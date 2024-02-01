  • Новость часаРоссийская ПВО сбила шесть украинских дронов в Воронежской и Белгородской областях
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    Новый законопроект о мобилизации взбесил украинских националистов
    В США сказали, когда Зеленский уволит Залужного
    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ
    Депутат: Улицкая за финансирование ВСУ лишится и имущества, и своих книг
    ВСУ на Донецком направлении безуспешно пытались атаковать позиции ВС России
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    Рогов: Решение суда ООН по России вызвало в Киеве истерику
    Госдума намерена потребовать от Конгресса США прекратить поддержку Украины
    Хуситы обстреляли ракетами американское торговое судно
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    19 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    17 комментариев
    1 февраля 2024, 11:12 • Новости дня

    Найдены доказательства работы черных трансплантологов в ВСУ

    В Северодонецке нашли доказательства работы черных трансплантологов в ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    В Северодонецке, который до лета 2022 года находился под контролем киевских боевиков, обнаружили доказательства работы черных трансплантологов в рядах вооруженных сил Украины, сообщили в силовых структурах ЛНР.

    Представитель силовых структур ЛНР сообщила РИА «Новости», что каждый украинский военный, проходивший медкомиссию, якобы заполнял заявление с согласием на трансплантацию органов. Все документы, однако, были заполнены одним и тем же почерком.

    Работа по изъятию органов велась особенно активно во время боев за Рубежное, Северодонецк и его окрестности весной 2022 года, рассказала она.

    Раненых боевиков ВСУ свозили в городскую больницу на территории морга, где у них частично удаляли органы, затем тела складировались и утилизировались, сообщили медики.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что на Украине начала активно распространяться торговля органами, этому способствует ряд новых законов в стране.

    31 января 2024, 13:05 • Новости дня
    Названо западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76

    ТАСС: Ил-76 был сбит, предположительно, с помощью ЗРК Patriot

    Названо западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский самолет Ил-76, на борту которого перевозились украинские военнопленные, с большой долей вероятности был сбит ВСУ с использованием западного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

    Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    Он добавил, что экспертиза в настоящее время продолжается.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью из западного оружия, и сейчас Россия выясняет, чьего производства было это оружие.

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал соотношение пленных России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 12:09 • Новости дня
    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве

    Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова предложила нанести ядерный удар по Москве

    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве
    @ Холод/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, которая является гражданкой Израиля, призвала нанести ядерный удар по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

    Богданова в ходе интернет-дебатов даже выразила готовность спонсировать это военное преступление, пишет «Московский комсомолец».

    Сопутствующие жертвы правнучку летчика не испугали, на своих мать и бабушку, как призналась женщина, ей плевать.

    Москвичам, по ее мнению, «не мешает услышать воздушную тревогу». Эмигрантка рассказала, что спонсирует вооруженные силы Украины на деньги, заработанные в России.

    Журналист международной медиагруппы «Россия сегодня», член Общественной палаты, историк Армен Гаспарян в своем Telegram-канале призвал Следственный комитет России «обратить внимание на эту тварь».

    Он напомнил, что еще в прошлом году призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Дарьи Богдановой в социальных сетях на предмет того, не нарушают ли они ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Также он призывал признать Богданову иностранным агентом.

    Гаспарян подчеркивал, что правнучка Героя Советского Союза Валерия Чкалова, командира экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку, «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ».

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    31 января 2024, 12:45 • Новости дня
    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты

    Писательница Улицкая рассказала пранкерам, что отправляет гонорары на Украину

    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что перечисляет гонорары на Украину.

    Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

    В ходе общения с «Ермаком» писательница призналась, что у нее в коридоре висит «украинский флажок», а первым делом по утрам она открывает украинские новости.

    Кроме того, она призналась, что испытывает симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который является «человеком из другой профессии». Вместе с тем писательница считает, что уровень коррупции на Украине очень высокий, она выразила желание посмотреть на то, как Зеленский справится с этим.

    На вопрос о терактах на российской территории, в том числе убийстве Дарьи Дугиной, Улицкая заявила, что у киевского режима «есть на это право». Кроме того, она отказалась считать человеком писателя Захара Прилепина, который пережил покушение.

    Русских в Крыму писательница назвала «асоциальными людьми», при этом себя она считает «в некотором роде крымчанкой». В случае захвата Крыма украинскими боевиками, Улицкая предлагает «каким-то народам двинуться по пути переселения» и поиска нового дома.

    Писательница уверена, что боевые действия на Украине приведут к тому, что эта страна сможет «отделиться от московской Руси» и найти «свое место в европейском обществе».

    Ранее пранкеры разыграли писателя Григория Чхартишвили, работающего под псевдонимом Борис Акунин (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов). В настоящее время Чхартишвили объявлен в России в уголовный розыск.

