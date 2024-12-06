Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Пушков предложил главе МИД Норвегии обратиться к Маску за «перепрограммированием»
Российский сенатор Алексей Пушков выразил недоумение в ответ на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о том, что Украина должна и обязательно выиграет войну, задав ему ряд вопросов.
Пушков в своем Telegram-канале задал вопросы Эспену Барту Эйде, который на сессии глав МИД ОБСЕ на Мальте заявил о необходимости победы Украины в конфликте. В своем обращении Пушков выразил скептицизм по поводу заявлений Эйде. «Украина должна выиграть и выиграет эту войну», – отметил норвежский министр, на что российский сенатор ответил: «Как выиграет? За счет чего выиграет? Почему выиграет, когда вcем очевидно, что войну она проигрывает?».
Сенатор также подверг критике подход европейских политиков к оценке ситуации, подчеркнув, что такие деятели, как Эйде, «привыкли мыслить лишь лозунгами» и не обращают внимания на реальную ситуацию. Сенатор предложил Эйде обратиться к Илону Маску за помощью в получении иного взгляда на ситуацию. «Таким людям надо вживлять искусственный интеллект, раз своего не хватает. Ему надо обратиться за помощью к Илону Маску. Возможно, он ему вставит другой чип и перепрограммирует», – подчеркнул Пушков.
В пятницу министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал поддержать Украину после критики речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, заявив о важности победы Украины в конфликте. Эйде выразил уверенность в том, что Украина должна одержать победу в текущем конфликте.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.