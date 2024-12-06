Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону

Tекст: Александра Юдина

Пользователи платформы YouTube из США восхитились российским министром. Комментарии на канале Карлсона содержат множество положительных отзывов о Лаврове и критику в адрес американского правительства, передает РИА «Новости».

Один из пользователей под ником @juniorferrante7999 написал: «Как ветеран армии США времен холодной войны, это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией, но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно». Другие пользователи также выразили разочарование в дипломатических способностях США по сравнению с Лавровым.

Пользователь @boztos6025 отметил, что «в США нет ни одного дипломата столь компетентного, как Лавров». А @ianhassall3757 сравнил стиль общения Лаврова с мировыми лидерами, отметив их инфантильность. @brettoberry3586 выразил недовольство правительством Джо Байдена и надежду на восстановление отношений с Россией при Дональде Трампе.

Некоторые пользователи подчеркнули недостаток трансляции российских интервью в США, указывая на отсутствие аналогичных Лаврову фигур в американском правительстве.

«Не могу представить себе никого его уровня в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно», – заявил @3Dgifts.

Во время интервью с Такером Карлсоном Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном. Также он отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским.

Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной.