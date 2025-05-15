Россия не должна брать на себя какие-то обязательства, даже если бюрократия ВОЗ и перешла с окриков на елейные увещевания. Администрация Трампа в течение минуты, указом президента, вывела США из ВОЗ. А что нам мешает сделать это одним голосованием в Госдуме?2 комментария
Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах, намеченных в Стамбуле, и подтвердил информацию, связанную с этим событием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил телеканалу CNN, что Владимир Путин не посетит переговоры с Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.
На вопрос о возможности личного участия президента России в этих переговорах Песков дал краткий ответ: «Нет». Таким образом, Кремль исключил вариант присутствия Владимира Путина на данном этапе обсуждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса.
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам с украинской стороной в Стамбуле.
Переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.