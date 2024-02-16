Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Уважаемый господин Прабово Субианто, примите искренние поздравления по случаю убедительной победы на президентских выборах. Отношения между Россией и Индонезией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения и успешно развиваются по различным направлениям», – передает ТАСС текст поздравления.

Путин выразил уверенность в том, что деятельность Субианто во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества на благо российских и индонезийских граждан, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Рассчитываю на конструктивный диалог с вами и плодотворную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», – заключил российский лидер, пожелав избранному президенту Индонезии успехов, здоровья и благополучия.

Ранее Индонезия согласилась на открытие генконсульства России на Бали.