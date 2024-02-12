  • Новость часаЭкономист: Поляки будут все чаще выходить с болгарками против украинского зерна
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Колумбия восполняет потери Украины
    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба
    Президент Грузии отказалась поздравлять Алиева с победой на выборах в Азербайджане
    Сломался второй британский авианосец
    Подпольщики в Николаеве рассказали о последствиях ударов по городу
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    Песков указал на главное в реакции западных лидеров на интервью Путина
    Власти оценили риск завоза вируса Аляскапокс в Россию
    На Украине предложили внести останки Столыпина в список на обмен с Россией
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Правда о «Северных потоках» вдребезги разобьет трансатлантическое единство

    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

    8 комментариев
    12 февраля 2024, 12:31 • Новости дня

    Песков указал на главное в реакции западных лидеров на интервью Путина

    Песков: Главное, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Эмоциональная реакция западных лидеров на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Запад и ранее имел возможность постоянно знакомиться с позицией Путина, однако в этот раз она была представлена в полной мере, чем они и воспользовались.

    «А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», – приводит его слова ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нервная реакция британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина вызвана бессилием европейских лидеров.

    9 февраля 2024, 23:55 • Новости дня
    Берлин не стал рассматривать возможность запуска «Северного потока – 2»

    Власти Германии сообщили о сохранении позиции по отказу от сертификации «Северного потока – 2»

    Берлин не стал рассматривать возможность запуска «Северного потока – 2»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция федерального правительства Германии по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается, сообщила пресс-служба кабмина.

    В кабмине заявили, что сейчас нет «никаких размышлений о сертификации», передает ТАСС.

    Напомним, депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России.


    Коментарии (60)
    11 февраля 2024, 15:44 • Новости дня
    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина

    Дональд Трамп отметил ум Путина и Си Цзиньпина

    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными.

    По его словам, он знает Путина очень хорошо, президент России очень умный, очень сообразительный, передает РИА «Новости».

    Аналогично Трамп отозвался и о председателе КНР Си Цзиньпине.

    Ранее Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена.

    Коментарии (10)
    9 февраля 2024, 17:17 • Новости дня
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту

    Политолог Рар: В вермахте служили родственники не только Бербок, но и других министров ФРГ

    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок был офицером вермахта.

    «Еще пару лет назад, прежде чем стать главой МИД ФРГ, Бербок многих удивила, сказав, что ее дед в апреле 1945 года сражался за свободу на границе с Польшей. Когда ей напомнили, что он тогда мог воевать только за Гитлера, она промолчала», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Новые подробности о службе ее деда в рядах вермахта никак не повлияют на карьеру Бербок. У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Это началось еще при канцлере Аденауэре. Когда его спросили, почему в составе новой немецкой элиты так много бывших нацистов, то он ответил: «Откуда мне брать другой народ?» – отмечает он.

    «Мне кажется, что нынешнее поколение немцев уже не хочет чувствовать вину за злодеяния режима Гитлера. И сегодня Бербок и ей подобные выступают, как они говорят, на стороне либеральных ценностей», – резюмировал Рар.

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед главы МИД германии Анналены Бербок был офицером вермахта. Он упоминается как полковник и боевой офицер немецкой армии. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    Кроме того, Вальдемар Бербок, возможно, был «убежденным национал-социалистом по зову сердца». В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России). Однако издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как отмечают в издании, нацистское прошлое Вальдемара Бербока было чувствительной темой для ее семьи. Отец будущего министра спорил с дедом, потому что тот не хотел открыто говорить о своем участии во Второй мировой войне. И только в конце 1990-х годов, когда по Германии гастролировала выставка «Вермахт», последний признался, что служил в немецкой армии.

    Самой главе МИД Германии Анналене Бербок было неизвестно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    Коментарии (26)
    9 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск принимает активное участие в обсуждении интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, в частности, он прокомментировал экскурс в историю от российского лидера.

    «Олег Вещий, наверное, был неплохим парнем», – написал Маск в комментариях под интервью в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    В интервью Путин, рассказывая о формировании Российского государства, упомянул князя Олега: «В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял, по сути, функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер к этому времени, пришел в Киев. Отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика, и, таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде».

    Ранее Маск согласился с Путиным по поводу превращения доллара в оружие.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    74 комментария


    Коментарии (29)
    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    74 комментария


    Коментарии (69)
    10 февраля 2024, 13:26 • Новости дня
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели китайского издания «Гуанча» поддержали слова президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что в случае остановки поставок оружия Киеву конфликт на Украине закончится в течение нескольких недели.

    Так, один из комментаторов отметил, что США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева, передает РИА «Новости».

    «США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт», – заметил второй.

    Другой комментатор призвал Запад «выступить за мирные переговоры».

    «Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России», — поделился мнением четвертый.

    Пользователи сошлись во мнении, что «все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Коментарии (7)
    11 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном

    Песков: Путин достаточно быстро согласился дать интервью Карлсону

    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который сам вышел с этим предложением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подтвердил, что Карлсон сам вышел на них и предложил это интервью. По его словам, Кремль активно просмотрел его материалы, его аудиторию и насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы, передает ТАСС.

    И уже на основании этого, добавил Песков, сделали вывод, что можно рекомендовать президенту дать такое интервью. «Он достаточно быстро согласился», – уточнил пресс-секретарь главы государства.


    Ранее Песков заявил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    74 комментария

    Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.

    Коментарии (17)
    9 февраля 2024, 17:58 • Новости дня
    Стало известно новое название российской «дочки» Siemens
    Стало известно новое название российской «дочки» Siemens
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дочернее предприятие немецкой Siemens ООО «Сименс» поменяло название на ООО «Системс», соответствующая запись поменялась в карточке компании в ЕГРЮЛ.

