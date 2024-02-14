Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.2 комментария
Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы для стран НАТО
Столтенберг: НАТО не видит непосредственной военной угрозы странам альянса
НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Как указал Столтенберг, страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы. По его словам, это можно объяснить резким увеличением военных расходов государств альянса, передает ТАСС.
Ранее экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. В Кремле отказались комментировать заявления Трампа.
Кроме того, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разделяет опасения относительно угрозы нападения России на НАТО в ближайшие годы.