Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Российские и сирийские самолеты уничтожили десятки боевиков в Хомсе
Министерство обороны Сирии: российские и сирийские самолеты атаковали боевиков в Хомсе
Сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по скоплениям боевиков на северо-востоке провинции Хомс, ликвидировав десятки террористов и их технику, сообщили в Министерстве обороны Сирии.
По информации ведомства, в результате авиаударов уничтожены десятки террористов, а также их транспортные средства и техника. Удары нанесли по северо-восточной части провинции, где сосредоточены участники незаконных вооруженных формирований, сообщает ТАСС.
В заявлении министерства отмечается, что операции проводятся совместно с интенсивным артиллерийским и ракетным обстрелом в сельской местности Хамы и Хомса. Сирийская и российская стороны продолжают координировать усилия в борьбе с терроризмом на территории Сирии, уделяя особое внимание уничтожению инфраструктуры и логистических сетей боевиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Иран начал эвакуацию военного командования из Сирии в Ирак и Ливан.
Сирийская армия передислоцировалась и создала кордон обороны в Дераа и Эс-Сувейде в ответ на усиление действий боевиков, противодействующих президенту Башару Асаду.
Антиправительственные боевики, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на Хомс, что создает угрозу для Дамаска и российских военных баз.