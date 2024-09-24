Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
«Сбер» предсказал рост экономики России на 3,8%
Греф: «Сбер» в 2024 году ожидает рост экономики России на 3,8%
Российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем прогнозировалось, с ожидаемым увеличением ВВП на 3,8% в 2024 году, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления «Сбера» Герман Греф.
«Экономика растет, в общем, темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики. Прогнозы были в районе 1-2%. Наш прогноз сегодня (по росту ВВП) на конец года – 3,8%», – сказал Греф, передает ТАСС.
Кроме того, в 2024 году Сбербанк планирует выплатить государству налоги и дивиденды на сумму 1,2 трлн рублей. По словам Грефа, это станет абсолютным рекордом.
Также он сообщил о планах банка на развитие инфраструктуры в Горно-Алтайске. Сбербанк приступит к строительству современного аэропорта в этом регионе и планирует создать лучший в мире горнолыжный курорт. На сегодняшний день уже открыто 40 км трасс и 400 гостиничных номеров, начаты проекты по расширению взлетно-посадочной полосы и прямой дороги в Горно-Алтайске, отметил Греф.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ограничения на импорт помогли российской экономике.