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    31 января 2024, 20:48 • Новости дня
    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ

    Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ могут пойти в новое наступление весной

    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, после того как «русские закончат свое наступление», заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов, комментируя наступление российских войск, заявил, что операция российских сил идет с ноября прошлого года. Он считает, после этого «ход будет за ВСУ». «К сожалению, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло», – цитирует «Коммерсант» Буданова со ссылкой на «Украинскую правду».

    Ранее стало известно, что Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ.

    В среду стало известно, что  США представят новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет, план предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    31 января 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт сказал, почему Буданов и Сырский отказались от должности главкома ВСУ

    Политолог: Буданов и Сырский не хотят нести ответственность за будущее поражение ВСУ

    Эксперт сказал, почему Буданов и Сырский отказались от должности главкома ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Буданова и Сырского есть личные причины отказа от поста главкома ВСУ. Но оба понимают положение украинской армии на фронте и не хотят отвечать перед западными кураторами за поражение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что и глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов, и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались сменить Залужного на посту главкома ВСУ.

    «Никто из военного руководства Украины не хочет занять место Валерия Залужного по очевидным причинам. Дела у ВСУ плохи, они несут большие потери. В таких условиях и Буданов, и Сырский попросту боятся возглавлять армию и связывать свое имя с Владимиром Зеленским, который олицетворяет поражение взятого Украиной курса. Они явно не хотели бы брать на себя ответственность», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По его мнению, если бы Буданов или Сырский приняли предложение Зеленского, это обернулось бы для них «политической смертью». Это понимают и западные политики, с которым, как полагает Скачко, начальник ГУР МО Украины и командующий сухопутными войсками ВСУ обсудили возможность перехода на новую должность.

    Собеседник напомнил, что Буданов считается британским протеже. «Отпускать и дискредитировать своего человека в Лондоне, конечно, не хотят, – указал политолог. – У Сырского также есть свои причины отказаться от «повышения». Он боится попасть под жернова политических амбиций Зеленского и Залужного. Поскольку эти двое в конечном счете могут выставить командующего сухопутными войсками ВСУ виноватым в поражении на фронте».

    При этом точно сказать, кому еще могут предложить занять пост главкома ВСУ, пока сложно, добавил Скачко. «До начала СВО на Украине было много генералов. Какой-нибудь желающий найдется», – допускает политолог.

    Ранее британские СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от предложения Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

    По данным The Times, Залужный был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как тому докладывают советники. Источники издания рассказали, что главкома ВСУ попросили уйти в отставку. После его отказа Зеленский якобы заявил, что подпишет указ о его увольнении. Однако он был вынужден «отменить свое решение под давлением со стороны высокопоставленных военных командиров и международных партнеров», утверждает издание. Отмечается, что на решение Зеленского также повлиял отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного.

    Как отметил в своем Telegram-канале на этом фоне политолог Алексей Чеснаков, у Зеленского наблюдается кризис политической воли. «По данным Financial Times, Зеленский по-прежнему хочет отправить Залужного в отставку, и не сделал этого только лишь по причине того, что информация просочилась в паблик. Это тревожный симптом для лица, принимающего решение. Если он не может принимать и реализовывать непростые решения, то что он собирается делать с законопроектом о расширении мобилизации, например?» – задался вопросом эксперт.

    Именно Залужный, по его словам, в этой истории выглядит однозначным победителем, он «зарабатывает очки». «Это значит, что страхи Зеленского и его офиса относительно перспектив политического противостояния с Залужным будут только нарастать. Это будет провоцировать рост нервозности и генерировать новые ошибки», – прогнозирует Чеснаков.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине.

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    31 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России

    Суд ООН счел беспочвенными почти все претензии Киева к России по конвенции о финансировании терроризма

    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России
    @ Wang Xiangjiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной, постановил Международный суд ООН.

    Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Россия не нарушила ни один указанный в инициированном Киевом иске пункт конвенции, кроме одного, передает ТАСС.

    В решении утверждается, что Москва якобы не выполнила «обязательства по проведению расследований» в отношении лиц, которые могли быть причастны к финансированию терроризма на Украине.

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    31 января 2024, 16:42 • Новости дня
    СМИ: Зеленский решил уволить Залужного ради денег

    WP: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы увеличить финансовую помощь Запада

    СМИ: Зеленский решил уволить Залужного ради денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский решил, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного может повлиять на партнеров Киева, финансовая помощь которых ослаблена, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Источник The Washington Post утверждает, что Зеленский указал Залужному на усталость украинцев от конфликта и замедление военной помощи от международных спонсоров республики. По его словам, возможно, новый главком улучшит ситуацию, пишет РБК.

    Другой собеседник издания заявил, что несмотря на отказ Залужного уходить в отставку, главком ВСУ собирается покинуть армию, кроме того, ожидается, что будут уволены и другие высокопоставленные сотрудники генерала.

