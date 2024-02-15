В Госдуме призвали блогеров приобщиться к культуре онлайн-публичности

Депутат Госдумы Горелкин: Этические рамки стримеров должна регулировать сама отрасль

Tекст: Олег Исайченко

«К сожалению, у многих популярных блогеров отсутствует понимание ответственности за произведенный ими контент, которое, например, считается базовым у журналистов. В этом заключается одна из основных претензий профессионального медиасообщества к некоторым блогерам, выстраивающим свою популярность очень сомнительными методами», – пояснил Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Но приравнять блогеров к СМИ (как того время от времени требуют общественники) – это формальный подход, проблему он не решит. Здесь мы можем, с одной стороны, рассчитывать на усиление наказания за совсем вопиющие явления вроде треш-стримов. А с другой стороны – на усиление роли профессиональных блогерских сообществ и ассоциаций. Определять этические рамки должна сама отрасль», – указал собеседник.

«Должна существовать культура публичности и понимание среди блогеров, что закон един для всех – что в онлайне, что в офлайне. При этом у некоторых блогеров есть ложное представление о том, что если они действуют на зарубежной онлайн-платформе, то российские законы их не касаются. Но это, конечно, не так: им придется отвечать за свои слова и поступки по законам РФ, особенно если они причинили вред или неудобства российским гражданам. Это касается как онлайн, так и офлайн-пространства», – заметил депутат.

«Помимо этого, когда мы говорим о распространении деструктивного контента, важно понимать, что 90% ответственности за это несет платформа. Ведь именно она дает доступ к этому контенту для других пользователей и, мало того, она всегда заинтересована в том, чтобы аудитория его получила», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, именно поэтому в РФ были приняты законы о самоконтроле соцсетей и о рекомендательных алгоритмах – чтобы заставить владельцев платформ озаботиться вопросом: а что за контент они продвигают. «И зарубежные сервисы стараются игнорировать эти требования: они очень мешают выполнению задач информационной войны с Россией, поставленных западным истеблишментом», – резюмировал политик.

«У YouTube работает система рекомендаций: после того, как вы посмотрите какой-то позитивный ролик, вам в рекомендации может вывалиться все, что угодно, любой деструктив. Эта проблема связана с алгоритмической системой. Поэтому некоторые убеждены, что блогеры должны следить за площадкой, где они работают, чтобы в рекомендациях не появилось ничего плохого. Но я не думаю, что блогеры будут это делать», – пояснил Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

«При этом, например, сегодня «ВКонтакте» является одной из крупнейших площадок России. Их технологические возможности слабее, чем у YouTube, но ВК – это чуть ли не единственная российская альтернатива американскому видеохостингу. И, конечно, блогерам было бы неплохо активно начать переходить на эту платформу. Они должны понимать, что YouTube в любой момент времени может превратиться в аналог запрещенных в России соцсетей. Если накопится какое-то количество проблемных точек – видеохостинг просто заблокируют», – предупредил он.

В четверг Госдума в I чтении приняла законопроект о противодействии распространению треш-стримов. Поправки вносятся в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщается на сайте палаты.

Законопроект предполагает, что онлайн-платформы должны выявлять и удалять противоправный контент. Кроме того, сайты, содержащие фото- и видео с изображением жестоких преступлений, а также призывы к их совершению подпадут под запрет и блокировку. «Недопустимо, что треш-стримы порождают жестокость и насилие в обществе», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это ответ на многочисленные обращения граждан. «Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными», – сказал спикер.