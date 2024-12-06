Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
Песков: Путин работал допоздна и не видел интервью Лаврова Карлсону
Песков сообщил, что Путин работает до ночи и не посмотрел интервью Лаврова Карлсону
Президент России Владимир Путин последние дни работает до глубокой ночи и не успел ознакомиться с интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин в последние дни занят работой до глубокой ночи и, скорее всего, не имел возможности посмотреть интервью, которое министр иностранных дел Сергей Лавров дал американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, интервью набрало миллион просмотров за час и вызвало восхищение американцев компетентностью Лаврова.