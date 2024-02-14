Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Песков назвал не новым требование Трампа к странам НАТО
Песков: В Кремле не удивлены позицией Трампа по оборонным расходам НАТО
Дональд Трамп и в бытность свою президентом США не раз настаивал на том, что страны НАТО должны направлять на военные расходы минимум 2% своего ВВП, этот его посыл не нов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Про эти 2% он постоянно повторял в разных случаях», – напомнил Песков, слова которого передает ТАСС.
Напомним, Трамп заявлял, что страны НАТО, которые не вносят соответствующую сумму в натовский бюджет, должны быть лишены права на коллективную оборону. Он говорил даже, что «стал бы поощрять» Россию «атаковать» страны-участницы альянса, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.
При этом Россия не раз подчеркивала, что ни на кого нападать не собирается. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, подчеркивали в Кремле.