  • Новость часаПолитологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что скрывается за верой МВФ в рост российской экономики
    В США сказали, когда Зеленский уволит Залужного
    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ
    Депутат: Улицкая за финансирование ВСУ лишится и имущества, и своих книг
    ВСУ на Донецком направлении безуспешно пытались атаковать позиции ВС России
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    Рогов: Решение суда ООН по России вызвало в Киеве истерику
    Госдума намерена потребовать от Конгресса США прекратить поддержку Украины
    Налоговая служба подала иск к «Икеа» на 12,9 млрд рублей
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов 2024-й грозит стать для США роковым

    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    27 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    14 комментариев
    1 февраля 2024, 12:20 • Новости дня

    Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины

    Политолог Корнилов: Несмотря на победу в суде ООН, России не стоит ожидать извинений Запада за многолетнюю клевету

    Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов,
    Анастасия Куликова

    Обвинения Украины в адрес России были смехотворными, поэтому суд принял решение не в пользу Зеленского. Но так или иначе, случившееся можно назвать торжеством здравого смысла и победой России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Владимир Корнилов и Владимир Скачко. Ранее Международный суд ООН отверг большинство претензий Украины к России по иску 2017 года.

    «Решение Международного суда ООН в Гааге – это торжество здравого смысла. Это свидетельство того, что на Западе еще остались трезвомыслящие люди. Претензии, которые выдвигались против нас, были очень серьезными. Фактически Украина обвиняла нас в преступлениях против человечности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Так, например, Москве вменяли дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму. Но мы видим, что на полуострове у украинского языка даже есть статус официального, люди могут свободно его изучать. В то же время офис Зеленского запрещает все русское. Поэтому даже в условиях тотальной ненависти к нашей стране на Западе суд не решился идти против правды и выносить приговор Москве», – отмечает собеседник.

    «Это, безусловно, победа России и провал Украины. Однако извинений за многолетние обвинения нам ждать все равно не стоит ни от Запада, ни от офиса Зеленского. Они утрутся и продолжат дальше настаивать на своем. Ситуация может измениться только тогда, когда наши танки будут стоять под Киевом», – иронично сказал Скачко.

    «Международный суд ООН отверг абсолютно необоснованные обвинения Украины в адрес России. Это произошло во многом из-за того, что претензии украинской стороны были сформулированы совершенно безграмотно, они были оторваны от реальности», – добавил политолог Владимир Корнилов.

    Он назвал решение суда ООН успехом России. Впрочем, по мнению собеседника, ожидать каких-либо извинений со стороны Запада за тиражирование клеветы не стоит. «Мы должны понимать, что Запад плевал на международное правосудие или нормы ООН, поскольку для них существует лишь мир, основанный на правилах», – убежден Корнилов. Вместе с тем Россия может обернуть аргументы Киева в свою пользу. 

    Политолог на этом фоне указал на реакцию украинского руководства. «Некоторые из них разочарованы тем, что Россию не обвинили во всех грехах. Но удивительно то, что несколько деятелей нашли в постановлении «перемогу». Они пытаются воодушевить себя и своих граждан тем, что по двум пунктикам Москву все же признали виновной», – отметил собеседник.

    Корнилов убежден: те, кто выступает с такими заявлениями, сами себе «копают яму». «Один из главных пунктов этого иска – обвинение РФ якобы в расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Я напомню, у нас не запрещено образование на крымско-татарском или украинском языках, их изучают в крымских школах. Более того, эти языки являются официальными на территории полуострова. Если Украина считает это грубейшим нарушением прав человека и ссылается на этот пункт решения суда ООН, то Москва вправе взять те же аргументы и подать зеркальный иск в суд ООН по поводу тотального запрета Киева на изучение русского языка в украинских школах», – считает спикер.

    «В таком случае Украине будет уже не отвертеться. Ведь там власти, исключая из школьной программы изучение русского языка, однозначно нарушают все нормы права, международные обязательства. И мы действительно можем этим воспользоваться», – подчеркнул политолог. 

    Спикер считает, что «исковая война», развязанная Украиной против России, продолжится. «Многие уже поданные против нас иски составлены некорректно и имеют смехотворные формулировки. И я думаю, что мы еще услышим какие-то скандальные новости, которые Украина попытается представить как тотальное осуждение нашей страны со стороны Запада», – заключил Корнилов.

