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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    45 комментариев
    7 декабря 2024, 02:16 • Новости дня

    WSJ: Египет и Иордания призвали Асада срочно покинуть страну

    Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию и создать правительство в изгнании

    Tекст: Максим Попов

    Представители Египта и Иордании обратились к президенту Сирии Башару Асаду с просьбой покинуть страну и создать правительство в изгнании, сообщила The Wall Street Journal.

    По информации издания, чиновники из Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, передает ТАСС. Издание сообщило, что в пятницу Асад все еще находился на территории Сирии, несмотря на призывы.

    Как отметили обозреватели, на прошлой неделе супруга и дети Асада выехали в Россию. Кроме того, сам президент Сирии обратился за помощью к Турции с просьбой вмешаться и остановить повстанцев, а также просил Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты предоставить оружие и разведывательную поддержку, но получил отказ.

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах противников Асада захватить Дамаск. При этом турецкий лидер отметил, что Эрдоган сообщил , что Анкара так и не получила положительного ответа от сирийского президента Асада на предложение провести двусторонние переговоры.

    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    6 декабря 2024, 16:20 • Новости дня
    Российское посольство призвало граждан срочно покинуть Сирию

    Посольство России в Сирии рекомендовало россиянам эвакуироваться из страны

    Российское посольство призвало граждан срочно покинуть Сирию
    @ REUTERS/Mahmoud Hassano

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское посольство в Дамаске порекомендовало россиянам воспользоваться коммерческими рейсами для эвакуации из Сирии в связи с ухудшением военно-политической обстановки.

    Посольство России в Сирии обратилось к гражданам Российской Федерации с настоятельной рекомендацией покинуть страну. Как передает ТАСС, такая просьба связана с обострением военно-политической обстановки в Сирии. Гражданам предлагается использовать коммерческие рейсы через действующие аэропорты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме, что привело к уничтожению их позиций и укреплений. Сирийские войска также сорвали попытку нападения террористов на Латакию, тем самым предотвратив возможные потери среди мирного населения. Российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, что стало значительным вкладом в борьбу с терроризмом на территории страны.

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    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    6 декабря 2024, 17:16 • Новости дня
    Эрдоган заявил о планах противников Асада взять Дамаск

    Эрдоган рассказал об отказе Асада от переговоров с Турцией

    Эрдоган заявил о планах противников Асада взять Дамаск
    @ Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не получила ответа от Башара Асада на предложение обсудить проблемы в двустороннем формате. Он заявил, что цель противников президента Сирии – взять Дамаск.

    Эрдоган сообщил , что Анкара так и не получила положительного ответа от сирийского президента Башара Асада на предложение провести двусторонние переговоры об актуальных проблемах, передает ТАСС.

    «Мы позвонили Асаду. Мы сказали: «Давайте определим будущее Сирии вместе». Не получили положительный ответ», – рассказал Эрдоган.

    Турецкий лидер также выразил надежду, что продвижение оппозиционных сил в Сирии «продолжится без неприятностей». «С Идлибом уже все ясно. Хомс в руках оппозиции, и речь идет об их походе на Дамаск», – пояснил президент Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, сирийские войска сорвали попытку нападения террористов на Латакию, а ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме.

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    4 декабря 2024, 13:57 • Новости дня
    Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо
    Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийские военные офицеры и курсанты Академии имени Хафеза Асада смогли прорваться через окружение под Алеппо благодаря совместной координации с Россией, сообщили в сирийском Минобороны.

    Офицеры и курсанты действовали в координации с Россией, это позволило обеспечить безопасный отход курсантов в направлении города Хомс, передает ТАСС со ссылкой на заявление сирийского оборонного ведомства.

    Ранее сирийская армия взяла под полный контроль город Хаму, находящийся в провинции Хама, и она начала зачистку поселений в этом регионе.

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    4 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Террористы в Сирии переняли тактику украинских инструкторов

    Стало известно о применении сирийскими боевиками украинской тактики БПЛА в ночных атаках

    Террористы в Сирии переняли тактику украинских инструкторов
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийские боевики используют дроны-камикадзе по украинской тактике, что свидетельствует о присутствии украинских спецслужб в Идлибе, сообщил специалист по беспилотникам.

