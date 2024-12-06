Греф предупредил об опасности стагфляции в России

Греф заявил об угрозе стагфляции и замедлении экономики России на Дне инвестора

Tекст: Александра Юдина

Греф поделился опасениями по поводу стагфляции и замедления российской экономики, передает ТАСС.

В ходе выступления на Дне инвестора он подчеркнул, что ситуация в экономике остается сложной, отметив, что «целый ряд заемщиков будет в сложной ситуации, как и банки».

Греф выразил обеспокоенность по поводу существующего разрыва между реальной инфляцией и рыночными ставками, пояснив, что такой положительный спред, как сейчас, стал беспрецедентным.

Также глава Сбербанка добавил, что президент России ранее призывал ЦБ отслеживать динамику и не допускать резких колебаний в экономике.

По его словам, важно, чтобы и правительство, и Центральный банк отвечали за стабильность экономического роста. Он подчеркнул, что возвращение экономики на путь роста будет сложной задачей, если сейчас допустить ошибочные шаги.

Кроме того, Греф отметил, что Сбербанк активно сотрудничает с Центральным банком, делясь своими исследованиями и надеясь на своевременную реакцию коллег на изменения в экономической ситуации.

Ранее Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки во второй половине 2025 года. Он также заявлял, что российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем прогнозировалось, с ожидаемым увеличением ВВП на 3,8% в 2024 году.