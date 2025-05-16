Действия Эстонии необходимо рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает способности Эстонии в подобных провокациях.6 комментариев
Украинские войска 22 раза обстреляли территории ДНР за сутки
Украинские атаки затронули Горловское и Донецкое направления, ранены мирные жители
За прошедшие сутки отмечено новое увеличение числа обстрелов позиций и населенных пунктов ДНР вооруженными силами Украины, ранены двое гражданских.
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, передает РИА «Новости». В официальном сообщении управления республики говорится, что всего было выпущено 63 различных боеприпаса.
Двадцать одна атака пришлась на горловское направление, одна – на донецкое. Уточняется, что в результате обстрелов ранены двое мирных жителей.
За предыдущие сутки фиксировалось 34 обстрела территории республики. Власти ДНР продолжают документировать факты военных преступлений Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инфраструктурные объекты в Калининском и Центрально-Городском районах Горловки пострадали в результате атак семи беспилотников, три мирных жителя ранены.
Украинские войска нанесли удары по территории ДНР, в результате которых получили ранения двое мирных жителей, включая подростка.
Подразделения группировки «Запад» освободили Торское, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в ДНР.