    Владельцем всех акций компании обозначен немецкий концерн Siemens AG, передает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

    В 2022 году Siemens продала финансовый и лизинговый бизнес в России, но компанию по производству медоборудования Siemens Healthineers AG и лизинговую компанию «Сименс финанс» концерн оставил.

    Коментарии (17)
    9 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), посмотрели уже свыше 100 млн раз за 13 часов с момента его публикации.

    Более 705 тыс. пользователей поставили под публикацией отметку «мне нравится», 225 тыс. сделали репост, передает ТАСС.

    Интервью Путина, опубликованное на YouTube-канале Карлсона, посмотрели более 5 млн раз.

    Ранее политолог Петр Колчин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал интервью Путина Карлсону событием всемирного масштаба. Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    74 комментария


    Коментарии (33)
    11 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    Симоньян: Интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров

    Tекст: Ольга Иванова

    Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около 1 млрд просмотров, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    По словам Симоньян, подсчитать все просмотры трудно, потому как нужно посчитать количество просмотров на всех языках и источниках, где интервью выходило, передает РИА «Новости».

    «Я вас уверяю, что цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», – сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

    По словам Симоньян, только в соцсети X и лишь на английском языке интервью набрало 180 млн просмотров.

    Ранее сообщалось, что в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) интервью за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    Коментарии (37)
    10 февраля 2024, 11:23 • Новости дня
    Германии как промышленной державе предрекли конец

    Bloomberg: Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы

    Германии как промышленной державе предрекли конец
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Появляется все больше признаков того, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы, пишет Bloomberg.

    Издание отмечает, что Штаты отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками. Китай становится более серьезным соперником, при этом последним ударом для некоторых производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа, передает РИА «Новости».

    Как следствие, указывает Bloomberg, внешние и внутренние неурядицы в Германии, включая нехватку инвестиций в разные отрасли и стареющую рабочую силу, только усугубляют положение Берлина.

    Издание отмечает, что старейшие заводы и предприятия в стране закрываются.

    Как отметил министр финансов Кристиан Линднер, страна больше не конкурентоспособна.

    По словам главы представительства Michelin в Северной Европе, снижение конкурентоспособности промышленной отрасли Германии может «пустить страну по накатанной».

    Ранее депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области.

    Коментарии (34)
    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    74 комментария

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Коментарии (16)
    9 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте

    МИД Германии: Бербок не знала содержания архивных дел о ее деде, служившем в вермахте

    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главе МИД Германии Анналене Бербок было не известно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    В публикации газеты Bild говорится, что Бербок был не только офицером вермахта, но и, возможно, «убежденным национал-социалистом по зову сердца», передает ТАСС.

    Издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как писал журнал Bunte, Вальдемар Бербок упоминается в архивных документах вермахта как полковник и боевой офицер. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России).

    Коментарии (34)
    11 февраля 2024, 15:46 • Новости дня
    Во Франции интервью Путина Карлсону назвали мировым феноменом

    Французский политик Филиппо назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

    Во Франции интервью Путина Карлсону назвали мировым феноменом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    СМИ стран НАТО получили серьезную пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом в своей соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в России) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    В своем посте он назвал это интервью «мировым феномен». По мнению политика, интервью «продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО», передает РИА «Новости».

    По словам Филиппо, после интервью многие люди осознали, что «система» и СМИ в течение двух лет их обманывали в отношении конфликта на Украине.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (8)
    9 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    Песков рассказал о двух переводчиках на интервью Путина Карлсону
    Песков рассказал о двух переводчиках на интервью Путина Карлсону
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным присутствовали два переводчика, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, на интервью работали российский официальный переводчик и нанятый автором специалист, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало свыше 80 млн просмотров за 11 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    74 комментария


    Коментарии (2)
    Главное
    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке
    Симоньян: Интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров
    Президент Киргизии заявил о вмешательстве США в дела республики
    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь
    Стало известно о «самом секретном» клубе европейских банкиров
    Арестованы обвиняемые в хищении 50 млн рублей у ветерана ВС СССР Москве
    Собчак решила подать в суд на НТВ

    Как Россия обошла Германию и стала первой экономикой в Европе

    Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Она не только обошла Германию, но и готовится догнать Японию. О чем говорит показатель ППС? И как России удалось достичь такого взлета? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад от бессилия ополчился на интервью Путина

    Британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц резко высказались об интервью президента России Владимира Путина. По их мнению, российский лидер «высмеял реальные действия РФ на Украине», а некоторые аспекты беседы «смехотворны». При этом никаких доказательств своей точки зрения они не предоставили. Почему европейские лидеры прибегли к такой риторике и о чем это говорит? Подробности

    Перейти в раздел

    Как лечат рак в Якутии

    В Якутии врачам нередко приходится работать в экстремальных условиях, пробираясь в малонаселенные пункты на снегоходах по зимникам, а также сталкиваться с одними из самых редких видов онкологии, когда из-за употребления очень горячих напитков пациент может получить рак пищевода или из-за мороза – рак кожи. Об особенностях врачебной деятельности в Республике Саха рассказала газете ВЗГЛЯД главврач Якутского республиканского онкодиспансера (ЯРОД) Татьяна Николаева. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Колумбия восполняет потери Украины

    Как заявил президент России Владимир Путин, основными поставщиками наемников в украинскую армию остаются Польша, США и Грузия. Но в последнее время для Киева эффективно заработал еще один канал по привлечению в ряды ВСУ живой силы – это Колумбия. Почему так сложилось? И как это прекратить? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............