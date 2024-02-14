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В спортшколе Читы не увидели связи увольнения тещи Лагутенко с музыкантом
Увольнение тещи музыканта Ильи Лагутенко Валентины Жуковой с должности тренера по художественной гимнастике в читинской спортшколе не связано с артистом, заявила директор учреждения Юлия Лисниченко.
Решение об увольнении Жуковой приняли больше трех месяцев назад, оно не связано с Ильей Лагутенко, с тренером разорваны отношения по решению школы, сказала Лисниченко «Газете.Ru».
Собеседница добавила, что на Жукову поступали жалобы, в которых, однако, «ничего страшного нет». Тренер сделала много хорошего, но при этом оставалась «резким человеком».
Директор школы предположила, что если бы Жукова не была родственницей Лагутенко, то такого резонанса по этому вопросу не возникло бы.
Сейчас тренер пытается восстановиться в должности, но суд в первой инстанции отказал ей, после чего Жукова подала апелляцию.
Увольнение, по данным СМИ, произошло в конце октября 2023 года.