    Сирийские террористы переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, что подтвердил специалист по изучению БПЛА, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, боевики в Сирии теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для украинских вооруженных сил. Эксперт отмечает, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами.

    Сотрудник военной компании, ранее работавший на линии фронта в зоне спецоперации, отметил, что заметил сходство в тактических приемах боевиков в Сирии и украинских военнослужащих. Он выразил уверенность в том, что спецслужбы Украины присутствуют в Идлибе, в зоне деэскалации.

    «На каждом образце дронов можно найти надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Сирии планировала контратаковать в провинции Хама, а сирийские вооруженные силы уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в этой провинции.

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    4 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    @ John Minchillo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, сами террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    «Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».

    Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

    Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».

    США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».

    «Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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    6 декабря 2024, 21:38 • Новости дня
    Курдские силы взяли под контроль сирийский город Дейр-эз-Зор

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор, уступив контроль курдским силам СДС, которые ранее держали только часть провинции, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, теперь город Дейр-эз-Зор находится под контролем курдских «Сил демократической Сирии» (СДС), которые поддерживаются Соединенными Штатами. До этого момента город находился под контролем сирийского правительства, передает Газета.Ru.

    В пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не получила ответа от Башара Асада на предложение обсудить проблемы в двустороннем формате. Он заявил, что цель противников президента Сирии – взять Дамаск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, сирийские войска сорвали попытку нападения террористов на Латакию, а ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме.

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    5 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии

    Сирийские боевики прорвались в несколько кварталов Хамы, потеряв бойцов

    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии
    @ REUTERS/Ammar Abdullah

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики террористических формирований проникли в кварталы города Хама, несмотря на значительные потери, сообщили в командовании сирийской армии.

    В заявлении командования говорится: «В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», передает ТАСС.

    Сирийская армия также подтвердила, что подразделения правительственных сил, которые удерживали позиции в Хаме, были передислоцированы за пределы города. Власти предпринимают меры для стабилизации ситуации, однако обстановка остается напряженной. Подробности о новых позициях правительственных войск не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности оказать поддержку сирийскому руководству в противостоянии террористической агрессии. Продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, что особенно актуально после захвата Хамы. Кремль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, ведя постоянный диалог с Дамаском.

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    6 декабря 2024, 16:51 • Новости дня
    Anadolu: Террористы вышли на окраины сирийского города Хомс

    Anadolu: Террористы дошли до окраин сирийского города Хомс

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористические группировки, ведущие наступление по сирийской территории, якобы находятся на окраинах стратегически важного города на пути к Дамаску города Хомс, заявило турецкое агентство Anadolu.

    Террористы якобы достигли окраин города Хомс, который является центром одноименной провинции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    Отмечается, что боевики въехали в город с запада через район Ваир. В то же время другие отряды террористов расположены в трех километрах к северу от города.

    Ранее сирийское оборонное ведомство заявляло, что информация о захвате кварталов города Хама террористами не соответствует действительности.

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    6 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    МИД Ирана призвал Украину остановить поддержку террористов в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский МИД обвинил Украину в нарушении международных обязательств, поддерживая террористов в Сирии, и потребовал прекратить подобные действия.

    МИД Ирана выступил с обвинениями в адрес Украины, заявив, что Киев поддерживает террористические группировки в Сирии, что является нарушением международных обязательств, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства, размещенном в телеграм-канале правительства исламской республики, подчеркивается недопустимость подобных действий со стороны украинских официальных лиц.

    «Поддержка террористических группировок в Сирии украинскими чиновниками является явным нарушением международных обязательств в области борьбы с терроризмом. Мы требуем немедленно прекратить эти действия», – заявил помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу.

    Иранские власти указали на ненадлежащее поведение украинских чиновников, связанное с незаконной торговлей оружием, добавив, что подобное содействие террористам угрожает региональной безопасности и противоречит принципам международного права.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя. заявил, что американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, и сами террористы бравируют поддержкой со стороны спецслужб Украины. Сирийские боевики используют дроны-камикадзе по украинской тактике, что свидетельствует о присутствии украинских спецслужб в Идлибе. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что в эскалации в Сирии не обошлось без «украинского следа».

