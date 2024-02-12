Хакеры из Бахрейна взломали военные корабли США

Tекст: Валерия Городецкая

По данным агентства Fars, в воскресенье хакеры из группировки «Шторм» успешно атаковали бортовые системы американских военных кораблей и объявили о том, что им удалось завладеть секретными документами, включающими фотографии и подробные планы базы США в Бахрейне, передает ТАСС.

Взломщики обнародовали часть похищенных документов и заявили, что более важная информация, попавшая в их распоряжение, будет передана сторонникам «Оси сопротивления». Это объединение включает в себя мусульманские военизированные группировки, такие как «Хезболла», ХАМАС, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», ополчение «Исламское сопротивление Ирака».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.