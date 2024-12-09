ФСБ обнародовала документы о расстрелах евреев немецкой полицией на Украине

Tекст: Вера Басилая

ФСБ в Международный день памяти жертв геноцида опубликовала протоколы допроса немецкого полицейского Вальтера Шварце, участвовавшего в массовых расстрелах евреев на Украине в 1941 году, передает ТАСС.

Шварце, вступивший в полицию в 1940 году, служил в 314-м полицейском батальоне в Житомире. В ноябре 1941 года этот батальон был направлен в Ровно, где участвовал в массовых казнях евреев.

Из рассказа Шварце на допросе следует, что 20 ноября 1941 года его батальон прибыл в Ровно, где на окраине города полицейские были свидетелями собрания высших офицеров СС. Он понял, что их цель – расстрел евреев, собранных на пастбище.

«Расстрел продолжался в течение двух с половиной дней. Начинался с рассветом и кончался с наступлением темноты», – сообщил на допросе Шварце. По его словам, число жертв достигло 20 тыс. человек.

В конце ноября того же года батальон Шварце вместе с сотрудниками СД и украинскими полицейскими участвовал в расстрелах евреев под Бердичевым. В этом эпизоде евреев выстроили в колонну и повели к заранее вырытым ямам для массовых захоронений. Шварце признался, что лично застрелил около 20 человек, включая женщин. Его показания иллюстрируют жестокость и систематический подход к уничтожению евреев.

Были задействованы разные подразделения, и роль каждого из них в расстрелах была подробно освещена на допросе Шварце. После окончания войны он был задержан в Берлине, а в 1946 году военным трибуналом Берлина приговорен к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества за участие в уничтожении советских граждан и партизан на территории Украины и Белоруссии.

Ранее в Крыму были обнародованы архивные документы о злодеяниях нацистов в Молдавской АССР, включая факты создания гетто и массовые расстрелы мирных жителей в Кишиневе.

До этого ФСБ рассекретила документы о поимке немецкого генерала Йенеке в Крыму, который возглавлял гарнизон на полуострове в 1944 году.

Также ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецких фашистов в Донецке, где они уничтожали мирное население и жестоко обращались с пленными.