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    4 декабря 2024, 11:04 • Новости дня
    Financial Times: Китай значительно обогнал США по инвестициям в Саудовскую Аравию
    Financial Times: Китай значительно обогнал США по инвестициям в Саудовскую Аравию
    @ Liu Weibing/Global Look Press

    Саудовская Аравия и Китай усилили экономическое сотрудничество, с акцентом на зеленые технологии и инвестиции, что изменяет традиционную зависимость арабского королевства от западных партнеров, пишет британская Financial Times.

    Как сообщает Financial Times, Китай активно увеличивает свои инвестиции и экспорт в Саудовскую Аравию, укрепляя отношения, которые ранее основывались на продажах нефти. Объем китайского экспорта в королевство за первые десять месяцев текущего года составил 40,2 млрд долларов, увеличившись с 34,9 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

    Китай также стал крупнейшим источником иностранного прямого инвестирования для Саудовской Аравии, с 2021 года вложив 21,6 млрд долларов, часть из которых направлена на чистые технологии, такие как батареи, солнечная и ветровая энергия. Это значительно превышает 12,5 млрд долларов инвестиций из США. Эксперты отмечают, что многие китайские сделки еще не отражены в официальной статистике Саудовской Аравии, так как капитал еще не был развернут.

    Эксперт по политике Камиль Лонс из Европейского совета по международным отношениям отметила: «Саудиты все больше видят себя как 'среднюю державу'. Они стремятся уменьшить зависимость от США, углубляя связи с Китаем». Укрепление связей с Китаем также может усложнить отношения Саудовской Аравии с администрацией Трампа, особенно если США не предоставят желаемые гарантии безопасности.

    Аналитики связывают углубление экономического сотрудничества с политическими усилиями, включая визит Си Цзиньпина в Эр-Рияд в 2022 году и восстановление саудовско-иранских отношений при помощи Пекина. Эти шаги отражают стратегию Китая по углублению влияния за пределами США и Европы.

    Китайские инвестиции поддерживают модернизацию Саудовской Аравии, направленную на диверсификацию экономики и переход к чистой энергии в рамках программы «Видение 2030». Эр-Рияд сохраняет осторожность в вопросах торговли с Китаем в чувствительных областях, таких как оборона и искусственный интеллект, чтобы сбалансировать отношения с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп угрожает 100-процентными пошлинами странам БРИКС в попытке поддержать доллар и американскую экономику, однако Китай объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на эти угрозы. Также сообщалось, что Саудовская Аравия продолжает участвовать в мероприятиях БРИКС в статусе приглашенной страны, о чем рассказал замглавы МИД Сергей Рябков. В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд подчеркнули важность координации в «ОПЕК плюс» и обсудили палестино-израильский конфликт.

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    5 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Санкции против Газпромбанка снизили спрос россиян на турецкие отели

    Санкции против Газпромбанка уменьшили бронирование россиянами отелей в Турции

    Санкции против Газпромбанка снизили спрос россиян на турецкие отели
    @ Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Санкции США против Газпромбанка привели к снижению интереса россиян к раннему бронированию отелей в Турции, сообщает газета Ekonomim, ссылаясь на представителей индустрии туризма.

    Санкции, введенные США против Газпромбанка, снизили спрос россиян на раннее бронирование отелей в Турции, передает Ekonomim. Ограничения на Газпромбанк, включая невозможность использования карт платежной системы UnionPay, вступили в силу с 23 ноября и негативно сказались на туристической активности.

    Координатор по странам Центральной Азии и СНГ туроператора Pegas Touristik Орхан Санджар отметил: «В России начался период раннего бронирования. В прошлом году в это время наблюдался серьезный интерес к раннему бронированию. В настоящее время рост курса валют в стране и санкции против Газпромбанка и платежной системы UnionPay усилили неопределенность, бронирование застопорилось».

    Гендиректор группы компаний «Интурист» Исмаил Белюкбаши сообщил газете Sabah, что раннее бронирование в России началось месяц назад и шло очень хорошо. Однако, по его словам, две недели назад произошло серьезное падение курса рубля, что внезапно остановило спрос.

    До конца 2024 года Турция планирует принять 61 млн туристов. В предыдущем году страну посетили 56,7 млн туристов, из которых 6,3 млн человек были гражданами РФ, что сделало их лидерами по числу посещений в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. Оплата за газ из России в Турцию может быть отсрочена в связи с санкциями против Газпромбанка, что может повлиять на сроки расчетов по контрактам.

