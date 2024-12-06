Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки во второй половине 2025 года

Греф: Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ начнется не ранее второй половины 2025 года

Tекст: Мария Иванова

Цикл снижения ключевой ставки Центрального банка России начнется не раньше второй половины 2025 года, сообщил Греф на Дне инвестора, передает ТАСС.

Он отметил, что российская экономика за последние годы продемонстрировала уникальную способность к адаптации. Согласно прогнозам, в 2025 году рост ВВП составит 1,3%, а инфляция снизится, но останется на уровне 6-7%.

Греф также подчеркнул, что Россия переживает длительный период ужесточения денежно-кредитной политики. За прошедший год ключевая ставка повысилась на 5%, и это, по его мнению, может быть не предел. В текущей ситуации ставка находится на очень высоком уровне, что является уникальным моментом.

Регулятор предпринимает беспрецедентные меры для борьбы с инфляцией, включая ужесточение кредитования и повышение требований к достаточности капитала. Это оказывает влияние на весь финансовый сектор страны. Тем не менее Греф отметил, что конкуренция в секторе финансовых услуг остается высокой и будет продолжать расти.

На этой неделе глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки в декабре в связи с влиянием валютного курса и высокими ценами на инфляцию. Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка с Маргарет Тэтчер за ее «железный» подход в борьбе с инфляцией.

Между тем первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о возможности повышения ключевой ставки Банком России до 23% в декабре 2024 года, что может остаться неизменным на протяжении 2025 года.