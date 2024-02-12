Песков указал на главное в реакции западных лидеров на интервью Путина

Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту

Политолог Рар: В вермахте служили родственники не только Бербок, но и других министров ФРГ

Tекст: Илья Абрамов

«Еще пару лет назад, прежде чем стать главой МИД ФРГ, Бербок многих удивила, сказав, что ее дед в апреле 1945 года сражался за свободу на границе с Польшей. Когда ей напомнили, что он тогда мог воевать только за Гитлера, она промолчала», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Новые подробности о службе ее деда в рядах вермахта никак не повлияют на карьеру Бербок. У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Это началось еще при канцлере Аденауэре. Когда его спросили, почему в составе новой немецкой элиты так много бывших нацистов, то он ответил: «Откуда мне брать другой народ?» – отмечает он.

«Мне кажется, что нынешнее поколение немцев уже не хочет чувствовать вину за злодеяния режима Гитлера. И сегодня Бербок и ей подобные выступают, как они говорят, на стороне либеральных ценностей», – резюмировал Рар.

Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед главы МИД германии Анналены Бербок был офицером вермахта. Он упоминается как полковник и боевой офицер немецкой армии. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

Кроме того, Вальдемар Бербок, возможно, был «убежденным национал-социалистом по зову сердца». В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России). Однако издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

Как отмечают в издании, нацистское прошлое Вальдемара Бербока было чувствительной темой для ее семьи. Отец будущего министра спорил с дедом, потому что тот не хотел открыто говорить о своем участии во Второй мировой войне. И только в конце 1990-х годов, когда по Германии гастролировала выставка «Вермахт», последний признался, что служил в немецкой армии.

Самой главе МИД Германии Анналене Бербок было неизвестно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.