  • Новость часаРоссийские силы выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия нашла валюту, которую никто не запретит
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Путин назначил Хинштейна руководить Курской областью
    Бербок соврала про численность населения Европы
    Российские войска окружили Курахово в ДНР
    Хинштейн сообщил о скором выдвижении в Курскую область
    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    В Москве запретили новогодние фейерверки
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    0 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    28 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    14 комментариев
    6 декабря 2024, 10:16 • Новости дня

    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Пользователи YouTube из США выразили восхищение главой МИД России Сергеем Лавровым после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, отметив его компетентность.

    Пользователи платформы YouTube из США восхитились российским министром. Комментарии на канале Карлсона содержат множество положительных отзывов о Лаврове и критику в адрес американского правительства, передает РИА «Новости».

    Один из пользователей под ником @juniorferrante7999 написал: «Как ветеран армии США времен холодной войны, это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией, но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно». Другие пользователи также выразили разочарование в дипломатических способностях США по сравнению с Лавровым.

    Пользователь @boztos6025 отметил, что «в США нет ни одного дипломата столь компетентного, как Лавров». А @ianhassall3757 сравнил стиль общения Лаврова с мировыми лидерами, отметив их инфантильность. @brettoberry3586 выразил недовольство правительством Джо Байдена и надежду на восстановление отношений с Россией при Дональде Трампе.

    Некоторые пользователи подчеркнули недостаток трансляции российских интервью в США, указывая на отсутствие аналогичных Лаврову фигур в американском правительстве.

    «Не могу представить себе никого его уровня в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно», – заявил @3Dgifts.

    Во время интервью с Такером Карлсоном Лавров  заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном. Также он отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной.

    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

    Коментарии (10)
    6 декабря 2024, 01:18 • Новости дня
    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США

    Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и желании нормальных отношений

    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны, сообщает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Москва не стремится к такому конфликту и хочет иметь нормальные отношения со всеми странами, включая США.

    Министр отметил, что президент Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение к американскому народу, истории США и ее мировым достижениям. «Я бы так не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», – заявил Лавров в интервью.

    Лавров также добавил: «Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной». По его словам, Россия стремится к сотрудничеству с США и другими странами и призывает к урегулированию всех разногласий.

    Коментарии (18)
    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 03:48 • Новости дня
    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах

    Глава российского МИД заявил о желании США передать украинский конфликт Европе из-за усталости

    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сконцентрировавшись на других вопросах.

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об усталости от украинского конфликта, которую наблюдают в некоторых столицах, сообщает РИА «Новости». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр заявил: «Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это 'дело' европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать».

    Лавров подчеркнул, что Россия будет судить по конкретным шагам и заметил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы оставить решение украинского вопроса на Дональда Трампа.

    Министр упомянул о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, отметив его непредсказуемость и возможность руководствоваться сиюминутными желаниями или стратегией.

    Ранее Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем. Кроме того, глава российской внешней политики заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 06:14 • Новости дня
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским, особенно на саммите Группы двадцати.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

    По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

    Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 04:07 • Новости дня
    Интервью Лаврова Карлсону набрало миллион просмотров за час

    Интервью Лаврова у Карлсона набрало миллион просмотров за час в соцсети

    Tекст: Максим Попов

    Видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Американский журналист Такер Карлсон разместил в социальной сети Х полную видеоверсию интервью с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

    За час публикация привлекла внимание миллиона пользователей. В первые десять минут пост был просмотрен 100 тысяч раз, а спустя 15 минут количество просмотров удвоилось, достигнув 200 тысяч. Активность пользователей продолжала расти, и менее чем через час просмотры достигли миллиона.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе

    Лавров назвал обсуждение ограниченного ядерного удара «приглашением к катастрофе»

    Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону предостерег от обсуждения темы ограниченного ядерного удара, подчеркнув, что такие разговоры являются «приглашением к катастрофе». Как отмечает ТАСС, Лавров уточнил, что Россия не хочет ядерного конфликта и стремится предотвратить его последствия.

    Также Лавров проком прокомментировал высказывании координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который заявил, что в случае эскалации с применением ядерного оружия пострадают европейские союзники, а не США. Российский министр подчеркнул, что такие мысли делают ситуацию более рискованной, и могут привести к безрассудным шагам.

    «Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра,» – заявил Лавров, обращая внимание на необходимость предотвращения ядерного конфликта.

    Лавров также отметил, что Россия не стремится к войне с США, которая может иметь ядерный характер, и напомнил о военной доктрине страны, в которой главное – избежать ядерной угрозы. Он подчеркнул, что интересы безопасности России были проигнорированы, когда отказались от предложения заключить договор о гарантиях безопасности.