    Западные СМИ ранее рассказали о неудачной попытке президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. При этом пост, по данным прессы, предлагали начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, однако оба отказались.

    Политолог Алексей Чеснаков заявил, что публикации западных авторитетных изданий о несостоявшейся отставке Валерия Залужного не только подтверждают факт инцидента, но и свидетельствуют о том, что положение Зеленского хуже, чем казалось прежде.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями о Залужном, и назвал очевидным и однозначным то, что у киевского режима много проблем, «там все неладно».

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    31 января 2024, 12:28 • Новости дня
    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева

    Боррель: Евросоюз намерен изменить «дисбаланс с боеприпасами» в пользу Киева

    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева
    @ FAISAL AL BALUSHI/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе отметили «дисбаланс с боеприпасами» в пользу России, в связи с этим Брюссель планирует нарастить военные поставки Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания глав Минобороны стран сообщества.

    По его словам, между Россией и Украиной «существует сильный дисбаланс в огневой мощи». Боррель добавил, что «это должно быть исправлено», передает РИА «Новости».

    При этом дипломат призвал четко понимать, где ЕС находится в вопросах поставки боеприпасов.

    Он уточнил, что министрам обороны стран ЕС предложат рассказать о том, что уже было сделано и что в планах, чтобы понять общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины. Итоги планируется подвести к марту и затем к концу 2024 года.

    Между тем Боррель не стал отвечать на вопрос украинских журналистов о прошлых обещаниях ЕС предоставить Киеву 1 млн снарядов. Он заявил, что «о цифрах» будет говорить только после встречи».

    При этом, по его словам, вопрос поставок оружия станет главной темой встречи министров, передает ТАСС.

    Также главы оборонных ведомств оценят перспективы расширения на 5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого страны ЕС получают компенсации своих поставок вооружений Украине.

    Ранее Боррель заявил, что Киеву необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    31 января 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

    Минобороны: Украина отдала России 195 военнопленных

    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны осуществили обмен военнопленными по формуле 195 на 195, сообщило Минобороны России.

    «31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, где они будут проходить лечение и реабилитацию, добавили в министерстве. Им также оказывается психологическая помощь.

    Ранее в МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76.

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    31 января 2024, 15:29 • Новости дня
    ВСУ сбросили взрывчатку на автобус в Донецке

    Кулемзин: Украинские военные сбросили взрывчатку на автобус в Донецке

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные сбросили с беспилотника взрывчатку в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что в Киевском районе города с беспилотника ВСУ был сброшен боеприпаса. В результате есть раненые. Их число и состояние пострадавших уточняются.

    В оперативных службах отметили, что инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала.

    Ранее в среду четверо мирных жителей были ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных.

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    31 января 2024, 12:32 • Новости дня
    Политолог оценила новую версию законопроекта о мобилизации на Украине

    Политолог Шеслер: С помощью нового закона о мобилизации Украина попытается набрать 300-400 тыс. новобранцев для ВСУ

    Политолог оценила новую версию законопроекта о мобилизации на Украине
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Из новой версии законопроекта о мобилизации убраны некоторые самые спорные положения. Видимо, Зеленский пока побоялся лишний раз злить население страны. Сама же инициатива позволит Киеву набрать порядка 300-400 тыс. новобранцев в ряды ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Верховную раду внесли новую версию закона о мобилизации.

    «Сегодня мобилизация на Украине провалилась на всех этапах. Во-первых, огромное число мужчин призывного возраста не состоят на воинском учете. Во-вторых, у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) возникает множество проблем при вручении повесток, так как люди не живут по месту регистрации. В-третьих, качество призывников достаточно низкое», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «С помощью нового закона о мобилизации, судя по всему, планируется немного наладить систему воинского учета и увеличить число призывников. Например, ограниченно годным мужчинам надо будет явиться в ТЦК для подтверждения данных. Однако сейчас множество заболеваний не являются причинами для отсрочки, соответственно, эти люди попадут в ряды ВСУ», – отмечает она.

    «Качество призывников планируется повысить за счет снижения призывного возраста до 25 лет. Я думаю, что эта планка будет опускаться и дальше. Сейчас командиры ВСУ жалуются, что возрастным солдатам тяжело воевать. Поэтому власти хотят мобилизовать физически более развитую молодежь», – подчеркивает собеседница.

    «С помощью пункта о передаче данных из медицинских учреждений украинская власть хочет поставить на учет всех лечащихся мужчин. В таком случае больным остается обращаться в частные клиники. Такие заведения тоже обязаны отправлять информацию, но у них есть возможность скрыть данные человека», – поясняет эксперт.