    Ранее Международный суд ООН постановил, что большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной. Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Москва не нарушила ни один указанный в иске пункт конвенции.

    Кроме того, суд Международный суд ООН отклонил обвинения в якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев, сообщает РИА «Новости». «Годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар, притеснении крымско-татарского языка и разрушении культурного наследия оказались враньем», – отметила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

    Кроме того, дипломат заявила, что после решения Международного суда ООН по иску Украины Москва ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. «Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной ассамблеи», – добавила Заболоцкая.

    «Международный Суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором». Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями», – прокомментировало решение суда МИД России на своем сайте.

    «Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций», – подчеркивает ведомство.

    У украинских властей произошла истерика после отказа признать Россию «государством-агрессором», заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. «Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    Соединенные Штаты еще изучают решение Международного суда ООН, который отклонил большую часть претензий Украины к России, цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. «Мы видели это решение. Мы его изучаем, но реакции на него пока нет», – отметил он.

    Напомним, в 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН с требованием признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

    31 января 2024, 13:05 • Новости дня
    Названо западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76

    ТАСС: Ил-76 был сбит, предположительно, с помощью ЗРК Patriot

    Названо западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский самолет Ил-76, на борту которого перевозились украинские военнопленные, с большой долей вероятности был сбит ВСУ с использованием западного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

    Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    Он добавил, что экспертиза в настоящее время продолжается.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью из западного оружия, и сейчас Россия выясняет, чьего производства было это оружие.

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

    Коментарии (61)
    31 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал соотношение пленных России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

    Коментарии (10)
    31 января 2024, 20:48 • Новости дня
    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ

    Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ могут пойти в новое наступление весной

    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, после того как «русские закончат свое наступление», заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов, комментируя наступление российских войск, заявил, что операция российских сил идет с ноября прошлого года. Он считает, после этого «ход будет за ВСУ». «К сожалению, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло», – цитирует «Коммерсант» Буданова со ссылкой на «Украинскую правду».

    Ранее стало известно, что Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ.

    В среду стало известно, что  США представят новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет, план предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

    Коментарии (33)
    31 января 2024, 12:45 • Новости дня
    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты

    Писательница Улицкая рассказала пранкерам, что отправляет гонорары на Украину

    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что перечисляет гонорары на Украину.

    Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

    В ходе общения с «Ермаком» писательница призналась, что у нее в коридоре висит «украинский флажок», а первым делом по утрам она открывает украинские новости.

    Кроме того, она призналась, что испытывает симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который является «человеком из другой профессии». Вместе с тем писательница считает, что уровень коррупции на Украине очень высокий, она выразила желание посмотреть на то, как Зеленский справится с этим.

    На вопрос о терактах на российской территории, в том числе убийстве Дарьи Дугиной, Улицкая заявила, что у киевского режима «есть на это право». Кроме того, она отказалась считать человеком писателя Захара Прилепина, который пережил покушение.

    Русских в Крыму писательница назвала «асоциальными людьми», при этом себя она считает «в некотором роде крымчанкой». В случае захвата Крыма украинскими боевиками, Улицкая предлагает «каким-то народам двинуться по пути переселения» и поиска нового дома.

    Писательница уверена, что боевые действия на Украине приведут к тому, что эта страна сможет «отделиться от московской Руси» и найти «свое место в европейском обществе».

    Ранее пранкеры разыграли писателя Григория Чхартишвили, работающего под псевдонимом Борис Акунин (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов). В настоящее время Чхартишвили объявлен в России в уголовный розыск.

    Коментарии (79)
    31 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России

    Суд ООН счел беспочвенными почти все претензии Киева к России по конвенции о финансировании терроризма

    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России
    @ Wang Xiangjiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной, постановил Международный суд ООН.

    Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Россия не нарушила ни один указанный в инициированном Киевом иске пункт конвенции, кроме одного, передает ТАСС.

    В решении утверждается, что Москва якобы не выполнила «обязательства по проведению расследований» в отношении лиц, которые могли быть причастны к финансированию терроризма на Украине.

    Коментарии (16)
    1 февраля 2024, 01:18 • Новости дня
    Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне за нарушение санкций

    Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в его доме в Лондоне за нарушение санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне в своем доме задержан экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников.

    Британские власти подозревают экс-губернатора в нарушении санкционного режима и отмывании денег, предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.

