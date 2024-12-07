Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Иран начал эвакуацию военных и гражданских из Сирии
Иран начал эвакуацию военного командования из Сирии в Ирак и Ливан
Иран начал экстренную эвакуацию военных и гражданских из Сирии после захвата Алеппо террористами, сообщила New York Times.
По информации издания, власти Ирана начали эвакуацию своего военного командования, сотрудников дипмиссии и гражданских лиц из Сирии. Среди эвакуированных в Ирак и Ливан находятся высокопоставленные командиры КСИР (Корпуса стражей Исламской революции), сотрудники дипмиссии, их семьи и гражданское население, передает РИА «Новости».
Эвакуация проводится частично на рейсах в Тегеран, а также по наземным маршрутам в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.
Причиной эвакуации стало наступление джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам*» (организация, признанная террористической в России) и вооруженных формирований сирийской оппозиции, которые продвинулись в направлении городов Алеппо и Хама, захватив 30 ноября второй по величине город в Сирии и его стратегические объекты.
Напомним, Алеппо впервые с начала кризиса в 2011 году полностью перешел под контроль террористов. В 2016 году сирийская армия при поддержке ВКС РФ выбила оппозицию из восточной части города. Командование сирийской армии сообщило о контрнаступлении в районе Хама и освобождении нескольких населенных пунктов.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что представители Египта и Иордании обратились к президенту Сирии Башару Асаду с просьбой покинуть страну и создать правительство в изгнании.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