю штурмовую бригаду для усиления украинских войск в районе Авдеевки. «Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая», – говорится в сообщении в Telegram-канале бригады, передает «Российская газета».

    По словам командира украинских штурмовиков Андрея Белецкого, его бойцам приходится «воевать на 360 градусов против новых и новых бригад» ВС России.

    Ранее сообщалось, что ВС России продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, перерезав населенный пункт «пополам». Занятые ВСУ позиции на юге города оказались отрезаны от основных. ВСУ были вынуждены перейти к использованию резервной линии снабжения Авдеевки.

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    15 февраля 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире

    Путин похвалил работников УВЗ за производство танков для нужд СВО

    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.

    «Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М «Прорыв». Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что предприятие производит технику хорошего качества. «Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать. Инженеры и конструкторы работают над этим», – заявил Путин.

    Напомним, в четверг президент в ходе рабочей поездки по Свердловской области посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    15 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    В Норвегии выступили против выхода России из Арктического совета

    МИД Норвегии: Страна будет сожалеть в случае выхода России из Арктического совета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Норвегия, которая является председательствующей страной в Арктическом совете, будет сожалеть, если Россия покинет это объединение, заявила советник по связям с общественностью МИД Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц.

    Она пояснила, что Норвегия поддерживает контакты со всеми странами-членами, в том числе и с Россией, и знакома с позицией этой страны. По ее словам, целью Норвегии является сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами, поэтому крайне важно, чтобы именно страны Арктического совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона. Представитель МИД уточнила, что Норвегия будет сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что выплата ежегодных взносов в Арктический совет приостановлена до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов.

    Напомним, посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил в феврале, что Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы.

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    16 февраля 2024, 08:30 • Новости дня
    Тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полет

    В России состоялся первый полет тяжелого транспортного беспилотника «Партизан»

    Тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полет
    @ fpi.gov.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина провели первые летные испытания демонстратора транспортного БПЛА сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», сообщил глава проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.

    Макеич сообщил ТАСС, что полет длился 20 минут на высоте 200 метров, беспилотник двигался со скоростью от 50 до 200 км/ч.

    Первый полет «Партизана» прошел в пилотируемом режиме, чтобы обеспечить безопасность и снять полетные данные.

    Отмечается, что первый полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса.

    Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев в свою очередь заявил, что по итогам проведенных работ планируется создать универсальный летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования.

    Беспилотный летательный аппарат предназначен для перевозки грузов массой до 1 тыс. килограммов на расстояния до 1 тыс. километров. Способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 метров.

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