    Напомним, Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Коментарии (2)
    5 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Санкции против Газпромбанка снизили спрос россиян на турецкие отели

    Санкции против Газпромбанка уменьшили бронирование россиянами отелей в Турции

    Санкции против Газпромбанка снизили спрос россиян на турецкие отели
    @ Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Санкции США против Газпромбанка привели к снижению интереса россиян к раннему бронированию отелей в Турции, сообщает газета Ekonomim, ссылаясь на представителей индустрии туризма.

    Санкции, введенные США против Газпромбанка, снизили спрос россиян на раннее бронирование отелей в Турции, передает Ekonomim. Ограничения на Газпромбанк, включая невозможность использования карт платежной системы UnionPay, вступили в силу с 23 ноября и негативно сказались на туристической активности.

    Координатор по странам Центральной Азии и СНГ туроператора Pegas Touristik Орхан Санджар отметил: «В России начался период раннего бронирования. В прошлом году в это время наблюдался серьезный интерес к раннему бронированию. В настоящее время рост курса валют в стране и санкции против Газпромбанка и платежной системы UnionPay усилили неопределенность, бронирование застопорилось».

    Гендиректор группы компаний «Интурист» Исмаил Белюкбаши сообщил газете Sabah, что раннее бронирование в России началось месяц назад и шло очень хорошо. Однако, по его словам, две недели назад произошло серьезное падение курса рубля, что внезапно остановило спрос.

    До конца 2024 года Турция планирует принять 61 млн туристов. В предыдущем году страну посетили 56,7 млн туристов, из которых 6,3 млн человек были гражданами РФ, что сделало их лидерами по числу посещений в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. Оплата за газ из России в Турцию может быть отсрочена в связи с санкциями против Газпромбанка, что может повлиять на сроки расчетов по контрактам.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 08:18 • Новости дня
    В США напомнили Блинкену об отсутствии контактов с Россией после критики Лаврова

    Полковник Уилкерсон обвинил Блинкена в отсутствии контактов с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену об отсутствии контактов с Россией после его критики в адрес Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ.

    Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал критику в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена после его заявления против главы МИД России Сергея Лаврова. передает РИА «Новости».

    Уилкерсон напомнил Блинкену о необходимости контактов с российской стороной и обвинил его в создании антироссийского режима.

    Ранее Блинкен раскритиковал Россию за якобы односторонний подход к концепции неделимой безопасности, отметив, что Москва движима «имперскими амбициями». Уилкерсон возмутился, заявив, что Блинкен «несет ответственность» за текущую ситуацию и «бессовестно» действует, избегая контактов с российским посольством.

    Во время интервью с Такером Карлсоном  Лавров упомянул, что последний раз виделся с Блинкеном на саммите «Большой двадцатки» в Риме в 2021 году. На вопрос, говорил ли он с кем-то из администрации Байдена, Лавров пошутил, что «не хочет портить их карьеру».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном,

    Также Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 01:25 • Новости дня
    Лавров назвал сигналом для США испытание баллистической ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Россия надеется, что испытание новой баллистической ракеты «Орешник» будет воспринято США всерьез как сигнал к недопущению ухудшения ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

    «Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез», – приводит РИА «Новости» слова главы российского МИД.

    До этого Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и желании нормальных отношений.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 03:17 • Новости дня
    Россиян в Калифорнии предупредили об осторожности после землетрясения

    Посольство России в США призвало россиян, находящихся в Калифорнии, к осторожности

    Tекст: Максим Попов

    Власти России настоятельно рекомендуют россиянам в Калифорнии соблюдать осторожность из-за землетрясения магнитудой 7 баллов, говорится в сообщении дипмиссии.

    Посольство России в США призвало сограждан, которые находятся в Калифорнии, проявлять максимальную осторожность из-за землетрясения. Как передает РИА «Новости», в сообщении дипмиссии говорится: «Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в США, а также планирующим в ближайшее время посетить штат Калифорния, проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей».

    Одновременно с этим губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в Калифорнии. «Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7.0», – написал Ньюсом в  социальной сети.

    Губернатор добавил, что власти штата работают над обеспечением безопасности и информированности калифорнийцев.

    Напомним, в четверг вечером в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой семь, эпицентр которого располагался в 56 км от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Как отметило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), Цунами, вызванное землетрясением, достигнет Сан-Франциско примерно в 23:10 мск.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 01:33 • Новости дня
    Лавров назвал Трампа сильным человеком

    Лавров: Трамп не настроен пророссийски, несмотря на дружелюбие

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп не настроен пророссийски, несмотря на его дружелюбие в общении, подчеркнув большое количество антироссийских санкций, введенных при его администрации.

    Как сообщило РИА Новости, глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону охарактеризовал экс-президента США Дональда Трампа как сильного человека, который не любит откладывать дела на потом, передает РИА «Новости».