    В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что Овсянников обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. В ходе задержания у него были изъяты 77,5 тыс. фунтов стерлингов (98,5 тыс. долларов) наличными, которые, по данным агентства, также были получены в результате незаконных финансовых операций.

    Овсянников находится в санкционном списке Великобритании с ноября 2017 года. Также бывший чиновник находился в черных списках Евросоюза и США, однако в 2022 году Европейский суд по его запросу аннулировал это решение.

    В суде Овсянников обращал внимание на то, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.

    В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после скандала в аэропорту Ижевска. Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал его на 2 тыс. рублей по административному делу о хулиганстве.

    Было установлено, что 5 апреля 2020 года он «громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу».

    Сам он объяснял свое поведение тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт».

    После инцидента министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Овсянникова от должности замглавы Минпромторга «в связи с сокращением этой должности».

    Коментарии (21)
    31 января 2024, 16:42 • Новости дня
    СМИ: Зеленский решил уволить Залужного ради денег

    WP: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы увеличить финансовую помощь Запада

    СМИ: Зеленский решил уволить Залужного ради денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский решил, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного может повлиять на партнеров Киева, финансовая помощь которых ослаблена, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Источник The Washington Post утверждает, что Зеленский указал Залужному на усталость украинцев от конфликта и замедление военной помощи от международных спонсоров республики. По его словам, возможно, новый главком улучшит ситуацию, пишет РБК.

    Другой собеседник издания заявил, что несмотря на отказ Залужного уходить в отставку, главком ВСУ собирается покинуть армию, кроме того, ожидается, что будут уволены и другие высокопоставленные сотрудники генерала.

    Западные СМИ ранее рассказали о неудачной попытке президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. При этом пост, по данным прессы, предлагали начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, однако оба отказались.

    Политолог Алексей Чеснаков заявил, что публикации западных авторитетных изданий о несостоявшейся отставке Валерия Залужного не только подтверждают факт инцидента, но и свидетельствуют о том, что положение Зеленского хуже, чем казалось прежде.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями о Залужном, и назвал очевидным и однозначным то, что у киевского режима много проблем, «там все неладно».

    Коментарии (6)
    31 января 2024, 15:43 • Новости дня
    Захарова напомнила главе МИД Молдавии про его слова о чести
    Захарова напомнила главе МИД Молдавии про его слова о чести
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга сыронизировала над высказыванием главы МИД Модавии Михаем Попшоем, который заявил, что ему интересно, будет ли отменен введенный в отношении него запрет на въезд в РФ.

    Захарова напомнила, как в прошлом году Попшой, будучи вице-спикером парламента, заявлял в соцсетях о том, что для него является честью находиться в одном ряду со многими хорошими людьми, которые больше не смогут приехать в Россию, фрагмент брифинга публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

    «То есть получается сейчас ему интересно, обесчестят ли его?» – иронично заключила дипломат.

    После назначения на пост главы МИД Молдавии Попшой, отвечая на вопрос о том, будет ли теперь отменен для него запрет на въезд в Россию, заявил, что не знает, какое решение примет российская сторона, но ему «интересно, как отреагирует МИД России».

    На прошлой неделе сообщалось, что министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии будет переименовано в министерство иностранных дел, его возглавит вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой.

    Коментарии (10)
    31 января 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

    Минобороны: Украина отдала России 195 военнопленных

    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны осуществили обмен военнопленными по формуле 195 на 195, сообщило Минобороны России.

    «31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, где они будут проходить лечение и реабилитацию, добавили в министерстве. Им также оказывается психологическая помощь.

    Ранее в МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76.

    Коментарии (14)
    1 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    В Москве задержали участников гонок на Кутузовском проспекте

    В Москве задержаны еще двое участников гонок на Кутузовском проспекте, один из них нарушал правила 116 раз с 2023 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции привлекли к ответственности еще двоих участников гонок на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она отметила, что один из задержанных, 22-летний водитель, с начала 2023 года 28 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, другой, 30-летний лихач, за этот же период нарушил правила 116 раз, передает ТАСС.

    Волк отметила, что еще двое участников гонок были задержаны ранее и уже получили наказание в виде административного ареста на 15 суток.

    Участники гонки привлекли внимание правоохранителей после того, как в сеть попало видео автоблогера Гаджи Гаджиева с несколькими водителями, которые на высокой скорости перестраиваются из одного ряда в другой, подвергая опасности других участников дорожного движения.

