Российские и сирийские самолеты уничтожили десятки боевиков в Хомсе

Министерство обороны Сирии: российские и сирийские самолеты атаковали боевиков в Хомсе

Tекст: Евгения Караваева

По информации ведомства, в результате авиаударов уничтожены десятки террористов, а также их транспортные средства и техника. Удары нанесли по северо-восточной части провинции, где сосредоточены участники незаконных вооруженных формирований, сообщает ТАСС.

В заявлении министерства отмечается, что операции проводятся совместно с интенсивным артиллерийским и ракетным обстрелом в сельской местности Хамы и Хомса. Сирийская и российская стороны продолжают координировать усилия в борьбе с терроризмом на территории Сирии, уделяя особое внимание уничтожению инфраструктуры и логистических сетей боевиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Иран начал эвакуацию военного командования из Сирии в Ирак и Ливан.

Сирийская армия передислоцировалась и создала кордон обороны в Дераа и Эс-Сувейде в ответ на усиление действий боевиков, противодействующих президенту Башару Асаду.

Антиправительственные боевики, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на Хомс, что создает угрозу для Дамаска и российских военных баз.