    «Думаю, он – сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим», – отметил Лавров.

    Министр подчеркнул, что Россия с уважением относится к любому выбору, сделанному людьми во время голосования. Он добавил, что Россия уважает выбор американского народа. «Как сказал президент Путин, мы открыты для контактов с нынешней администрацией», – подчеркнул глава российского СМИД.

    Ранее Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и назвал сигналом для Вашингтона испытание баллистической ракеты «Орешник».

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 05:45 • Новости дня
    Трамп назначил Сакса ответственным за политику в сфере ИИ

    Трамп учредил должность куратора политики США в области ИИ и криптовалют для Сакса

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп назначил миллиардера Дэвида Сакса ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что предприниматель и инвестор Дэвид Сакс займется политикой администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул важность искусственного интеллекта и криптовалют, назвав их ключевыми технологиями. Он выразил уверенность, что Сакс, обладая необходимыми знаниями, опытом ведения бизнеса и прагматизмом, сможет сделать США лидером в этих сферах. «Дэвид будет отвечать за то, чтобы Америка стала мировым лидером в обеих сферах», – отметил республиканец.

    Известно, что Сакс не раз высказывался за мирное решение конфликта на Украине. В середине ноября, выступая с лекцией в Ереване, Сакс заявил, что США и Россия ведут открытую войну друг с другом, использовав Украину в качестве посредника. Миллиардер подчеркнул, что существует недооценка ядерной угрозы, которую несет этот конфликт, и в США не принято обсуждать такую возможность. 

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 02:52 • Новости дня
    Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем

    Глава российского МИД заявил, что США создают мировые проблемы и используют их в своих интересах

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в намеренном создании мировых проблем для их последующего использования, приводя в пример Ирак, Ливию и Афганистан.

    Как сообщило РИА «Новости», глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США исторически стремятся создавать мировые проблемы, чтобы затем использовать их в своих интересах. В интервью с обозревателем Такером Карлсоном министр отметил, что США могут «поймать рыбу в мутной воде». В качестве примеров он привел иракскую агрессию, ливийскую авантюру и бегство из Афганистана.

    Лавров подчеркнул, что США пытаются использовать ООН для проведения мероприятий, несмотря на оставление Афганистана в плачевном состоянии и замороженные афганские средства. Он отметил закономерность в американской внешней политике: сначала создаются проблемы, затем они используются.

    Министр также прокомментировал работу миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами, отметив, что отчеты всегда были негативными, за исключением последних выборов в Грузии, которые получили положительную оценку. Он выразил мнение, что западные страны руководствуются двойными стандартами, признавая независимость Косово, но не признавая референдум в Крыму.

    Лавров напомнил, что западные страны заявляют о нарушении территориальной целостности, не признавая крымский референдум, несмотря на присутствие международных наблюдателей. Он подчеркнул, что Устав ООН должен уважаться во всей полноте, а не избирательно.

    До этого глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 06:35 • Новости дня
    США подтвердили намерение отправить на Украину оружие к январю 2025 года

    США отправят Украине сотни тысяч снарядов, ракеты и бронетехнику к январю 2025 года

    Tекст: Максим Попов

    Советник президента США Джейк Салливан пообещал Украине значительную военную помощь, включая сотни тысяч снарядов и тысячи ракет, с поставкой к середине января 2025 года, сообщила The Guardian.

    По информации издания, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком в Вашингтоне. Во время встречи, которая продолжилась более часа, стороны обсудили детали предстоящей военной помощи, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Guardian, США запланировали передать Украине значительное количество вооружений, включая тысячи ракет и сотни единиц бронетехники. Ожидается, что поставки начнутся и завершатся к середине января 2025 года, что совпадает с концом президентского срока Джо Байдена, отмечается в материале.

    Известно, что Байден в сентябре поручил наращивать военную помощь Украине, используя все доступные финансовые средства. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 725 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды, ракеты и средства ПВО.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские силы выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра
    Лавров обвинил Запад в провокации с Бучей для срыва мирных переговоров
    Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре
    Новый министр культуры Литвы осудил попытки отменить русскую культуру
    Украинца задержали за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси
    Курьеры обогнали врачей и IT-специалистов по зарплате в России
    Минздрав решил ввести новые правила выдачи больничных с 2025 года

    Россия нашла валюту, которую никто не запретит

    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

    Перейти в раздел

    Конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе

    Впервые за 70 лет в большинстве стран новые поколения живут хуже предыдущих. Мир сотрясают инфляция, безработица, энергетический кризис. Доступность продуктов питания вызывает беспокойство в Европе, Латинской Америке, Африке, Азии и становится главной темой предвыборных программ политиков. Как мировой кризис связан с западоцентричной экономикой и санкциями против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............