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    6 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Турция опровергла приостановку бронирования отелей для россиян

    Турция не приостанавливала раннее бронирование отелей для граждан России

    Турция опровергла приостановку бронирования отелей для россиян
    @ Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство Турции в Москве опровергло сообщения о приостановке раннего бронирования отелей для российских туристов, подчеркнув, что процедура продолжается в обычном режиме.

    Посольство Турции в Москве опровергло информацию о приостановке раннего бронирования отелей для граждан России. Как передает ТАСС, в диппредставительстве отметили, что в некоторых СМИ была распространена новость о том, что Турция приостановила возможность раннего бронирования для российских туристов.

    «Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности, – заявили в посольстве. – Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий».

    Посольство подчеркнуло, что российские туристы могут без проблем планировать свои поездки и бронировать отели в Турции на любые даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции США против Газпромбанка привели к снижению интереса россиян к раннему бронированию отелей в Турции. Бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил западных дипломатов в попытках разжечь беспорядки в стране и утверждал, что в период кризиса не пустил их в юго-восточную Анатолию.

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    6 декабря 2024, 18:33 • Новости дня
    Эксперты: Центральная Азия изменит водную политику из-за канала талибов

    ЕАБР заявил о необходимости рачительного использования воды в Центральной Азии

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральной Азии рекомендовано изменить водную политику из-за строительства талибами канала «Коштепа» на Амударье, который может сократить водный поток в регионе.

    Страны Центральной Азии должны учитывать строительство канала «Коштепа» на реке Амударья в Афганистане и уже сейчас перейти на рациональное использование водных ресурсов, передает ТАСС. Об этом заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов. Строительство канала, осуществляемое талибами, может изменить водный баланс в регионе, что приведет к потенциальному кризису в водообеспечении.

    Подгузов подчеркнул, что эффективное использование воды в сельском хозяйстве – это ключ к устойчивости региона даже после ввода в эксплуатацию канала. «Эти вопросы необходимо решать уже сейчас и уже сегодня, потому что к условному 2028 году, когда канал, предположительно, будет введен в эксплуатацию, это уже будет делать поздно», – отметил он.

    Он также отметил, что 90% воды в Центральной Азии расходуется в сельском хозяйстве, в то время как лишь 10% идет на питьевое водоснабжение. Для решения проблемы регионам Центральной Азии предлагается оцифровать учет водопотребления, бетонировать существующие каналы и внедрять цифровые технологии в ирригации.

    В ноябре 2023 года глава ЕАБР предупреждал о дефиците воды и увеличении спроса на электроэнергию в Центральной Азии в ближайшие пять лет. Это может привести к массовому исходу населения из сельских районов в города и за пределы региона. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предупреждал о возможности появления 5 млн климатических мигрантов к 2050 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает важным развивать контакты с талибами, но их исключение из списка террористов пока не планируется. Россия настроена на расширение сотрудничества с Афганистаном в различных сферах, включая экономику и безопасность, о чем заявил Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером. Москва планирует рассмотреть вопрос об исключении талибов из черного списка для развития отношений с Афганистаном, что также подчеркнул секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

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    5 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии

    Российские ВКС и сирийские ВВС уничтожили пункты управления и склады боевиков в Идлибе

    Tекст: Максим Попов

    Самолеты ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по объектам боевиков, уничтожив не менее 300 террористов и важные военные объекты в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

    По словам Игнасюка, авиационные удары были направлены на места скопления боевиков, их пункты управления и укрытия, передает ТАСС.

    «ВКС России продолжают оказывать содействие Сирийской арабской армии в операции по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. За прошедшие сутки самолеты ВКС России и ВВС Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожено не менее 300 террористов, 9 реактивных систем залпового огня, 7 танков, 28 боевых бронированных машин, 14 единиц автомобильной техники, пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов», – сказал Игнасюк.

    Сообщается, что авиаудары привели к значительным потерям среди террористов, включая уничтожение девяти реактивных систем залпового огня, семи танков и двадцати восьми боевых бронированных машин. Также были уничтожены важные инфраструктурные объекты боевиков, такие как пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне армия Сирии и ВКС России уничтожили за сутки до 120 боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам*». Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, террористам в Сирии активно помогают Вашингтон и Киев.

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