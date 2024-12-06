Лавров рассказал о детском поведении европейцев на международных саммитах

Лавров сообщил, что на саммитах G20 европейцы избегали общения с ним

Tекст: Максим Попов

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.