    «Решение о постановке на воинский учет осужденных связано с тем, что они легко подвержены регистрации. Кроме того, на Украине таких людей достаточно много. С одной стороны, их призыв позволит увеличить число солдат ВСУ. С другой, качество этих бойцов оставляет желать лучшего», – акцентирует политолог.

    «Любопытно, что в закон не попали наиболее противоречивые предложения, связанные с призывом инвалидов и постановкой всех женщин на воинский учет. Вероятно, это произошло из-за бурной реакции общества. Зеленский решил пока лишний раз не злить население», – отмечает собеседница.

    «По моим оценкам, мобилизационный потенциал украинской армии значительно ниже, чем декларируют власти страны. Он составляет около 2-3 млн человек. Данный законопроект не поможет призвать их всех. В конечном счете ничто не может заставить скрывающегося от армии человека прийти в ТЦК. Однако офис Зеленского все равно попытается набрать еще 300-400 тыс. солдат для ВСУ с помощью этой инициативы», – резюмировала Шеслер.

    Ранее в Верховную раду Украины внесли новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно ему все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных. Инициатива также снижает призывной возраст с 27 до 25 лет.

    В стране появятся электронные повестки и электронный кабинет военнообязанного. Кроме того, граждан Украины от 18 до 60 лет обяжут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции. Также руководители больниц должны сообщать в военкоматы о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет.

    Появятся новые трудности и при выезде за границу. Для этого всем лицам мужского пола от 18 до 60 лет нужно дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета. Кроме того, покинувшие страну граждане должны будут подать свои данные в течение 30 дней после принятия закона и публикации постановления кабмина.

    Постановке на воинский учет также будут подлежать граждане, «которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете». Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

    Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию.

    Напомним, в середине декабря депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун заявляла, что если ситуация ухудшится, то на Украине «могут дойти до мобилизации женщин». Парламентарий Марьяна Безуглая, также отмечала, что женщины должны стать на учет наравне с мужчинами.

    Однако зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс. Владимир Зеленский также заверил, что не станет подписывать закон о призыве женщин.

    Вместе с тем, согласно предыдущей версии документа, отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не предоставлялась инвалидам третьей группы. Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко и депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать версию законопроекта.

    В свою очередь генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Владимир Зеленский планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек. По его словам, взамен потерянным на фронте 100 военным, призывают всего 20 бойцов.

    Кроме того, в интервью украинским СМИ глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине находится порядка 3,4 млн мужчин, о которых государство знает только идентификационный код. Что касается местоположения этих граждан, о нем властям ничего не известно. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об украинском мобилизационном потенциале.

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    31 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские банки должны начать работу в Донбассе и Новороссии, не боясь санкций, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше, – санкций, все уже случилось. Чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям», – цитирует ТАСС президента.

    Владимир Путин собрал в Кремле совещание, чтобы обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, «возрождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

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    31 января 2024, 19:28 • Новости дня
    Минобороны показало видео возвращения российских военнопленных
    Минобороны показало видео возвращения российских военнопленных
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны распространило кадры с российскими военнослужащими, возвращенными из плена с подконтрольных киевскому режиму территорий.

    «С возвращением домой, парни!» – гласит подпись под видеороликом, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства. На кадрах видно, как бывшие российские военнопленные говорят по телефону с родными и садятся в автобус.

    Напомним, российская и украинская стороны осуществили обмен военнопленными по формуле 195 на 195. Сообщалось, что освобожденных военных доставят в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию.

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    31 января 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
    Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки Южная группировка улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны около Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Ленинского ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили 310 военнослужащих, танк, три бронемашины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Новомихайловки ДНР. Кроме того, силы России поразили живую силу и технику 128-й бригады теробороны возле Урожайного и Старомайорского ДНР. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

    Западная группировка отразила шесть атак штурмовых групп 30, 32, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Купянском направлении в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области и Тернов ДНР. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 и гаубицу М777 производства США.

    На Краснолиманском направлении Центральная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Григоровки и Дзержинского ДНР. Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения у Ямполовки ДНР и Кузьмина ЛНР. Украинская сторона потеряла до 280 военнослужащих, две бронемашины и семь автомобилей.

    На Запорожском направлении силы России нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Работина, Орехова, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в результате активных действий российских войск противник потерял до 30 военнослужащих и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск уничтожены немецкий ЗРК IRIS-T, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан». Нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и  технике в 136 районах.

    Российская ПВО сбила девять снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожен 81 украинский беспилотник, в том числе в районах Петровского, Токаревки Харьковской области, Житловки, Кременной ЛНР, Харцызска ДНР, Жовтневого, Орлянского Запорожской области и Новой Каховки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотников, 457 ЗРК, 14 860 танков и других бронемашин, 1211 РСЗО, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы спецтехники.

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