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Посольство России раскритиковало решение финского музея считать Репина украинцем
Решение финского музея «Атенеум» указывать национальную принадлежность художника Ильи Репина как «украинец» противоречит здравому смыслу, заявили в посольстве России в Финляндии.
В посольстве подчеркнули, что решение музея принято только на том основании, что Репин родился на территории, которую сейчас Украина считает своей, говорится в Telegram-канале посольства.
«Этот противоречащий элементарному здравому смыслу шаг вызывает особое удивление с учетом того, с каким неподдельным восторгом финская культурная общественность приняла масштабную выставку работ Репина, организованную «Атенеумом» совместно с Третьяковской галереей и Русским музеем в 2021 году. Тогда, как мы помним, ни у кого из здешних искусствоведов не возникло ни малейшего сомнения в национальной принадлежности прославленного живописца», – говорится в заявлении.
В посольстве решение назвали русофобским и в духе «отмены русской культуры». Также в диппредставительстве предложили музею пойти дальше и «пополнить сокровищницу и финской национальной культуры, например, именем выдающегося русского публициста и литератора В.Г. Белинского, который, как известно, родился на территории Финляндии в Свеаборге (ныне – Суоменлинна)».
Ранее финские СМИ сообщили, что Репина, который родился в городе Чугуеве Харьковской губернии Российской империи, в «Атенеуме» теперь представляют как «украинца». Министр культуры Украины Александр Ткаченко потребовал ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в украинских театрах.
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