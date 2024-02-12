Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
Песков указал на главное в реакции западных лидеров на интервью Путина
Песков: Главное, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина
Эмоциональная реакция западных лидеров на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Запад и ранее имел возможность постоянно знакомиться с позицией Путина, однако в этот раз она была представлена в полной мере, чем они и воспользовались.
«А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», – приводит его слова ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что нервная реакция британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина вызвана бессилием европейских лидеров.