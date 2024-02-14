Песков назвал не новым требование Трампа к странам НАТО

Песков: В Кремле не удивлены позицией Трампа по оборонным расходам НАТО

Tекст: Ольга Никитина

«Про эти 2% он постоянно повторял в разных случаях», – напомнил Песков, слова которого передает ТАСС.

Напомним, Трамп заявлял, что страны НАТО, которые не вносят соответствующую сумму в натовский бюджет, должны быть лишены права на коллективную оборону. Он говорил даже, что «стал бы поощрять» Россию «атаковать» страны-участницы альянса, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

При этом Россия не раз подчеркивала, что ни на кого нападать не собирается. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, подчеркивали в Кремле.