    Следственный комитет 23 января возбудил уголовное дело по ст. 267.1 УК России (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

    Коментарии (11)
    1 февраля 2024, 10:58 • Новости дня
    Рогов: Решение суда ООН по России вызвало в Киеве истерику

    Tекст: Ольга Никитина

    У режима Владимира Зеленского произошла истерика после решения Международного суда ООН, который по требованию Киева отказался признать Россию «государством-агрессором», заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В случае если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, вся мировая система судоустройства оказалась бы сломана, а суд продемонстрировал бы свою ангажированность и предвзятость, заявил Рогов РИА «Новости».

    Рогов предупредил, что киевский режим теперь может решиться на месть принимавшим решение судьям.

    Ранее политолог Эльвина Сеитова заявила, что принятое Международным судом ООН решение отклонить большинство претензий Украины к России стало большим провалом Киева в Гааге.

    Коментарии (4)
    31 января 2024, 15:29 • Новости дня
    ВСУ сбросили взрывчатку на автобус в Донецке

    Кулемзин: Украинские военные сбросили взрывчатку на автобус в Донецке

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные сбросили с беспилотника взрывчатку в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что в Киевском районе города с беспилотника ВСУ был сброшен боеприпаса. В результате есть раненые. Их число и состояние пострадавших уточняются.

    В оперативных службах отметили, что инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала.

    Ранее в среду четверо мирных жителей были ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных.

    Коментарии (5)
    31 января 2024, 14:44 • Новости дня
    Эксперт: Реализация «военного Шенгена» НАТО станет вызовом для России

    Военный эксперт: Страны НАТО хотят обеспечить свободное передвижение войск в Европе

    Эксперт: Реализация «военного Шенгена» НАТО станет вызовом для России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Реализация «военного Шенгена» увеличит маневренность войск НАТО. Ускорится и доставка американской техники до третьих стран. В перспективе данная инициатива может стать угрозой для северных регионов России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФРГ, Нидерланды и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники.

    «Идея создания «военного Шенгена» в НАТО обсуждается не первый год. Транспортный коридор между Нидерландами, ФРГ и Польшей знаменует собой начало реализации многолетних планов. Эти страны выбраны неслучайно. Их территории образуют единую линию, по которой можно перебрасывать войска с запада на восток Европы», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Кроме того, именно в Нидерландах располагаются порты, в которые завозится американская техника. Таким образом, темп поставок Вашингтона в нужную точку ЕС также увеличивается. Со временем планируется расширить зону «военного Шенгена» на территорию всех стран – участниц НАТО. Это значительно усилит объединение», – подчеркивает он.

    «Дело в том, что сегодня для перемещения войск и техники из одного государства альянса в другое требуется длительный процесс согласования маршрута. Аннулирование бюрократических проволочек в разы увеличит возможности маневрирования формирований НАТО», – отмечает эксперт.

    «Не думаю, что постепенное введение «военного Шенгена» прямо свидетельствует о готовности альянса к конфликту с Россией. Скорее всего, на сегодняшний день западные страны озабочены вопросами поддержки проигрывающей Украины. Транспортный коридор позволит отправлять помощь ВСУ ускоренными темпами», – уточняет собеседник.

    «Однако в перспективе данное решение может нести и угрозы для Москвы. Под удар рискуют попасть три важные территории: Калининградская область, северные регионы РФ и Белоруссия. Уже сейчас необходимо наращивать на этих землях военный потенциал. Кроме того, важно усиливать флот в акватории Балтийского моря», – резюмирует Бартош.

    Ранее Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она отметила, что данное решение сделает Европу сильнее. По ее словам, странам необходима более плотная интеграция, чтобы быстрее и эффективнее передислоцировать свой контингент.

    Газета The Times сообщала, что участники Североатлантического альянса могут разработать «военный Шенген», позволяющий формированиям свободно перемещаться в границах стран-членов. Отмечается, что в НАТО разочарованы бюрократическими препятствиями, связанными с правилами использования одной и той же экипировки армиями разных государств.

    Напомним, в ноябре глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк предложил создать «военный Шенген» для свободного перемещения военнослужащих стран – членов организации.

    Он отмечал, что ряд национальных регламентов препятствуют перемещению людей и боеприпасов сил альянса. По его словам, нужно заранее «подготовить театр» потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава объединения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Зольфранк нагнетает напряженность в Европе, и это будет иметь свои последствия. Также представитель Кремля выразил надежду, что до «железного занавеса» на российских границах со стороны Запада дело не дойдет.

    Идея более тесной военной интеграции стран НАТО не нова. Еще зимой прошлого года Берлин и Амстердам начали подготовку к объединению своих войск под знаменем немецкой армии. Слияние нескольких формирований двух государств происходило в рамках программы Common Army Vision, утвержденной еще в 2022-м.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что идее «военного Шенгена» мешает противоречивое отношение некоторых стран Восточной Европы к американскому армейскому контингенту.

    Коментарии (8)
    1 февраля 2024, 02:15 • Новости дня
    Эксперт допустил выдачу задержанного в Лондоне Овсянникова Киеву

    Эксперт допустил наличие у задержанного в Лондоне экс-губернатор Севастополя чувствительной для России информации

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный в Лондоне экс-губернатор Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара», считает профессор ВШЭ Марат Баширов.

    Он напомнил, что Овсянников в 2003–2007 годы был федеральным инспектором по Удмуртской Республике, а затем работал заместителем управляющего директора – директором по экономике и финансам в ОАО «Пермский моторный завод», который производит двигатели для гражданской авиации. По оценкам Баширова , Удмуртия является регионом ВПК, в котором производятся «беспилотники и многое другое, что крошит западные образцы техники в ходе СВО, а в прошлом веке производились все  стратегические ракеты».

    Также политолог упомянул, что Овсянников занимал посты руководителя департамента региональной промышленной политики Минпромторга России и заместителя министра промышленности и торговли.

    «А теперь – он пленник британской разведки» – написал Баширов в своем Telegram-канале. – «Ясно носителем какой информации Дима является? И что-то я не уверен, что он "крепкий парень" под пытками».

    Эксперт полагает, что носителя чувствительной для России информации могут выдать Киеву, чтобы «осудить и устроить пиар».

    «У него там оказывается свой дом. Про совесть и ум рассуждать на буду, но немного в оторопи. Это реально проблема для России», – заключил эксперт.

    Ранее сообщалось, что экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне в его доме за нарушение санкций и отмывание денег. По данным полиции, бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.

    В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после того, как устроил дебош в аэропорту Ижевска. Его приговорили к штрафу в 2 тыс. рублей за хулиганство, а премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности «в связи с сокращением».






    Коментарии (22)
    1 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу связи с терактом против Ил-76
    В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу связи с терактом против Ил-76
    @ ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Госдуму внесен проект обращения к американскому Конгрессу в связи терактом киевского режима, в результате которого был сбит российский Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

    Депутаты нижней палаты российского парламента призвали членов Конгресса осудить преступления террористического киевского режима и отказаться от поддержки Украины, а также помочь привлечь исполнителей теракта к ответственности, передает РИА «Новости».

    Кроме того, депутаты Госдумы назвали путем в тупик замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима.

    Напомним, военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области с использованием ЗРК Patriot. В Кремле заявляли, что расследование крушения Ил-76 продолжается.

    Коментарии (61)
    Главное
    В Москву прибыли 195 освобожденных из плена ВСУ российских военных
    Экс-депутат Рады объяснил решение суда ООН по иску Украины к России
    Осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда ереванцу предъявили обвинения
    Во Франции возмутились идеей изъятия денег у граждан ради Украины
    Эксперт допустил выдачу задержанного в Лондоне Овсянникова Киеву
    Щербакова отписалась от Тутберидзе после ее слов о допинге Валиевой
    Стали известны подробности убийства бойца смешанных единоборств Мутаева

    Что скрывается за верой МВФ в рост российской экономики

    МВФ неожиданно поверил в российскую экономику даже больше, чем российские ведомства. Фонд более чем вдвое повысил свой прогноз по росту нашей экономики на 2024 год, причем в самом начале года. В прошлом году МВФ не был таким оптимистичным. Что все это может значить? Подробности

    Перейти в раздел

    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый законопроект о мобилизации взбесил украинских националистов

    В Раду повторно внесли скандальный законопроект о мобилизации. В нем сохранилось главное нововведение по снижению призывного возраста, а также жесткие ограничения для уклонистов и выехавших граждан. В чем еще заключаются особенности этого законопроекта и какие выводы из него стоит сделать России? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мобилизация на Украине: новые правила

      На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............